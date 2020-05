Generalversammlung der Arab Palestinian Investment Company (APIC) ratifiziert die Dividendenausschüttung an ihre Aktionäre in Höhe von 13,48 % des eingezahlten Kapitals von APIC und die Ausgabe neuer Unternehmensanleihen mit einem Bruttowert von bis zu 75 Mio. USD

RAMALLAH, Palästina, 22. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) hielt ihre ordentliche und außerordentliche Generalversammlung am Donnerstag, dem 21. Mai 2020, in Ramallah, Palästina, ab. In ihrer ordentlichen Versammlung ratifizierte die Generalversammlung für eingetragene Aktionäre mit Stichtag zum 21. Mai 2020 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 13,48 % des eingezahlten Kapitals von APIC, das sich zurzeit auf 89 Mio. USD beläuft, wovon 6,74 % in Form von Bardividenden in Höhe von 6 Mio. USD und 6,74 % im Wert von sechs Millionen in Form von Bonusaktien ausgezahlt werden. Dementsprechend wird das eingezahlte Kapital von APIC nach der Ausschüttung der Bonusaktien 95 Mio. USD betragen. Während ihrer außerordentlichen Sitzung ratifizierte die Generalversammlung auch die Ausgabe neuer fünfjähriger Unternehmensanleihen über ein privates Angebot, das durch zwei parallele Emissionen sowohl in US-Dollar als auch in Euro mit einem Bruttonennwert von bis zu 75 Mio. USD ausgegeben werden soll. Die Emissionserlöse werden zur Rückzahlung der bestehenden Anleihen in Höhe von 35 Mio. USD verwendet, die am 18. Januar 2022 fällig werden, und zwar durch eine vorzeitige Rückzahlung, die Zahlung des vorzeitigen Rückzahlungaufschlags auf die bestehenden Anleihen, die Abwicklung der bestehenden Kredite von APIC und ihrer Tochtergesellschaften sowie die Finanzierung allgemeiner Investitionen des Unternehmens.

Der Nettogewinn der APIC-Aktionäre stieg 2019 um 36,6 %

In seiner Erklärung sagte der Vorsitzende und CEO von APIC Tarek Aggad, dass das Jahr 2019 ein Meilenstein auf vielen Ebenen gewesen sei und die Gruppe trotz der zahlreichen unmittelbaren Herausforderungen sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene ein signifikantes Wachstum ihrer Ergebnisse erzielt habe. Der Gesamtumsatz belief sich 2019 auf 825,2 Mio. USD, was einer Zunahme von 12,54 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nettogewinne des Konzerns stiegen auf 21,85 Mio. USD, eine Zunahme von 36,24 %, während auch die Nettogewinne der APIC-Aktionäre stiegen und 17,87 Mio. USD erreichten, was einer Zunahme von 36,6 % entspricht. Folglich stieg im Jahr 2019 der Ertrag je Aktie auf 0,203 Cent, das ist eine Zunahme von 27,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von APIC stieg um 17,8 %.

Aggad fügte hinzu, dass die APIC-Aktie ihre gute Wertentwicklung während des gesamten Jahres 2019 beibehielt, obwohl die Börse allgemein eine geringe Liquidität erfuhr. Die APIC-Aktie schloss Ende 2019 mit 2,55 USD, was einer Zunahme von 8,5 % im Vergleich zum Abschluss von 2018 entspricht. Die Marktkapitalisierung von APIC stieg bis Ende 2019 auf 226,95 Mio. USD, ein Anstieg von 17,8 % im Vergleich zum Vorjahr.

1,6 Mio. USD Investition in die soziale Verantwortung der Unternehmen

Aggad bestätigte, dass APIC ihre effektive soziale Verantwortung in den Gemeinschaften, in denen sie tätig ist, durch kontinuierliche Investitionen in die Bereiche Bildung und Gesundheit, unternehmerische Projekte und Jugend sowie durch die Unterstützung sozialer, gemeinnütziger, humanitärer und kultureller Einrichtungen aufrechterhalten hat. Er fügte hinzu, dass im Jahr 2019 insgesamt 1,6 Mio. USD von APIC und ihren Tochtergesellschaften in die soziale Verantwortung der Unternehmen investiert wurden, was 7 % des Nettogewinns des Konzerns entspricht.

Über APIC

APIC ist eine ausländische Investmentholding-Aktiengesellschaft, die an der Börse von Palästina notiert ist (PEX: APIC). Sie hält diversifizierte Investitionen im gesamten verarbeitenden Gewerbe, Handel sowie in Vertriebs- und Dienstleistungssektoren in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über neun Tochtergesellschaften: Siniora Food Industries Company; Unipal General Trading Company; Palestine Automobile Company; Medical Supplies and Services Company; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company; Arab Palestinian Shopping Centers (BRAVO); Arab Leasing Company sowie Arab Palestinian Storage and Cooling Company; die AG beschäftigt über ihre Tochtergesellschaften mehr als 2.000 Mitarbeiter.

