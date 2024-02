Ferrero-Gruppe legt konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023 vor

Die Ferrero-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs mit einem Umsatzanstieg von rund 21 % auf 17 Mrd. EUR und einem Anstieg der weltweiten Belegschaft um 14 % auf 47.212 Mitarbeiter fort

Die Gruppe hat ihre Präsenz in Nordamerika durch die strategische Übernahme des Speiseeisherstellers Wells Enterprises Inc. ausgeweitet

LUXEMBURG, 14. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die Ferrero-Gruppe hat über ihre Holdinggesellschaft Ferrero International S.A. den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023, das am 31. August 2023 endete1, genehmigt. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Umsatz von 17 Mrd. EUR ab, was einem Anstieg von 20,7 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 14 Mrd. EUR entspricht, der sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Zukäufe erzielt wurde. Es ist die Fortsetzung der Wachstumsstrategie, die vom Executive Chairman Giovanni Ferrero vorangetrieben und von CEO Lapo Civiletti umgesetzt wird.

Trotz eines Geschäftsjahres 2022/2023, das von einem schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld geprägt war, konnte die Ferrero-Gruppe ihr robustes Wachstum fortsetzen und ihren Marktanteil in allen Kategorien und Regionen dank der Resilienz ihrer Mitarbeiter, Marken und ihres Geschäftsmodells festigen. Die Zahl der Produktionsstätten von Ferrero wuchs von 32 im Vorjahr auf 37, während die Zahl der Mitarbeiter der Gruppe zum 31. August 2023 auf 47.212 Mitarbeiter, verglichen mit 41.441 zum 31. August 2022, anstieg.

"Wir freuen uns, dass wir trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen eine Periode starken Wachstums verzeichnen können, wobei der anhaltende Inflationsdruck auf der ganzen Welt ein Faktor bleibt. Zusätzlich zum Umsatzwachstum hat sich auch die weltweite Belegschaft um mehr als 5.000 Mitarbeiter erhöht, was ein Beweis dafür ist, dass unsere Geschäftsstrategie langfristig angelegt ist", so Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero-Gruppe.

Ende Januar 2023 schloss die Gruppe die Übernahme von Wells Enterprises Inc. und dessen Geschäftsbetrieb sowie dessen starkes Portfolio an ikonischen Marken ab, zu denen Blue Bunny®, Blue Ribbon Classics®, Bomb Pop® und Halo Top® gehören. Die Akquisition ist Teil des strategischen Wachstumsziels der Ferrero-Gruppe, ihr Geschäft in Nordamerika und in der Kategorie Speiseeis auszubauen. Die Übernahme umfasste auch vier US-Produktionsstätten in den Bundesstaaten Iowa, Nevada und New York.

Ende März 2023 schloss die Gruppe auch die Übernahme der Fresystem Group ab, einem italienischen Familienunternehmen, das Tiefkühlbackwaren herstellt. Die Übernahme ist ebenfalls Teil der strategischen Wachstumspläne von Ferrero und folgt auf die Einführung von Nutella-Muffins, die seit 2021 von Fresystem hergestellt werden.

Innovation ist tief in unserer DNA verankert. Sie unterstützt das Wachstum der bekanntesten Marken von Ferrero und erweitert ihre Präsenz in neuen Kategorien der verpackten Süßwaren, um so neue Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen. Beispiele dafür waren im Geschäftsjahr 22/23 die Einführung der neuen Marke Kinder, Rocher, und Raffaello im Speiseeis-Segment in ganz Europa sowie die erfolgreiche Einführung von Nutella Biscuits und Nutella B-ready in den Vereinigten Staaten.

Um der steigenden Nachfrage nach Ferrero-Produkten gerecht zu werden, hat die Gruppe ihre Produktionskapazitäten erweitert. In diesem Geschäftsjahr wurden insgesamt 811 Mio. EUR investiert – die wichtigsten Investitionen betrafen Sachanlagen, Werke sowie Ausstattung in Italien, den Vereinigten Staaten, Deutschland und Spanien.

Mit dem langfristigen Wachstumsansatz der Gruppe unter der Leitung des Executive Chairman Giovanni Ferrero geht ein ständiges Augenmerk auf die Nachhaltigkeit einher. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe konzentriert sich auf vier Säulen: Schutz der Umwelt, nachhaltige Beschaffung hochwertiger Zutaten, Förderung eines verantwortungsvollen Konsums und Befähigung der Menschen.

Ferrero-Gruppe

Die Geschichte von Ferrero begann 1946 mit einer Konditorei in der kleinen Stadt Alba im Piemont, Italien. Heute ist das Unternehmen einer der größten Süßwarenhersteller der Welt, dessen beliebte Marken in mehr als 170 Ländern verkauft werden. Die Ferrero Gruppe erfreut Menschen auf der ganzen Welt mit beliebten Produkten wie Nutella®, Kinder®, Tic Tac®, und Ferrero Rocher®.

Rund 47.000 Mitarbeiter engagieren sich mit Leidenschaft dafür, den Menschen zu helfen, die besonderen Momente des Lebens zu feiern. Die Familienkultur der Ferrero-Gruppe, die bereits in der dritten Generation geführt wird, basiert auf dem Streben nach Qualität und Exzellenz, dem Erbe und dem Engagement für den Planeten und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Ferrero.com

Kontakt: group.communications@ferrero.com

1 Vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023