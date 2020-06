Galaxy Digital veröffentlicht Finanzergebnis für erstes Quartal 2020 und liefert Unternehmensupdates

Unternehmensupdates

Wie bereits im Vorfeld berichtet, hat das Unternehmen eine bedingte Zulassung für die Toronto Stock Exchange (TSX") über die TSX Sandbox erhalten. Das Unternehmen plant die Ankündigung des Datums der Börsennotierung für einen späteren Zeitpunkt in diesem Quartal, vorbehaltlich der Einhaltung der Anforderungen der bedingten Zulassung an der TSX.

Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms hat GDH Ltd. innerhalb der ersten drei Monate des Jahres bis zum 31. März 2020 insgesamt 2.769.706 Aktien zu einem Gesamtpreis von 3,1 Millionen kanadischen Dollars zurückgekauft.

Wichtige Geschäftsereignisse

Während des ersten Quartals 2020 hat das Team für Principal Investments fünf Folgeinvestitionen getätigt und dabei über insgesamt 14,2 Millionen $ verfügt.

Die vom 9. Januar 2018 bis zu meinem 30. März 2020 getätigten Investitionen (einschließlich der aufgenommenen Kredite) belaufen sich auf insgesamt 195,8 Millionen und setzen sich aus 35 Neuinvestitionen und 35 Folgeinvestitionen zusammen.

Wie bereits im Vorfeld berichtet, verfügte Galaxy Digital Capital Management „GDCM" oder „GDAM") zum 31. März 2020 über ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 356,2 Millionen $ (dieses Vermögen setzt sich wie folgt zusammen: Galaxy Benchmark Crypto Index Fund LP (der „Index Fund") - 8,1 Millionen $ (gemäß der Berechnung nach den Bestimmungen des Gesellschaftervertrags des Fonds); Galaxy Bitcoin Fund, LP, Galaxy Institutional Bitcoin Fund, LP, und Galaxy Institutional Bitcoin Fund, Ltd. (U zusammen bezeichnet als die „Bitcoin Funds") - 23,1 Millionen $ und Galaxy EOS VC Fund LP (der „EOS Fund") mit einem festgelegten Kapital von 325,0 Millionen $).

Während des ersten Quartals 2020 konzentrierte sich Galaxy Digital weiterhin auf den kürzlich aufgelegten Galaxy Bitcoin Fund und den Galaxy Institutional Fund (zusammen bezeichnet als die „Bitcoin Funds"). Die Bitcoin Funds bieten institutionellen und akkreditierten Investoren professionell geschnürte Bitcoin-Exposition der Unterstützung von geprüften Dienstleistern, einschließlich von Bakkt, einer Plattform für digitale Vermögenswerte, die von Intercontinental Exchange (ICE) und Fidelity Digital Assets als Fondsleiter, Bloomberg L.P. für die Preisermittlung, Deloitte & Touche LLP für Audits und Ernst & Young LLP für Steuerangelegenheiten gegründet wurde. Die Bitcoin Funds tracken die Preisgestaltung des Bitcoin („XBT") von Bitcoin. XBT wird von Bloomberg verwaltet und verwendet einen ausgefeilten Algorithmus zur Erzeugung akkurater Angaben für Geld- und Briefangebote, die sich aus den von Bloomberg genehmigten Quellen für die Preisgestaltung von Kryptowährungen ergeben. Die Bitcoin Funds sind ein komplementäres Produkt, das zusätzlich zum bestehenden Index Fund angeboten wird. Der XBT entwickelte sich im ersten Quartal 2020 mit -9,26 % und mit 23,35 % von Jahresbeginn bis zum 26. Mai 2020.



Der Index Fund ist ein passiv gemanageter Indexfonds mit einem Tracking des Bloomberg Galaxy Crypto Index „dem „BGCI"), einem Index mit Co-Branding und unter der Verwaltung von Bloomberg, der dazu designt wurde, die Performance des größten, liquidesten Anteils des Marktes für digitale Vermögenswerte zu tracken. Der BGCI entwickelte sich im ersten Quartal 2020 mit -1,49% und mit Verzinsung 26,05% von Jahresbeginn bis zum 26. Mai 2020.

Des Weiteren tätigte das Team von Galaxy Interactive, das den Galaxy EOS VC Fund (den „EOS Fund") verwaltet, im ersten Quartal 2020 Investitionen in Big Rund Studios, UNRD, Dazzle Rocks, Superplastic, Go Meta , Inc., Gamefam und Lightheart sowie eine Folgeinvestition in Current.

, Inc., Gamefam und Lightheart sowie eine Folgeinvestition in Current. Galaxy Digital Trading („GDT"), das Handelsgeschäft der Gesellschaft, konnte im ersten Quartal 2020 im Verhältnis zum vierten Quartal 2019 einen Anstieg aktiver Handelskontrahenten verzeichnen. GDTs Handelsvolumen für Verkäufe im Freiverkehr („OTC") nahm im selben Zeitraum ebenfalls zu, da die Volatilität die gesamte Branche betraf. Die Zunahme des Handelsvolumens kann der allgemein positiven Dynamik zu Beginn des Jahres, des internationalen Ausverkaufs wegen COVID-19 (Coronavirus) und der Positionierung der Marktteilnehmer für das Bitcoin-Halving-Event zugeschrieben werden, das in der Folge am 11. Mai stattfand. Diese Dynamik setzte sich bis ins zweite Quartal fort, da die institutionelle Annahme des Bitcoin weiterhin ansteigt.

Während des ersten Quartals 2020 konnte der Bereich Beratungsdienstleistungen Fortschritte in der Generierung neuer Mandate für Kunden aus den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen und anderen strategischen Themen erzielen, wobei sich verschiedene aktive Mandate in unterschiedlichen Stadien der Ausführung befinden.

Ausgewählte finanzielle Highlights von GDH LP (1. Quartal 2020)

Bis zum 31. März 2020 beliefen sich die digitalen Vermögenswerte, einschließlich derer, die als Sicherheit hinterlegt wurden, auf 86,2 $, was seit dem 31 . Dezember 2019 einen Rückgang von 8,0 Millionen $ ausmacht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Rückgang des Zeitwerts der digitalen Vermögenswerte während dieses Zeitraums und den Rückgang der Bestände bestimmter digitaler Vermögenswerte zurückzuführen.

. Dezember 2019 einen Rückgang von 8,0 Millionen $ ausmacht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Rückgang des Zeitwerts der digitalen Vermögenswerte während dieses Zeitraums und den Rückgang der Bestände bestimmter digitaler Vermögenswerte zurückzuführen. Bis zum 31. März 2020 verfügte die Gesellschaft über einen Bitcoin-Bestand im Wert von 65,0 Millionen $ (31. Dezember 2019 - 81,3 Millionen $) Des Weiteren verfügte die Gesellschaft bis zum 27. Mai 2020 über schätzungsweise 13.338 Bitcoins mit einem Wert von 122,5 Millionen $.

Die Investitionen bis zu meinem 30. März 2020 beliefen sich auf 169,6 Millionen $, was einen Anstieg um 11,4 Millionen $ seit dem 31 . Dezember 2019 ausmacht. Der Wandel ereignete sich aufgrund von unrealisierten Gewinnen durch bestimmte Investitionen während des Zeitraums sowie durch den Einsatz von neuem Kapital in Höhe von 14,2 Millionen $, durch das Team Principal Investments während dieses Zeitraums.

. Dezember 2019 ausmacht. ereignete sich aufgrund von unrealisierten Gewinnen durch bestimmte Investitionen während des Zeitraums sowie durch den Einsatz von neuem Kapital in Höhe von 14,2 Millionen $, durch das Team Principal Investments während dieses Zeitraums. Das Gesamtkapital ging im Lauf des Jahres um 46,7 Millionen $ auf einen Stand von 328,4 Millionen $ am einen 30. März 2020 zurück, was hauptsächlich auf einen Nettogesamtverlust von 97,7 Millionen $ zurückzuführen ist.

Zum 31. März 2020 belief sich der Nettobilanzwert der Gesellschaft 1 pro Einheit auf ca. 1,64 ( 1,16 USD ) verglichen mit 1,62 CAD ( 1,24 USD ) zum 31. Dezember 2019.

pro Einheit auf ca. 1,64 ( ) verglichen mit ( ) zum 31. Dezember 2019. Für den am 31. März 2020 abgeschlossenen Dreimonatszeitraum betrug der Nettogesamtverlust 27,7 Millionen $, wobei diesem ein Nettogesamtgewinn von 12,9 Millionen $ für den am 31. März 2019 abgeschlossenen Dreimonatszeitraum gegenübersteht. Die Verluste im aktuellen Quartal ergeben sich hauptsächlich aus den realisierten Verlusten durch digitale Vermögenswerte, d.h. durch Kryptowährungen, die ständig am Markt gehandelt werden sowie durch die Betriebskosten. Die Nettogesamteinnahmen für den am 31. März 2019 abgeschlossenen Dreimonatszeitraum ergaben sich hauptsächlich durch die realisierten Gewinne durch digitale Vermögenswerte und durch die unrealisierten Gewinne durch Investitionen.

1 Der Nettobilanzwert beinhaltet Minderheitsbeteiligungen.

Finanzergebnis von GDH LP



31. März

31. Dezember

2020

2019 Vermögenswerte





Umlaufvermögen





Barvermögen $ 54.949.605

$ 106.262.780 Digitale Vermögenswerte 78.739.858

85.980.731 Investitionen 169.568.639

158.163.420 Außenstände für Handel mit digitalen Vermögenswerten 631.115

330.609 Darlehensforderungen für digitale Vermögenswerte 21.757.034

16.061.945 Als Sicherheit hinterlegte Vermögenswerte 7.485.019

10.585.819 Außenstände 1.786.048

1.853.169 Derivate 1.801.204

— Aktive Rechnungsabgrenzungen und sonstige Vermögenswerte 2.398.044

2.580.255 Darlehensforderungen 17.129.148

11.719.738

356.245.714

393.538.466







Darlehensforderungen —

— Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 5.030.552

5.182.993 Sachanlagen 3.922.763

4.057.662

8.953.315

9.240.655 Gesamtvermögen $ 365.199.029

$ 402.779.121







Verbindlichkeiten





Laufende Verbindlichkeiten





Leer verkaufte digitale Vermögenswerte $ 1.351.575

$ 18.616.860 Verbindlichkeiten und Rückstellungen 8.928.384

11.719.494 Verbindlichkeiten für Handel mit digitalen Vermögenswerten 666.593

250.158 Darlehensverbindlichkeiten für digitale Vermögenswerte 15.041.532

11.134.329 Verbindlichkeiten für Sicherheiten 5.338.194

434.498 Leasingverbindlichkeiten 769.479

772.003

32.095.757

42.927.342







Leasingverbindlichkeiten 4.696.044

4.747.214 Gesamte Verbindlichkeiten 36.791.801

47.674.556







Kapital





Gesellschafterkapital 320.171.895

347.785.081 Minderheitsbeteiligungen 8.235.333

7.319.484 Gesamtkapital 328.407.228

355.104.565







Gesamte Verbindlichkeiten und Kapital $ 365.199.029

$ 402.779.121





Quartal mit Ende zum

31. März 2020 Quartal mit Ende zum

31. März 2019 Einnahmen (Verluste)





Beratungs- und Managementgebühren

$ 1.586.613 $ 1.520.511 Realisierter Nettogewinn (-verlust) durch digitale Vermögenswerte

(38.151.931) 17.471.124 Realisierter Nettogewinn aus Investitionen

162.771 — Zinseinkünfte

1.439.127 705.763 Nettogewinn aus Derivaten

4.435.067 102.895 Sonstige Einkünfte

— 506.101



(30.528.353) 20.306.394







Betriebsausgaben





Aktienbasierte Vergütungen

1.621.410 10.321.503 Vergütungen und vergütungsbezogene Ausgaben

7.184.394 6.954.165 Allgemeine und Verwaltungsausgaben

3.598.589 2.521.290 Honorare

1.233.525 2.605.326 Zinsen

1.011.487 688.326 Versicherungen

282.130 426.850 Verwaltungshonorare

50.000 50.000



(14.981.535) (23.567.460)







Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) durch digitale Vermögenswerte

12.924.325 (664.530)

Nicht realisierter Nettogewinn aus Investitionen

4.674.240 16.902.771

Nicht realisierte Fremdwährungsgewinne (-verluste)

(173.518) 91.072

Realisierte Fremdwährungsverluste (-verluste)

331.576 (110.512)





17.756.623 16.218.801











Einnahmen (Verluste) für den Zeitraum

$ (27.753.265) $ 12.957.735











Einnahmen (Verluste) mit Zuschreibung zu:







Anteilsinhabern der Gesellschaft

(26.940.729) 12.570.628

Minderheitsbeteiligungen

(812.536) 387.107





$ (27.753.265) $ 12.957.735

Sonstige gesamte Einnahmen (Verluste)







Fremdwährungsumrechungen

16.793 (92.934)











Gesamte Einnahmen (Verluste) für den Zeitraum

$ (27.736.472) $ 12.864.801











Gesamte Einnahmen (Verluste) mit Zuschreibung zu:







Anteilsinhabern der Gesellschaft

$ (26.923.936) $ 12.477.694

Minderheitsbeteiligungen

(812.536) 387.107





$ (27.736.472) $ 12.864.801



Die Einnahmen und Ausgaben, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31. März 2020 zu melden sind, beziffern sich wie folgt:



Handel Principal

Investments Assetmanagement Beratungsleistungen Unternehmensbezogen

und Sonstige Gesamtbeträge Einnahmen (Verluste)











Beratungs- und Managementgebühren $ — $ — $ 1.236.613 $ 350.000 $ — $ 1.586.613 Realisierter Nettoverlust durch digitale Vermögenswerte (37.015.166) (1.136.765) — — — (38.151.931) Realisierter Nettogewinn aus Investitionen — 162.771 — — — 162.771 Zinseinkünfte 1.089.751 337.407 5.165 6.643 161 1.439.127 Nettogewinn aus Derivaten 4.435.067 — — — — 4.435.067

(31.490.348) (636.587) 1.241.778 356.643 161 (30.528.353)













Betriebsausgaben 3.973.887 1.046.886 3.317.749 1.241.581 5.401.432 14.981.535













Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust) durch

digitale Vermögenswerte 14.566.040 (1.641.715) — — — 12.924.325 Nicht realisierter Nettogewinn

aus Investitionen — 4.674.240 — — — 4.674.240 Nicht realisierte Fremdwährungsverluste (173.518) — — — — (173.518) Realisierte Fremdwährungsgewinne 331.576 — — — — 331.576

14.724.098 3.032.525 — — — 17.756.623













Nettoeinnahmen (-verluste) $ (20.740.137) $ 1.349.052 $ (2.075.971) $ (884.938) $ (5.401.271) $ (27.753.265)

Die Einnahmen und Ausgaben, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP für den Dreimonatszeitraum mit Ende zum Sonntag, 31. März 2019 zu melden sind, beziffern sich wie folgt:



Handel Principal

Investments Assetmanagement Beratungsleistungen Unternehmensbezogen

und Sonstige Gesamtbeträge Einnahmen (Verluste)











Beratungs- und Management

gebühren $ — $ — $ 1.317.386 $ 203.125 $ — $ 1.520.511 Realisierter Nettogewinn (-verlust)

durch digitale Vermögenswerte 19.764.953 (2.293.829) — — — 17.471.124 Zinseinkünfte 78.670 607.020 — 16.524 3.549 705.763 Nettogewinn aus Derivaten 102.895 — — — — 102.895 Sonstige Einkünfte 502.125 — — 3.976 — 506.101

20.448.643 (1.686.809) 1.317.386 223.625 3.549 20.306.394













Betriebsausgaben 5.454.803 2.209.716 6.146.240 3.392.232 6.364.469 23.567.460













Nicht realisierter Nettogewinn (-verlust)

durch digitale Vermögenswerte (3.479.575) 2.815.045 — — — (664.530) Nicht realisierter Nettogewinn

aus Investitionen — 16.902.771 — — — 16.902.771 Nicht realisierte Fremdwährungsgewinne

(-verluste) 104.146 — — (13.074) — 91.072 Fremdwährungsverluste (110.512) — — — — (110.512)

(3.485.941) 19.717.816 — (13.074) — 16.218.801













Nettoeinnahmen (-verluste) $ 11.507.899 $ 15.821.291 $ (4.828.854) $ (3.181.681) $ (6.360.920) $ 12.957.735

Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Geschäftsbereiche, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP bis zum 31. März 2020 zu melden sind:



Handel Principal

Investments Assetmanagement Beratungsleistungen Unternehmensbezogen

und Sonstige Gesamtbeträge Gesamtvermögen $ 131.348.209 $ 205.818.230 $ 3.506.393 $ 1.529.014 $ 22.997.183 $ 365.199.029













Gesamte Verbindlichkeiten $ 24.578.482 $ 652.257 $ 2.549.301 $ 61.149 $ 8.950.612 $ 36.791.801

Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Geschäftsbereiche, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen von GDH LP bis zum Dienstag, 31. Dezember 2019 zu melden sind:



Handel Principal

Investments Assetmanagement Beratungsleistungen Unternehmensb

ezogen

und Sonstige Gesamtbeträge Gesamtvermögen $ 177.226.904 $ 199.678.202 $ 1.415.135 $ 1.102.055 $ 23.356.825 $ 402.779.121













Gesamte Verbindlichkeiten $ 30.329.154 $ 403.187 $ 1.377.492 $ 96.273 $ 15.468.450 $ 47.674.556

Ausgewählte Angaben zu Informationen über die Vermögenslage

Der Zeitwert jeder Vermögensklasse pro Bericht erstattendem Bereich bis einschließlich 31. März 2020 beziffert sich wie folgt:



Handel Principal

Investments Assetmanagement Beratungsleistungen Unternehmensbezogen

und Sonstige Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte:











Kryptowährung $ 47.899.923 $ 30.839.935 $ — $ — $ — $ 78.739.858 Als Sicherheit hinterlegte

Vermögenswerte 7.485.019







7.485.019 Investitionen:











Pre-ICO — 5.507.329 — — — 5.507.329 Wandelanleihen — 5.967.698 — — — 5.967.698 Vorzugsaktien — 83.062.170 — — — 83.062.170 Stammaktien — 25.739.487 — — — 25.739.487 LP-/LLC-Zinsen — 49.036.692 — — — 49.036.692 Bezugsrechtsscheine/Investmentfondsanteile — 255.263 — — — 255.263

$ 55.384.942 $ 200.408.574 $ — $ — $ — $ 255.793.516

Der Zeitwert jeder Vermögensklasse pro Bericht erstattendem Bereich von GDH LP bis einschließlich Dienstag, 31. Dezember 2019 beziffert sich wie folgt:



Handel Principal

Investments Assetmanagement Beratungsleistungen Unternehmensbezogen

und Sonstige Gesamtbeträge Digitale Vermögenswerte:











Kryptowährung $ 53.882.704 $ 32.098.027 $ — $ — $ — $ 85.980.731 Als Sicherheit hinterlegte

Vermögenswerte 8.208.653 — — — — 8.208.653 Investitionen:











Pre-ICO — 6.005.114 — — — 6.005.114 Wandelanleihen — 5.255.579 — — — 5.255.579 Vorzugsaktien — 75.703.153 — — — 75.703.153 Stammaktien — 32.476.631 — — — 32.476.631 LP-/LLC-Zinsen — 38.120.805 — — — 38.120.805 Bezugsrechtsscheine/Investmentfondsanteile — 602.138 — — — 602.138

$ 62.091.357 $ 190.261.447 $ — $ — $ — $ 252.352.804

Diese Pressemitteilung sollte in Zusammenhang mit den folgenden Dokumenten gelesen werden: (i) GDH LPs Managementdiskussion und -analyse und Konzernabschlüsse für den am 31. März 2020 abgeschlossenen Dreimonatszeitraum und (ii) Managementdiskussion und -analyse und Konzernabschlüsse von GDH Ltd. Für den am 31. März 2020 abgeschlossenen Dreimonatszeitraum (zusammen als „Konzernabschlüsse" und „MD&As" bezeichnet), die bei SEDAR unter folgendem Link eingereicht wurden: www.sedar.com.

Informationen zu GDH Ltd. and GDH LP (Galaxy Digital)

Der einzige signifikante Vermögenswert der Galaxy Digital Holdings Ltd.ist eine Minderheitsbeteiligung an der GDH LP. Bei GHD LP handelt es sich um eine diversifizierte Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Plattform in den Bereichen digitaler Vermögenswerte, Kryptowährungen und im Blockchain-Technologie-Sektor. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassendes Know-how rund um Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operationen und in der Blockchaintechnologie. GDH LP ist aktuell in vier ausgewiesenen Geschäftsfeldern tätig: Handel, Assetmanagement, Principal Investments und Beratungsleistungen. Michael Novogratz ist CEO von GDH Ltd. Und Komplementär von GDH LP. GDH LP hat seinen Hauptsitz in New York City, und verfügt über Büros in Tokio in Japan, London im vereinigten Königreich, Hongkong, Jersey City, USA, San Francisco, USA und auf den Kaimaninseln (Geschäftssitz). Weitere Informationen über die Geschäftstätigkeit und Produkte von GDH LP finden Sie unter www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss und zusätzliche Informationen

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde seitens TSXV weder bestätigt, noch abgelehnt. Weder TSXV, noch deren Regulierungsdienstanbieter (gemäß Definition in den Richtlinien von TSXV) übernehmen irgendeine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Ontario Securities Commission hat die Vorzüge des Offenlegungsprotokolls von Galaxy Digital nicht weitergegeben.

Die TSX Sandbox ist eine Initiative, die dazu dient, sämtliche Zulassungsanträge zu fördern, die ggf. nicht die ursprünglichen Zulassungsanforderungen der TSX erfüllen, allerdings aufgrund von Tatsachen oder Situationen, die für einen bestimmten Emittenten einzigartig sind, eine Notierung an der TSX rechtfertigen. Die TSX hat nach eigenem Ermessen auf die Anforderungen aus Absatz 309(c)(i) ihrer Zulassungsbestimmungen (Kapital in Höhe von 10 Millionen Kanadischen Dollar aus einer öffentlichen Aufstockung) verzichtet, da das Unternehmen diese nicht erfüllt hat und die Zulassung gemäß der TSX Sandbox bedingt genehmigt. Die bedingte Zulassung von Galaxy Digital gemäß der TSX Sandbox erfolgte unter den Bedingungen einer öffentlichen Hinterlegung eines Annual Information Form und einer quartalsweisen Offenlegung aller digitalen Vermögenswerte und Investitionen an prominenter Stelle, denen das Unternehmen nachgekommen ist und zugestimmt hat, diesen Bedingungen auch künftig nachzukommen. Das Unternehmen wird gemäß der TSX Sandbox für einen Zeitraum von zwölf Monaten notiert bleiben, sofern innerhalb dieses Zeitraums nach dem Wechsel keine schwerwiegenden Compliance-Probleme aufgetreten sind. Des Weiteren ist Galaxy Digital dazu verpflichtet, die folgenden zwei Risikofaktoren offenzulegen, die auch im aktuellen Annual Information Form für das im Jahr 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten sind: (1) Das Unternehmen hat seinen Betriebshistorie beschränkt und seine Geschäftsfelder sind aufstrebend und unterliegen den wesentlichen rechtlichen, regulatorischen, operativen und sonstigen Risiken in jeder Rechtsprechung; und (2) der Marktpreis und das Handelsvolumen der Stammaktien des Unternehmens waren volatil und werden wahrscheinlich, abhängig von sonstigen Faktoren, Marktschwankungen im Bereich digitaler Vermögenswerte im Allgemeinen oder der digitalen Vermögenswerte, die Galaxy Digital besitzt oder mit denen das Unternehmen handelt, weiterhin einer gewissen Volatilität unterliegen.

BLOOMBERG ist ein Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen von Bloomberg Finance L.P. GALAXY ist ein Warenzeichen von GDCM. Bloomberg Finance L.P. und deren Tochtergesellschaften (gemeinschaftlich als „Bloomberg" bezeichnet) stehen in keiner Verbindung mit GDCM, dem GBCIF, den Bitcoin Funds und deren jeweiligen Tochtergesellschaften (gemeinschaftlich als „Galaxy" bezeichnet). Bloombergs Verbindung mit Galaxy bezieht sich auf die Funktion als Verwalter und Berechnungsstellte für den CFIX und den BGCI (gemeinschaftlich als der „Index" bezeichnet"), bei denen es sich um Eigentum von Bloomberg handelt. Bloomberg und Galaxy übernehme keine Garantie für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten, die sich auf den Index oder die zu erzielenden Ergebnisse beziehen. Bloomberg und Galaxy übernehmen keine explizite oder implizite Garantie in Bezug auf Index, damit verbundene Daten oder Werte oder mit diesem verbundene Finanzprodukte oder - instrumente, als dessen Bestandteil verwendet werden oder auf diesem basieren (Produkte) oder die aus diesem erzielt werden sollen und lehnen diesbezüglich ausdrücklich jedwede Gewährleistung für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Bloomberg und deren Lizenznehmer sowie Galaxy und deren jeweilige Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Verkäufer, tragen, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung oder Verantwortlichkeit für Verletzungen oder Schäden—ob direkt, indirekt, als Folge, zufällig, in Form einer Strafe oder sonstige Verletzungen oder Schäden—die in Zusammenhang mit dem Index, Daten, Werten oder Produkten, die sich auf diesen beziehen, entstehen, unabhängig davon ob ihrerseits Fahrlässigkeit oder ein sonstiger Grund vorliegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen dieser Pressemitteilung, u. a. Angaben zu den Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Bedingungen, zur Zukunft der Branche und zu den erwarteten Ergebnissen, der Geschäftstätigkeit oder den Möglichkeiten des Unternehmens oder der Gesellschaft, können zukunftsgerichtete Aussagen (insgesamt als „zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) darstellen, die durch die Verwendung von Begriffen wie „können", „werden", „sollten", „erwarten", „voraussehen", „projizieren", „schätzen", „beabsichtigen", „fortsetzen" oder „glauben" (oder deren jeweilige negative Form) oder einen ähnlichen Wortlaut identifiziert werden können. Aufgrund verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich derer, die im Nachfolgenden angegeben werden, können sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse maßgeblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen reflektiert oder in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäftstätigkeiten und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie erwartet entwickeln, dass Schätzungen von Gewinnen und Ausgaben nicht eingehalten werden können oder deutlich niedriger oder höher als erwartet ausfallen, dass sich die erwartete Beschaffung von Finanzmitteln für Assetmanagementprodukte verzögert, dass Beratungstransaktionen modifiziert oder nicht abgeschlossen werden können sowie den sonstigen Risiken, die im Annual Information Form für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Jahr enthalten sind. Zu den Faktoren, die dafür sorgen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftsbereiche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören u. a. ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, eine Verzögerung oder ein Ausfall der Einführung digitaler Vermögenswerte und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen, eine Verzögerung oder ein Ausfall der Entwicklung der Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder das Erfüllen von Mandaten, ein Unvermögen des Wachstums von verwalteten Vermögenswerten und Beratungstransaktionen, ein Rückgang der Wertpapiermärkte, eine negative Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei einer Transaktion oder das Unvermögen eine benötigte behördliche Genehmigung zu erhalten. Das Unternehmen geht in Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen davon aus, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens und der Gesellschaft auftreten. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, weshalb Sie sich nicht zu sehr auf diese verlassen sollten. Informationen zu Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen und die Gesellschaft finden sich in den Unterlagen, die Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich bis zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder bis zu dem Zeitpunkt, der in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben wurde und Galaxy Digital übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen, um diese nach an Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder an das Auftreten unerwarteter Ereignisse anzupassen.

Sämtliche Zahlen verstehen sich, soweit nicht anderslautend angegeben, in US-Dollar.

