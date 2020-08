Focalcrest Inc führt auf der IFA 2020 neuen Relaisschalter ein

BERLIN, 31. August 2020 /PRNewswire/ -- Focalcrest Inc, das führende Unternehmen für Smart-Home-Lösungen, gab die geplante Markteinführung eines neuen intelligenten Relaisschalters auf der bevorstehenden IFA 2020 am 3. September in Berlin bekannt. Die Produktpremiere wird im Berliner CityCube auf Ebene 1 an Stand-Nr. 109 stattfinden. Focalcrest wird seinen neuen Relaisschalter samt Sicherheitspotenzial und Leistungsverbesserung für intelligentes Wohnen vorstellen.