FGR sichert sich die exklusiven weltweiten Produktions- und Vertriebsrechte für Graphen-Kohlenstoffpaste

Highlights

First Graphene schließt eine Exklusivvereinbarung mit Halocell Australia über die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und den Vertrieb von Graphen-basierten Kohlenstoffpaste-Produkten.

Kohlenstoffpaste ist eine leitfähige Beschichtung, die zur Leistungssteigerung in einer Reihe von flexiblen gedruckten Elektronik-, Energieerzeugungs- und Speichergeräten eingesetzt wird.

Das marktreife Produkt wird bereits in Perowskit-Solarzellen von Halocell eingesetzt und verfügt über eine Vielzahl gängiger Anwendungsmöglichkeiten.

SYDNEY, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX:FGR; „First Graphene" oder „das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine exklusive Lizenzvereinbarung („Vereinbarung") mit Halocell Australia („Halocell") über die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von mit Graphen angereicherter Kohlenstoffpaste geschlossen hat.

Die auf 12 Monate angelegte Vereinbarung gewährt First Graphene die weltweite Exklusivität für die Entwicklung und den Vertrieb des PureGRAPH®-haltigen Produkts, wobei Halocell eine Lizenzgebühr von 10 % auf den Umsatz erhält und das Produkt für die Herstellung seiner im Handel erhältlichen Perowskit-Solarzellen („PSC") verwenden darf.

Dies ist eine Ergänzung zu der bestehenden Vereinbarung über gemeinsame Entwicklung und der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen des Cooperative Research Centre Project (CRC-P), die im Juni 2022 bzw. August 2023 geschlossen wurden.

Marktreifes Produkt mit zahlreichen Anwendungsbereichen

Im Rahmen der bestehenden CRC-P-Partnerschaftsvereinbarung haben FGR und Halocell erfolgreich die Einführung von Graphen in Kohlenstoffpaste untersucht und umgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Feinabstimmung der Formulierung, Konzentrationen, Komponenten und Synthesen lag.

Die Paste wird bereits bei der Herstellung der PSCs von Halocell verwendet, wodurch die PSC-Effizienz auf über 30 % verdoppelt und die Produktionskosten durch die Roll-to-Roll-Abscheidungstechnologie („R2R") zur Herstellung von Dünnschicht-Perowskiten erheblich gesenkt werden konnten.

Sie wird gegenüber herkömmlichen Leitern wie Gold bevorzugt, da sie erhebliche Material- und Produktionskosteneinsparungen ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Leistungsabgabe und verbesserte Robustheit bietet.

Die PSCs für den Innenbereich von Halocell werden aufgrund ihrer Fähigkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Energieumwandlungseffizienz zu erzielen, bereits weltweit für den Einsatz in kleinen elektronischen Geräten vertrieben.

Es wurden 44 weitere Geräte in den Bereichen Satelliten, Luft- und Raumfahrt, IoT, Elektronik und erneuerbare Energien identifiziert, die von der PSC-Technologie profitieren könnten (siehe ASX-Meldung vom 27. August 2025).

Halocell entwickelt in Zusammenarbeit mit V-Tol Aerospace und Li-S (ASX:LIS) bereits eine leichte Stromversorgungslösung mit Solarzellen und Batterien der nächsten Generation, um die Flugdauer von elektrisch angetriebenen Drohnen erheblich zu verlängern.

Die auf Graphen basierende Kohlenstoffpaste kann auch für eine Reihe von leitfähigen Anwendungen wie Heizsysteme und Sensoren, Keramikbeschichtungen, Elektroden und elektrochemische Mischungen eingesetzt werden.

Die Herstellung von Proben des mit Graphen angereicherten Kohlenstoffpastematerials im Werk von First Graphene in Henderson soll im Laufe des nächsten Monats beginnen.

Michael Bell, Managing Director und CEO von First Graphene, erklärte:

„Die Partnerschaft zwischen First Graphene und Halocell entwickelt sich zunehmend erfolgreich, indem PureGRAPH® eingeführt wird, um die Verbesserungen in der Solartechnologie zu beschleunigen und verbesserte PSCs auf den Markt zu bringen.

Durch diese Vereinbarung können wir bereits entwickeltes geistiges Eigentum im Bereich Kohlenstoffpaste nutzen und dieses Produkt auf den globalen Markt bringen. Dies ist für Halocell von Vorteil, da das Unternehmen seine eigenen ehrgeizigen Produktionsziele erreichen kann, um die wachsende Produktnachfrage nach PSCs zu bedienen.

Während sich der Markt für Kohlenstoffpaste bis 2032 auf etwa 2,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird, liegt die eigentliche Chance in der Vielzahl von Anwendungen und Produkten, die von der besseren Leistung, Langlebigkeit und Effizienz unseres PureGRAPH® profitieren können."

Paul Moonie, CEO von Halocell Australia, sagte:

„Die Zusammenarbeit mit FGR zur Einführung von funktionalisiertem Graphen in unsere Perowskite hat zu bahnbrechenden Ergebnissen hinsichtlich der Moduleffizienz und der R2R-Produktion geführt.

Wir betrachten diese zusätzliche Vereinbarung als eine hervorragende Gelegenheit, Graphen-verstärkte Kohlenstoffpaste an Technologieentwickler weltweit zu vermarkten und zu demonstrieren, wie die australische Fertigungsindustrie an der Spitze dieser neuen Materialrevolution steht."

