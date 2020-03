Geek+ und Bosch Rexroth kündigen Technologiepartnerschaft an

DUSSELDORF, Deutschland, 27. März 2020 /PRNewswire/ -- Geek+, ein global führender AMR-Anbieter, und Bosch Rexroth, ein Weltmarktführer im Bereich Antriebs- und Steuerungstechnik, haben heute eine Technologiepartnerschaft zur Weiterentwicklung und Nutzung der neuesten Technologien für autonome mobile Roboter (AMR) angekündigt. Ziel ist es, Kunden weltweit mit erweiterten intelligenten Logistiklösungen zu versorgen.

Im Zuge dieser Partnerschaft werden beide Seiten bei hochmodernen mobilen Robotertechnologien und der Softwareentwicklung zusammenarbeiten, um die Intelligenz und Leistung der AMRs zu verbessern und den Kunden damit in die Zukunft der smarten Intralogistik zu führen.

Als Vorreiter in puncto AMR und intelligenter Logistik verzeichnet Geek+ ein rasantes Geschäftswachstum und expandiert in immer neue Regionen. Laut Interact Analysis, einem führenden internationalen Marktforschungsunternehmen für die Automatisierungsbranche, ist Geek+ mit einem Marktanteil von 10 % die weltweite Nummer 1 im AMR-Bereich. Das Unternehmen beliefert einige der renommiertesten Marken der Welt, darunter Nike, Decathlon, Walmart und Dell, mit erstklassigen Roboterlösungen.

Als weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnik setzt Bosch Rexroth Maschinen und Systeme in jeder Größe effizient, kraftvoll und sicher in Bewegung. Mit seinem Projekt „Intralogistics Robotics" bietet das Unternehmen modulare Software- und Hardwarekomponenten für ein breites Spektrum an AGV-Herstellern. Für innovative Softwarelösungen verknüpft das Unternehmen maximale Flexibilität auf Start-Up-Niveau mit intensiver Forschung und fundierten Anwendungskenntnissen im autonomen Fahren innerhalb der Bosch-Gruppe.

Die Partnerschaft bringt das Know-how der beiden Marktführer in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen zusammen, um den Kunden von Geek+ Mehrwertlösungen zur Optimierung des Logistikbetriebs zu bieten.

„Geek+ hat sich die Zusammenarbeit mit einzigartigen Technologie- und Lieferkettenunternehmen auf die Fahnen geschrieben, um ein starkes technologisches und industrielles Ökosystem zu schaffen und gemeinsam eine intelligente und agile Lieferkette zu bilden", so Yong ZHENG, Gründer und CEO von Geek+. „Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Bosch Rexroth hochmoderne mobile Roboter und intelligente Logistiktechnologien zu entwickeln und damit unseren jetzigen und zukünftigen Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

„Der Locator etwa, eine Lokalisierungssoftware für die zuverlässige Positionierung und Ausrichtung mobiler Roboter, bietet maximale Flexibilität und ist äußerst benutzerfreundlich", so Jörg HECKEL, Projektleiter Intralogistics Robotics bei Bosch Rexroth. „Geek+ hat unter Beweis gestellt, dass es den schnell steigenden Bedarf nach Automatisierungsprojekten mit einer flexiblen, professionellen und kooperativen Einstellung bewältigen kann. Wir freuen uns darauf, gemeinsam einen dynamischen Robotermarkt zu schaffen."

Da sich der Markt laufend verändert, sehen sich Unternehmen mit immer größeren Herausforderungen in puncto Effizienz und Flexibilität konfrontiert, besonders in der zunehmend komplexen Welt der Produktion und Logistik. Geek+ wird auch künftig eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um weitere vollintegrierte intelligente Logistiklösungen auf den Markt zu bringen und die generelle Veränderung der Lieferkette zu fördern. Damit möchte das Unternehmen seinen Kunden weltweit die Chance geben, schnell auf die Marktnachfrage zu reagieren und ein nachhaltiges Geschäftswachstum voranzubringen.

Über Geek+

Geek+ ist ein globales Technologieunternehmen und steht an der Spitze der intelligenten Logistikrevolution. Wir nutzen modernste Roboter- und KI-Technologien, um flexible, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen für das Lager- und Lieferkettenmanagement zu realisieren.

Unser F&E-Team vereint die besten Robotertechniker, Informatiker und KI-Ingenieure sowie Wirtschaftsingenieure mit fundierten Kenntnissen und nachweislicher Erfahrung im Lieferkettenmanagement. So können wir unseren Kunden wirklich umfassende intelligente Logistiklösungen bieten. Dementsprechend entwickelt unser Team individuelle Lösungen für ein breites Branchenspektrum, das u. a. E-Commerce, Bekleidung, Einzelhandel, Logistik, 3PL, Pharmazie und Fertigung umfasst.

Über 200 Projekte auf vier Kontinenten hat Geek+ bereits erfolgreich abgeschlossen und dabei mehr als 10.000 Roboter eingesetzt. Geek+ wurde 2015 gegründet, beschäftigt über 800 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Peking. Weitere Standorte unterhält das Unternehmen in Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan, Hongkong und Singapur.

