Fosun International : Développement ciblé, croissance constante, : le chiffre d'affaires total pour le premier semestre de 2023 a augmenté de 10,9 % en glissement annuel, atteignant 97,06 milliards de RMB

HONG KONG, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (cotée à la Bourse de Hong Kong sous le code HKEX : 00656, "Fosun International"), ainsi que ses filiales (communément désignées sous le nom de "Fosun" ou le "Groupe"), ont officiellement dévoilé aujourd'hui les résultats intermédiaires pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023 (désignée ci-après comme la "Période de déclaration").

Au cours du premier semestre de 2023, l'environnement politique et économique international restait complexe et en pleine mutation, tandis que l'économie chinoise a affiché une reprise modérée. Face à cette conjoncture macro-économique complexe, Fosun a redoublé d'efforts pour mettre l'accent sur la consommation des ménages en tant que secteur prioritaire, en se concentrant sur le développement de ses activités principales où elle détient des avantages concurrentiels indéniables. Dans l'ensemble, les activités du Groupe ont maintenu une croissance stable. Au cours de la période de déclaration, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires total de 97,06 milliards de RMB, ce qui représente une augmentation de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Les quatre principales filiales, Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal et Fosun Tourism Group (FTG), ont continué à améliorer leurs produits et services, générant un chiffre d'affaires total de 70,76 milliards de RMB, en hausse de 12,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'indicateur clé reflétant les capacités opérationnelles de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice de l'exploitation industrielle, a atteint 3,37 milliards de yuans, enregistrant une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est encore plus significative, soit 66 %, si l'on exclut les bénéfices des entreprises cédées (y compris les transactions en cours). Pendant la période de déclaration, le bénéfice du groupe attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 1,36 milliard de yuans.

Avec la reprise de la consommation intérieure et l'assouplissement des restrictions de voyage à l'échelle mondiale, les secteurs clés de Fosun ont saisi l'opportunité de la reprise économique. Parmi eux, le chiffre d'affaires de Yuyuan a connu une croissance spectaculaire de 21,86 % par rapport à l'année précédente, atteignant 27,44 milliards de yuans. FTG, de son côté, a enregistré une augmentation impressionnante de 38,7 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, atteignant 8,90 milliards de yuans, en accusant un bilan actif.

Pendant cette période, Fosun a continué d'optimiser sa structure de capital et d'actifs tout en explorant activement divers canaux de financement, assurant ainsi une liquidité suffisante. À la fin de la période de déclaration, les soldes de trésorerie et les dépôts à terme étaient abondants, totalisant 114,68 milliards de yuans chinois. Le Groupe a également accéléré la cession d'actifs non stratégiques et non essentiels, ce qu a généré des rentrées de trésorerie dépassant les 20,0 milliards de yuans chinois au niveau consolidé. Selon les états financiers consolidés du Groupe, le montant total de la dette s'élevait à 220,92 milliards de yuans chinois, comparé à 261,12 milliards de yuans chinois pour la même période en 2022. Le ratio dettes totales sur capital total s'établissait à 51,8 %, avec un coût moyen de la dette de 5,32 %. Enfin, la valeur nette ajustée par action se situait à 20,1 dollars de Hong Kong par action.

Grâce à une gestion proactive de sa liquidité, Fosun a réussi à surmonter le "mur de l'échéance des dettes". Au cours de la période de déclaration, le groupe a remboursé des obligations nationales d'une valeur de 6,73 milliards de yuans chinois, ainsi que des dettes en devises étrangères d'une valeur de plus de 2,7 milliards de dollars américains. À la fin de la période de déclaration, le Groupe n'avait aucune obligation importante en devises étrangères arrivant à échéance dans l'année. L'amélioration du profil de crédit a également été confirmée par le marché international. Le 30 mai 2023, l'agence de notation internationale S&P Global Ratings a publié un rapport, relevant la notation du Groupe avec perspective « stable ».

Au cours du premier semestre de 2023, l'innovation et les capacités opérationnelles mondiales ont été renforcées de manière significative. Durant la période de déclaration, le Groupe a investi un total d'environ 4,2 milliards de yuans chinois pour améliorer ses capacités d'innovation technologique. Grâce à la continuité des investissements en R&D, les revenus et les bénéfices des produits innovants ont progressé de manière constante. Au premier semestre de 2023, des produits commerciaux clés tels que HANSIZHUANG et HANQUYOU ont généré une augmentation significative du chiffre d'affaires total, stimulant la croissance continue du chiffre d'affaires et permettant à Shanghai Henlius de devenir rentable pour la première fois en un semestre. Le processus de mondialisation de Fosun a débuté en 2007 à partir de sa cotation sur la bourse de Hong Kong. 16 ans plus tard, Fosun a établi sa présence commerciale dans plus de 35 pays et régions, et compte plus de 100 000 employés dans le monde. Au premier semestre de 2023, les activités à l'étranger sont devenues le principal moteur de croissance du Groupe, les revenus à l'étranger s'élevant à 44,09 milliards de yuans chinois, représentant ainsi 45,4 % du chiffre d'affaires total.

Guo Guangchang, Président de Fosun International, a déclaré : "Au premier semestre de 2023, Fosun, qui a surmonté les défis de la 'tempête parfaite', a pris un nouveau départ en mettant en œuvre avec détermination une stratégie axée sur ses activités principales, dans le but de continuer à approfondir le développement de ses secteurs. En plaçant les besoins des familles du monde entier au cœur de notre mission, notamment en matière de santé, de bonheur et de prospérité, et en appliquant notre stratégie de rationalisation des opérations et de focalisation sur nos activités essentielles, nos entreprises ont connu une croissance stable. Nous sommes convaincus que, à mesure que l'économie continue de se rétablir, Fosun, axée sur l'innovation et les opérations à l'échelle mondiale, entamera une nouvelle phase de développement de plus haute qualité. Nous continuerons à offrir davantage de produits et de services de qualité afin de contribuer au bonheur des familles à travers le monde."

