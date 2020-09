Focalcrest Inc va lancer un nouvel interrupteur à relais à l'occasion de l'IFA 2020

L'interrupteur à relais Mixtile ne demande ni fil neutre ni charge minimale pour fonctionner. Par ailleurs, il élimine de nombreux problèmes de sécurité auxquels les installateurs sont confrontés, tels que la lumière vacillante et les fuites électriques. La partie relais ajoute la connectivité aux lumières tandis que l'interrupteur est une option intégrable qui fait le pont entre le relais et les interrupteurs de lumière, au service d'une meilleure fonctionnalité.

L'interrupteur à relais sans fil Mixtile, dont la conception est en instance de brevet, vise à améliorer la sécurité et la satisfaction des utilisateurs. Une protection contre les surcharges peut empêcher les ampoules intelligentes de surchauffer, d'exploser ou de déclencher des incendies. En outre, la nouvelle conception vise à résoudre les problèmes de connectivité médiocre et de gaspillage d'énergie.

Focalcrest a conçu un interrupteur à relais extraordinairement compact qui permet d'installer deux interrupteurs Mixtile ou plus dans n'importe quel boîtier électrique. L'interrupteur peut prendre en charge des interrupteurs à trois ou quatre voies, ce qui permet aux clients de commander à distance des ampoules intelligentes tout en pouvant utiliser des interrupteurs d'éclairage traditionnels.

Pour répondre à l'optique de sa marque, qui consiste à améliorer l'expérience de la maison intelligente, l'entreprise a fabriqué l'interrupteur à relais Mixtile qui s'accompagne d'exigences d'installation minimales. La conception élargit le champ d'utilisation de l'interrupteur à relais pour y intégrer les ampoules à faible puissance et les lumières LED, les ampoules fluorescentes et les types d'interrupteurs à bascule et à rebond.

L'adoption de l'éclairage intelligent par les utilisateurs du monde entier a très nettement augmenté en raison du besoin d'efficacité énergétique et de commodité. Des données recueillies par Allied Market Research montrent que le secteur de l'éclairage intelligent se chiffrera à 38,68 milliards de dollars à l'horizon 2026 et présentera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 %.

« L'interrupteur à relais Mixtile va changer le paradigme de l'expérience de la maison intelligente », déclare Martin, PDG de Focalcrest Inc. « En mettant l'accent sur la sécurité et la diversité des performances, nous concrétisons les expériences inhérentes à un mode de vie harmonieux et modernisé. »

À propos de Focalcrest Inc.

Focalcrest Inc est une entreprise au service de la maison intelligente qui fournit des solutions d'avant-garde pour simplifier l'expérience que les utilisateurs ont avec leurs appareils ménagers. Cela vise à éviter aux consommateurs des coûts élevés et des entraves grâce à des systèmes innovants conçus pour une mise en œuvre agile et de meilleures performances.

