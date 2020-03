Frühjahrskur für den Autolack: DIY-Ausbesserungsset von ChipEx sorgt für einen frischen Look in 30 Sekunden

Die notwendigen Arbeitsschritte sind einfach: In Schritt 1 wird der Lack mit dem Finger auf die betroffene Stelle aufgetragen und leicht angedrückt – Schutzhandschuhe werden mitgeliefert. So entstehen keine der sonst üblichen Reparaturpickel. Dann kurz trocknen lassen. Bereits nach 30 Sekunden können Farbüberschüsse mit der Beilack-Mischung entfernt werden (Schritt 2) – so schnell schafft das kein anderer Lack auf dem Markt. Für ein bestmögliches Ergebnis wird die ausgebesserte Stelle mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch noch poliert (Schritt 3). Bei besonders tiefen Steinschlägen sollte der erste Schritt mehrfach wiederholt und die Farbe in Schichten aufgebaut werden.