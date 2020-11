Galaxy Digital veranstaltet am Freitag, den 13. November 2020 um 9:00 Uhr Ostzeit eine Telefonkonferenz zur Aktualisierung der Aktionärsinformationen

NEW YORK, 6. November 2020 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital", „GDH Ltd." oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2020 noch vor der Eröffnung der Toronto Stock Exchange am Freitag, den 13. November 2020, bekannt geben wird.

Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, und Mitglieder des Managements werden am selben Tag um 9:00 Uhr Ostzeit eine Telefonkonferenz veranstalten, um den Aktionären ein allgemeines Update über die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben.

Ein Live-Webcast mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird unter: https://www.galaxydigital.io/investor-relations/ oder direkt unter: http://public.viavid.com/index.php?id=142061 verfügbar sein. Die Telefonkonferenz ist auch für Anrufer in den Vereinigten Staaten oder Kanada unter der Nummer +1-877-407-0789 oder +1-201-689-8562 (außerhalb der USA und Kanadas) zugänglich. Die Konferenz-ID lautet 13712154. Bitte besuchen Sie die Website mindestens 15 Minuten vor Beginn des Aufrufs, um sich zu registrieren, die erforderliche Software herunterzuladen und zu installieren. Für diejenigen, die nicht teilnehmen können, wird bis mindestens 17:00 Uhr Ostzeit am 11. Dezember 2020 eine Audioaufzeichnung des Anrufs auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Informationen zu Galaxy Digital

Galaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Asset Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Trading, Asset Management, Principal Investments und Investment Banking. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io .

Haftungsausschluss

Die TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Ashwin Prithipaul, CFO, Galaxy Digital, Tel: +1-212-390-9216, E-Mail: [email protected] ; Kontakt für Medien: Mike Geller, Managing Director, Prosek, Tel: +1-212-279-3115, E-Mail: [email protected]

SOURCE Galaxy Digital Holdings Ltd.