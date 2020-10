Suivez les traces de Yu Gong et traversez la montagne Taihang à Jiyuan : la 1ère conférence de la randonnée internationale à travers le magnifique Taihang 2020 a débuté le 24 octobre

Les dirigeants du ministère de la culture et du tourisme, de l'administration générale des sports, de l'administration nationale des forêts et des prairies, de l'assemblée populaire de la province du Henan, du gouvernement populaire de la province du Henan, de l'association chinoise du tourisme, du département de la culture et du tourisme de la province du Henan et du comité de gestion de la zone de démonstration de Jiyuan, ainsi que des invités de la communauté sportive, dont la médaillée d'or olympique en volley-ball féminin, Hui Ruoqi, la médaillée d'or olympique en course de fond, Wang Junxia, et Chen Penbin, coureur de fond n°1 en Chine, a participé à la cérémonie d'ouverture avec des invités nationaux et étrangers, aux côtés de près d'un millier de randonneurs.

La 1ère Conférence de la randonnée internationale à travers la Magnifique Taihang 2020 comprenait deux groupes : les coureurs de fond publics et les coureurs de fond professionnels, soulignant la capacité de l'événement à attirer les professionnels tout en répondant aux besoins des amateurs de randonnée au quotidien. La piste passait par des endroits pittoresques comme la base éducative « Yu Gong déplace les montagnes », le Millennium Ginkgo et le Flood Pool. Toutes les vues étaient étonnantes et magnifiques à voir.

Jiyuan est la ville natale de Yu Gong, et l'origine de l'histoire « Yu Gong déplace les montagnes. » Ici, nous pouvons apprécier l'esprit de « Yu Gong déplace les montagnes » et adopter en nous la même audace inébranlable que celle dont Yu Gong a fait preuve face à des difficultés insurmontables. Lorsqu'il explore le développement de la culture et du tourisme, Jiyuan maintient toujours l'esprit de « Yu Gong déplace les montagnes » avec son engagement à la ténacité et au travail acharné. Jiyuan combine de façon organique les avantages écologiques, l'esprit sportif, la communication culturelle et l'économie du tourisme pour favoriser une assimilation de haute qualité entre ces diverses zones en une idée commune.

L'organisation de la première conférence de la randonnée internationale à travers le magnifique parcours Taihang 2020 a pour but de faire progresser l'esprit de « Yu Gong déplace les montagnes », de promouvoir l'intégration continue de la culture et du tourisme, d'enrichir l'offre diversifiée de produits touristiques à thème et de favoriser la transformation, la mise à niveau et le développement de haute qualité du tourisme dans la région des montagnes de Taihang.

