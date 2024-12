FITUR 2025 zeigt die globalen Entwicklungsmöglichkeiten des deutschen Tourismusmarktes

Deutschland wird bei der FITUR mit noch mehr Unternehmen vertreten sein und eine führende Rolle im Bereich Reisetechnologie einnehmen

MADRID, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die FITUR 2025 findet vom 22. bis 26. Januar statt und wird organisiert von IFEMA MADRID. Die Touristikmesse wird die Möglichkeiten für die touristische Entwicklung und für Industrieunternehmen zwischen Deutschland und Spanien sowie weltweit aufzeigen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 war Deutschland das drittgrößte Herkunftsland von Touristen in Spanien, hinter Großbritannien und Frankreich, und erreichte zwischen Januar und September 9,4 Millionen Besucher – 8 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023, so das spanische Nationale Statistikinstitut. Im Jahr 2023, kamen mehr als 10,8 Millionen deutsche Besucher nach Spanien, 10,6 % mehr als im Jahr 2022, auf die 12 % der gesamten Tourismusausgaben entfielen.

FITUR/IFEMA MADRID

Auch für Spanier ist Deutschland ein beliebtes Reiseziel: Von Januar bis Juli 2024 wurden laut dem Statistischen Bundesamt 48,2 Millionen Übernachtungen gezählt, 6,6 % mehr als im gleichen Zeitraum 2023. Als Reiseziel liegt Deutschland weltweit an sechster und in Europa an dritter Stelle, so der Travel & Tourism Development Index 2024 des World Economic Forum, der Daten von 119 Ländern vergleicht.

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) weist darauf hin, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb mit hoher Gästebindung, attraktiven Kulturangeboten, Aktivurlaub in der Natur und einem breiten Angebot an zertifizierten Heilbädern und Hydrothermalanlagen punktet. Darüber hinaus bieten internationale Sportereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft 2024 zusätzliche Anlässe für Reisen nach Deutschland.

Angesichts dieses Anstiegs der Touristenströme wird eine wachsende Zahl deutscher Unternehmen ihre neuen Produkte auf der FITUR 2025 präsentieren, mit einer beachtlichen Beteiligung im Bereich Reisetechnologie, der die Technologietrends im Buchungsmanagement zusammenfasst. Auch das Angebot deutscher Reiseveranstalter und Hotelunternehmen wird vorgestellt, ebenso wie ihre Teilnahme an FITUR LGTB+.

Schließlich eröffnet die Anbindung wichtige Chancen. Die von Deutschland für Spanien vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025 bereitgestellten Kapazitäten sind laut Turespaña um 12 % auf fast 7 Millionen Sitzplätze gestiegen.

Im Jahr 2024 zog die FITUR 9.000 Unternehmen, 152 Länder und mehr als 250.000 Besucher an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2580835/Fitur_Ifema_24.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2580834/FITUR_LOGO.jpg