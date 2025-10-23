Fast die Hälfte der deutschen KMU will verstärkt auf Produktinnovationen setzen - trotz steigender Kosten

Eine Umfrage von Alibaba.com im Vorfeld ihres Events „CoCreate Europe" zeigt die zunehmende Bedeutung von Produktinnovationen.

LONDON, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Laut einer aktuellen Studie von Alibaba.com, einer führenden Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, wollen deutsche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den nächsten 12 Monaten mehr in Produktinnovationen investieren.

Eine Befragung von 500 Entscheidungsträger:innen deutscher KMU ergab, dass die Hälfte (50 %) trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Kosten plant, mehr für Produktinnovation sowie Forschung und Entwicklung auszugeben. Über 90 % der Befragten gaben an, dass innovative Produkte ein wichtiger Faktor für ihr Wachstum und ihren Erfolg seien. Dies unterstreicht die positiven Auswirkungen der Entwicklung neuer Ideen und deren Umsetzung.

Ein Drittel der KMU, die mehr in moderne und marktgerechte Produkte investieren wollen, gab an, dass ihre Investitionen vor allem der Verbesserung der Qualität bestehender Produkte (33 %) und der Erfüllung von Kundenbedürfnissen (ebenfalls 33 %) dienen sollen. Etwas mehr als ein Viertel (27 %) der KMU erhofft sich durch Produktinnovationen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen.

Deutsche KMU sind zwar innovativ und entschlossen, sich von anderen abzuheben, sehen sich jedoch mit mehreren Hindernissen konfrontiert. So gaben fast die Hälfte aller deutschen KMU (47 %) an, dass die Kosten für Innovationen zu hoch, beziehungsweise deren Finanzierung zu kompliziert seien. Fast zwei Drittel (57 %) nannten hohe Kosten als Herausforderung bei der Beschaffung neuer Produkte. Das spiegelt die allgemeinen makroökonomischen Herausforderungen wider, mit denen deutsche KMU konfrontiert sind.

Ein Mangel an Ressourcen stellt ebenfalls ein spürbares Hindernis für Produktinnovationen dar. So gab fast jedes dritte (32 %) befragte KMU an, dass die internen Ressourcen fehlen, um Produktinnovationen voranzutreiben. Fast ein Viertel der Unternehmen hatte Schwierigkeiten, mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten (24 %), oder gab an, nicht über das erforderliche Fachwissen oder die notwendigen Kenntnisse zu verfügen (22 %). Um dieses Problem anzugehen, setzen deutsche KMU auf KI-Tools zur Unterstützung der Produktinnovation. Laut der Studie von Alibaba.com sind fast zwei Drittel (60 %) der deutschen KMU zuversichtlich, KI-Tools für die Produktinnovation einsetzen zu können.

Diese aktuellen Erkenntnisse kommen zum richtigen Zeitpunkt, sie setzen den Ton für Vorbereitung der „CoCreate Europe", die wichtigste B2B-Veranstaltung von Alibaba.com in Europa. Nach mehreren erfolgreichen Veranstaltungen in Las Vegas richtet Alibaba.com dieses Event am 14. November 2025 zum ersten Mal in London aus. KMU, Gründer, Hersteller und Investoren kommen dort zu einem ganztägigen Programm rund um Produktinnovation und Geschäftsmodelle zusammen. Sie erhalten Insights, wie sie Geschäftskosten senken, widerstandsfähige Lieferketten aufbauen und KI für Wachstum nutzen können.

Wichtiger Teil des CoCreate Europe Events ist der CoCreate Pitch, der weltweit größte produktbasierte Pitch-Wettbewerb. Am 14. November stellen 30 Finalisten ihre innovativsten Produkte einer Jury vor. Die zehn Gewinner erhalten Preise im Wert von jeweils 20.000 US-Dollar, der Hauptgewinner erhält 200.000 US-Dollar[1] zur Entwicklung seines Produkts. Der gesamte Preisgeldpool beträgt 400.000 US-Dollar.

„Die Ergebnisse unserer Studie unterstreichen eine einfache Wahrheit: Für deutsche KMU ist Produktinnovation der Weg zum Wachstum. Sie treiben ihre Innovationen trotz Kosten- und Ressourcendrucks voran und bitten uns, die Reibungsverluste zu beseitigen", erläutert Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. „Mit dem Event CoCreate Europe, das im November dieses Jahres in London stattfindet, reagieren wir auf diese Bitte. Wir bringen Unternehmer, KMU und Hersteller zusammen und geben ihnen praktische Tipps für das Jahr 2026. Dazu gehört eine schnellere Lieferantensuche, risikoärmere Pilotprojekte und KI, die kleine Teams verstärkt sowie eine schnellere Konzeption und eine intelligentere Lieferantenauswahl ermöglicht. Der kreative Puls Londons und der Erfindungsreichtum Europas machen diese Stadt zum idealen Ort, um gemeinsam zu lernen, zu testen und aufzubauen."

CoCreate Europe bietet darüber hinaus Einblicke in die innovativen Tools, das Lieferantennetzwerk und die KI-gestützten Beschaffungsinstrumente „AI Mode" und „Accio" von Alibaba.com. Diese automatisieren den gesamten Beschaffungsprozess und bringen Käufer mit über 200.000 verifizierten Lieferanten aus 76 Branchen und 200 Millionen Produktangeboten zusammen. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Trade-Assurance-Lösung hervorheben, die KMU dabei hilft, mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit in ihre Lieferkette zu gewinnen. Diese Angebote helfen KMU Zeit zu sparen und ermöglichen es ihnen, sich auf das Wachstum ihres Unternehmens zu konzentrieren.

CoCreate Europe findet am 14. November 2025 im InterContinental London – O2 statt. Informationen und Tickets gibt es unter: www.alibabacocreate.com

Methodik

Die Untersuchung wurde von Censuswide unter 3.500 Entscheidungsträgern kleiner und mittlerer Unternehmen (im Alter von über 30 Jahren) in Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland durchgeführt. Die Daten wurden zwischen dem 13.10.2025 und dem 20.10.2025 erhoben. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society, beschäftigt deren Mitglieder und hält sich an den MRS-Verhaltenskodex und die ESOMAR-Grundsätze. Censuswide ist außerdem Mitglied des British Polling Council.

Über Alibaba.com

Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

[1] Der CoCreate Pitch-Preispool besteht zu 50 Prozent aus nicht-verwässernden Preisgeldern und zu 50 Prozent aus Gutschriften und Unterstützung.

