Farasis Energy baut Fertigungszentrum für Batterien in Europa

Im Juli dieses Jahres errichtete das Unternehmen ein neues Fertigungszentrum in Zhenjiang, China, mit einer geplanten jährlichen Kapazität von 20 GWh. Gleichzeitig begann das Unternehmen offiziell sein Projekt zum Bau eines Fertigungszentrums in Europa und eröffnete eine Zweigstelle im deutschen Stuttgart, die mit Business-Development-Spezialisten, Ingenieuren und Personal aus der Unternehmenszentrale besetzt ist. Die Machbarkeitsstudie und die Standortauswahlbewertung für das europäische Fertigungszentrum wurden abgeschlossen, und das Werk soll ab 2021 große Kfz-Hersteller in Europa beliefern. Dank der steigenden Nachfrage von Kunden und der soliden Unterstützung seiner Aktionäre beabsichtigt Farasis, 2018 und 2019 weitere weltweite Expansionsprojekte anzukündigen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen offiziellen Hauptsitz in Europa eröffnen können und sind im Begriff, den endgültigen Standort für ein großes Fertigungswerk für Lithium-Ionen-Zellen, -Module und -Systeme in der Europäischen Union auszuwählen", sagt Yu Wang, CEO, Farasis Energy.

„Kfz-Hersteller in Europa sind bereits führend in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und batteriebetriebenen Technologien", sagt Keith Kepler, CTO von Farasis Energy. „In China haben wir unsere Präsenz schon erweitert. Europa ist das nächste Ziel einer phasenweisen Expansion, damit wir alle unsere Kunden weltweit besser bedienen können."

Informationen zu Farasis Energy:

Farasis Energy, Inc. ist ein Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen Lithium-Ionen-Zellen, Modulen und großen Akkusystemen, die OEM-Anwendungen in der Automobilindustrie, Industrie sowie für die netzgebundene Speicherung in verschiedenen Märkten möglich machen.

Farasis wurde 2002 gegründet, beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter weltweit und betreibt ein Forschungszentrum in Hayward. Derzeit bestehen zwei Fertigungswerke in China: Ganzhou und Zhenjiang. Seit 2017 belegt Farasis regelmäßig Platz 1 in Bezug auf die Lieferung von NCM-basierten Lithium-Ionen-Pouch-Zellen an den chinesischen Automobilmarkt.

Das Unternehmen strebt nach anhaltendem Wachstum und nachhaltiger Rentabilität, indem es seine Kunden bei der Produktdesign-Optimierung unterstützt, um eine optimale Energiedichte und Leistung bei maximaler Sicherheit zu erreichen. Farasis ist außerdem bemüht, die Umstellung auf Elektrofahrzeuge durch Förderung und Teilnahme an Rennveranstaltungen für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen, wie z. B. Formel E. Daher agiert das Unternehmen als Sponsor des Venturi Racing Teams, des Isle of Man Motorradrennens sowie anderer Rennen für High-Performance-Elektrofahrzeuge.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/740388/Farasis_Energy_Ganzhou.jpg