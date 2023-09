Fey und Benzinga erweitern ihre Partnerschaft durch neue Funktionen für Endnutzer

DETROIT, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Benzinga, ein rasant wachsendes privates Medienunternehmen in den USA, geht eine Partnerschaft mit Fey ein, um Privatanlegern das Produkt Benzinga WIIMs (Why is it Moving) anzubieten, das mit einem Satz begründet, warum eine Aktie oder eine Kryptowährung an einem Tag höher oder niedriger gehandelt wird.

Dieser Snackable Content sorgt dafür, dass Investoren die Plattform niemals verlassen müssen, um herauszufinden, warum sich ein Vermögenswert, der ihnen wichtig ist, bewegt. Anleger fragen ständig nach dem Warum hinter den Aktienkursbewegungen sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten.

Unter den innovativen Angeboten von Benzinga sticht der WIIMs-Endpunkt als Highlight des Benzinga WIIMs-Produkts hervor. Er wurde entwickelt, um das Benutzererlebnis auf Brokerage-Plattformen zu ergänzen, und versetzt Privatanleger in die Lage, die Faktoren, die Aktienbewegungen antreiben, schnell zu erfassen und Unternehmen, in die sie investiert sind, zu verstehen.

Thomas Cotter, Head of Data Products von Benzinga, brachte seine Begeisterung über die Zusammenarbeit mit Fey zum Ausdruck: „Feyapp.com ist ein außergewöhnlicher Partner, der für konstante Innovationen und benutzerorientierte Lösungen bekannt ist. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft zu erweitern, die es den Nutzern von Fey ermöglicht, tiefere Einblicke in das Warum hinter einer Aktienbewegung zu erhalten."

Informationen zu Benzinga

Benzinga spielt eine entscheidende Rolle beim Überbrücken der Lücke zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren. Das Unternehmen liefert den Nutzern hochwertige, zeitnahe Inhalte direkt über seine Plattform und arbeitet mit großen Institutionen, Maklern und Nachrichtendiensten zusammen. Die Kernproduktsuite umfasst Nachrichtenticker, Analysesoftware und Datendienste, die für eine benutzerfreundliche Nutzung und informierte Entscheidungsfindung entwickelt wurden. Über seine digitalen Angebote hinaus fördert Benzinga das Wachstum unter Investoren durch die Ausrichtung von Vordenker-, Networking- und Bildungsveranstaltungen vor Ort.

