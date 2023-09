Fosun International: Fokus auf Entwicklung, stetige Fortschritte, Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2023 um 10,9% auf 97,06 Mrd. RMB gestiegen

HONGKONG, 1. September 2023 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (HKEX Aktiencode: 00656, „Fosun International"), zusammen mit ihren Tochtergesellschaften („Fosun" oder die „Gruppe"), gab heute die Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 (der „Berichtszeitraum") bekannt.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war das internationale politische und wirtschaftliche Umfeld weiterhin wechselhaft und komplex, während sich Chinas Wirtschaft leicht erholte. Angesichts des komplexen makroökonomischen Umfelds hat Fosun seine Bemühungen verstärkt, sich auf den Haushaltskonsum als vorrangigen Sektor zu konzentrieren und auf die Entwicklung von Kerngeschäften zu setzen, in denen Fosun klare Wettbewerbsvorteile hat, wobei das Gesamtgeschäft der Gruppe ein stetiges Wachstum aufwies. Während des Berichtszeitraums erzielte die Gruppe einen Gesamtumsatz von 97,06 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 10,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die vier Kern-Tochtergesellschaften Yuyuan, Fosun Pharma, Fidelidade und Fosun Tourism Group (FTG) verbesserten ihre Produkte und Dienstleistungen weiter und erzielten einen Gesamtumsatz von 70,76 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 12,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Schlüsselindikator, der die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt - der Gewinn aus dem Industriebetrieb - erreichte 3,37 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rechnet man den Gewinn der veräußerten Unternehmen (einschließlich der noch nicht abgeschlossenen Transaktionen) heraus, so ergibt sich ein deutlicher Anstieg von 66% gegenüber dem Vorjahr. Der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn des Konzerns belief sich im Berichtszeitraum auf 1,36 Mrd. RMB.

Mit der Erholung des Inlandsverbrauchs und der Lockerung der weltweiten Reisebeschränkungen haben die Kernindustrien von Fosun die Chance der wirtschaftlichen Erholung genutzt. So stieg der Umsatz von Yuyuan im Vergleich zum Vorjahr um 21,86% auf 27,44 Mrd. RMB. FTG steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 38,7% auf 8,90 Mrd. RMB und erwirtschaftete Gewinne.

Darüber hinaus haben Tochtergesellschaften in verschiedenen Segmenten ihren Einsatz in Pionierbereichen beschleunigt, um das Wachstum mit hochwertigen Ressourcen zu fördern. In der ersten Jahreshälfte haben die Anträge für mehrere innovative Produkte (Indikationen) von Fosun Pharma die Phase der Zulassung vor der Markteinführung erreicht; der Aufbau des Grand Yuyuan hat sich beschleunigt; Club Med hat eine neue Produktlinie für städtische Resorts Club Med Urban Oasis auf den Markt gebracht. Es wird erwartet, dass das Nanjing Resort und das Taicang Alps Resort bald eröffnet werden; das 20.000-Tonnen-Lithiumhydroxid-Projekt von Hainan Mining wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen und in Betrieb genommen.

In der Zwischenzeit hat Fosun seine Kapital- und Vermögensstruktur weiter optimiert und aktiv nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht, um eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten. Zum Ende des Berichtszeitraums waren Bargeld, Bankguthaben und Termineinlagen reichlich vorhanden und erreichten 114,68 Mrd. RMB. Die Gruppe hat die Veräußerung von nichtstrategischen und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten beschleunigt; der Mittelzufluss aus der Veräußerung belief sich auf konsolidierter Ebene auf mehr als 20 Mrd. RMB. Die Gesamtverschuldung des Konzerns belief sich auf 220,92 Mrd. RMB, verglichen mit 261,12 Mrd. RMB im Vergleichszeitraum 2022. Das Verhältnis zwischen Gesamtschulden und Gesamtkapital betrug 51,8%, die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten lagen bei 5,32%; der bereinigte Nettoinventarwert betrug 20,1 HKD je Aktie.

Durch proaktives Liquiditätsmanagement hat Fosun die „Fälligkeitsmauer" durchschritten. Während des Berichtszeitraums wurden Onshore-Anleihen in Höhe von 6,73 Mrd. RMB sowie Offshore-Anleihen in Höhe von über 2,7 Mrd. USD zurückgezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums hatte die Gruppe keine wesentlichen Offshore-Anleihen, die innerhalb eines Jahres fällig werden. Das verbesserte Kreditprofil wurde auch vom internationalen Markt bestätigt. Am 30. Mai 2023 veröffentlichte die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings einen Bericht, in dem sie den Ratingausblick der Gruppe auf „stabil" anhob.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurden die Innovationsfähigkeit und die globalen operativen Fähigkeiten weiter verbessert. Während des Berichtszeitraums investierte die Gruppe insgesamt etwa 4,2 Mrd. RMB in die Verbesserung ihrer technologischen Innovationsfähigkeit. Dank der kontinuierlichen F&E-Investitionen sind die Umsätze und Gewinne der innovativen Produkte stetig gestiegen. In der ersten Jahreshälfte 2023 haben kommerzielle Kernprodukte wie HANSIZHUANG und HANQUYOU zu einem sprunghaften Anstieg der Gesamteinnahmen geführt, was zu einem kontinuierlichen Wachstum der Umsatzerlöse führte und Shanghai Henlius half, zum ersten Mal seit einem halben Jahr profitabel zu werden. Die Globalisierungsreise von Fosun begann 2007, als Fosun International in Hongkong an die Börse ging. Nach 16 Jahren hat Fosun eine Geschäftspräsenz in mehr als 35 Ländern und Regionen aufgebaut und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurde das Auslandsgeschäft zur treibenden Kraft für die Entwicklung der Gruppe. Der Umsatz in Übersee belief sich auf 44,09 Mrd. RMB und machte 45,4% des Gesamtumsatzes aus.

Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, sagte: „In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat Fosun, das den ,perfekten Sturm' überstanden hat, die Segel für eine neue Reise gesetzt, indem es die auf das Kerngeschäft ausgerichtete Strategie konsequent umgesetzt hat, um die Entwicklung seiner Branchen kontinuierlich zu vertiefen. Mit der Ausrichtung auf die Bedürfnisse globaler Familien in den Bereichen Gesundheit, Glück und Wohlstand und der Umsetzung der Strategie zur Rationalisierung des Geschäfts und der Fokussierung auf das Kerngeschäft haben sich unsere Geschäftsbereiche stetig weiterentwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass Fosun, das sich der innovationsgetriebenen Entwicklung und der globalen Geschäftstätigkeit verschrieben hat, mit der weiteren Erholung der Wirtschaft in eine neue Phase der hochwertigen Entwicklung eintreten wird. Wir werden mehr gute Produkte und Dienstleistungen anbieten, um ein glücklicheres Leben für Familien auf der ganzen Welt zu schaffen."

SOURCE Fosun