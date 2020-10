Goodbaby nimmt an der China Kids Expo 2020 teil

SHANGHAI, 31. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die von der China Toy & Juvenile Products Association veranstaltete China Kids Expo („CKE") wurde am 21. Oktober 2020 im New International Expo Center in Shanghai eröffnet. Goodbaby International Holdings Limited („Goodbaby") (1086.HK), ein führendes Unternehmen für Elternprodukte, hat auf der CKE eine breite Palette von Baby- und Kinderprodukten der wichtigsten Marken der Gruppe präsentiert: gb, Cybex, Evenflo, Rollplay und happy dino.