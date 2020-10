Folgen Sie den Spuren von Yu Gong und überqueren Sie das Taihang-Gebirge in Jiyuan - die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 fand am 24. Oktober statt

JIYUAN, China, 26. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober fand die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 von dem südlichen Ausgangspunkt, dem Waldweg des Taihang-Nationalparks, aus in Jiyuan statt. Die Veranstaltung verkörperte den Geist der Rede von Generalsekretär Xi Jinping während seines Besuchs in Henan und sollte die Kultur- und Tourismusmarke „Henan Meine Heimat" stärken. Auf diese Weise wurde die ökologische Umgebung des herrlichen Taihang-Gebirges hervorgehoben und die Fabel „Yu Gong entfernt die Berge" in die neue Ära gebracht.