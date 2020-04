FINAL FANTASY VII REMAKE: Rollenspiel-hit Ab Sofort Erhältlich

Internationale Presse feiert das PS4-Comeback der RPG-Legende

HAMBURG, Deutschland, 10. April 2020 /PRNewswire/ -- Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass FINAL FANTASY VII REMAKE, eines der meist erwarteten Videospiele aller Zeiten, ab sofort weltweit für PlayStation 4 erhältlich ist.

FINAL FANTASY VII REMAKE nimmt die Spieler mit in eine Welt, in welcher der undurchsichtige Shinra-Konzern die Lebenskraft des Planeten kontrolliert. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT und jetzt ein Söldner, hilft einer Widerstandsgruppe namens Avalanche in ihrem Kampf gegen Shinras erdrückende Macht.