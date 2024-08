GardaWorld schließt Übernahme von OnSolve ab, fusioniert mit Crisis24 und setzt neue Maßstäbe für unübertroffene Risikomanagement-Lösungen

MONTREAL, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Garda World Security Corporation („GardaWorld" oder „das Unternehmen"), ein unternehmerisch denkendes Unternehmen, das sich auf den Aufbau globaler Champions im Bereich Sicherheitsdienstleistungen, KI-gestützte Sicherheitstechnologie, integrierte Risikoautomation und Cash-Management-Lösungen konzentriert, gab heute den Abschluss der Übernahme von OnSolve, LLC („OnSolve"), einem führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Managements kritischer Ereignisse und von MassCom-Diensten, einschließlich Risikoinformationen, Massenbenachrichtigungen, Lösungen für das Vorfallmanagement und das Reisemanagement für Unternehmenskunden, kleine und mittelständische Unternehmen und Regierungsbehörden, bekannt.

OnSolve wird in das Unternehmen Crisis24 integriert, eine globale KI-gestützte Plattform, die neue Maßstäbe für unübertroffene integrierte Risikomanagementlösungen setzt. Crisis24 ist ein Pionier bei der Zusammenführung von menschlicher und KI-gestützter Analyse und Expertise, um relevante, hyperlokale und Echtzeit-Risikomanagementlösungen zu entwickeln. Die Integration in die OnSolve-Plattform wird die umfassende Fähigkeit zur Vorhersage, Vorbereitung und Reaktion auf eine Vielzahl von Risiken und kritischen Ereignissen verbessern und die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Kundenorganisationen erhöhen.

„Wir freuen uns darauf, das OnSolve-Team bei Crisis24 willkommen zu heißen und das fortschrittlichste und umfassendste Risikomanagement-Angebot auf dem Markt zu schaffen", sagte Gregoire Pinton, Managing Director and Head of Integrated Risk Management bei Crisis24. „Die Plattformen von OnSolve sind eine hervorragende Ergänzung unseres soliden Portfolios und beschleunigen und vertiefen unsere SaaS-basierten Risikomanagementlösungen, MassCom und KI-gestützten Intelligenzfunktionen. Mit der Unterstützung des OnSolve-Teams planen wir, weiterhin in Plattforminnovationen zu investieren, um den sich schnell verändernden Bedürfnissen unserer Kunden in einer zunehmend komplexen Welt gerecht zu werden."

OnSolve beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den USA, Europa und Indien.

Informationen zu GardaWorld

GardaWorld ist ein unternehmerisch orientierter Konzern, der weltweit führend in den Bereichen Sicherheitsdienstleistungen, KI-gestützte Sicherheitstechnologien, integriertes Risikomanagement und Bargeldautomatisierungslösungen ist. Er beschäftigt mehr als 132.000 hochqualifizierte und engagierte Fachkräfte auf der ganzen Welt. Die weltweit tätigen Unternehmen von GardaWorld werden von einer beständigen Unternehmenskultur und den Grundwerten Integrität, Wachsamkeit, Vertrauen und Respekt getragen und bieten ausgefeilte, maßgeschneiderte Sicherheits- und Technologielösungen im Rahmen enger Partnerschaften und einer durchgängig erstklassigen Serviceleistung. Sicherheit ist für die organisatorische Stabilität von Unternehmen und den Schutz von Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung. Deshalb setzt sich GardaWorld für eine tadellose Unternehmensführung, professionelle Betreuung und das Wohlergehen aller ein. Dank eines hervorragenden Rufs sind die Unternehmen von GardaWorld seit langem die bevorzugten Sicherheitspartner einiger der bekanntesten Marken, einflussreicher Einzelpersonen, Fortune 500-Unternehmen und Regierungen. Weitere Informationen finden Sie unter gardaworld.com.

Informationen zu Crisis24

Crisis24, ist eine globale, KI-basierte Plattform für das Management von Reiserisiken, Massenkommunikation, kritischen Ereignissen, Krisensicherheitsberatung und Personenschutz, einschließlich eines globalen medizinischen Concierge-Service, der es führenden Organisationen, Marken und einflussreichen Personen ermöglicht, in einer unsicheren Welt mit Zuversicht zu agieren. Mit unseren eigenen KI-gestützten SaaS-Technologien, unseren hochmodernen globalen Einsatzzentralen und dem weltweit größten Team von Nachrichtenanalysten im privaten Sektor sind wir der bevorzugte Partner von Fortune-500-Unternehmen und bieten medizinische, Sicherheits-, Krisenreaktions- und Beratungsdienste sowie lokale Einblicke und globale Perspektiven. Mit einer einzigartigen, integrierten und skalierbaren Plattform verfügt Crisis24 über ein konkurrenzloses Finanzprofil, das höhere Investitionen in Technologie ermöglicht als andere Unternehmen der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter: crisis24.com.

Information zu OnSolve

OnSolve® ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Management kritischer Ereignisse, die physische Bedrohungen proaktiv mindern und es Organisationen ermöglichen, in Krisensituationen flexibel zu bleiben. Die OnSolve-Plattform nutzt die vertrauenswürdigste Expertise und zuverlässige KI-basierte Risiko-, Kommunikations- und Ereignismanagement-Technologie, um Unternehmen, KMUs und alle Regierungsebenen in die Lage zu versetzen, physische Bedrohungen, die Menschen, Orte und Eigentum betreffen, zu erkennen, zu antizipieren und zu entschärfen. Mit Milliarden von jährlich verschickten Warnmeldungen und bewährter Unterstützung sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor, wird OnSolve von Tausenden von Unternehmen eingesetzt, um Leben zu retten, Gemeinschaften zu schützen, kritische Infrastrukturen zu sichern und den Organisationen, die unsere Wirtschaft antreiben, Flexibilität zu verleihen.

Kontakt: [email protected]