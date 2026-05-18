Govee stellt die TV Backlight 3 mit der hochauflösendsten 4-MP-Doppelkamera und dem ersten Hybridobjektiv aus Glas und Kunststoff vor

HONGKONG, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter von smarter Beleuchtung, hat heute das Govee TV Backlight 3 vorgestellt, die erste TV-Hintergrundbeleuchtung, die dank eines branchenweit einzigartigen Hybridobjektivs aus Glas und Kunststoff mit zwei Kameras eine Auflösung von 4 Millionen Pixeln erreicht. Für Filmliebhaber, Sportfans und alle, die ihr Wohnzimmer in ein beeindruckendes Heimkino verwandeln möchten, macht das TV Backlight 3 die Farbgenauigkeit auf Kinoniveau einem breiteren Publikum zugänglich.

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Branchenweit höchste Auflösungsleistung von 4 Millionen Pixeln, ermöglicht durch ein branchenweit einzigartiges Hybridobjektiv aus Glas und Kunststoff mit zwei Kameras

Das TV-Backlight 3 erreicht eine Auflösung von 4 Millionen Pixeln - die höchste in der Kategorie der TV-Hintergrundbeleuchtungen – dank eines proprietären Hybrid-Glas-Kunststoff-Doppelobjektivs (1G+3P), das eine Branchenneuheit darstellt. Die fortschrittliche Objektivarchitektur kombiniert die Lichtdurchlässigkeit von Glas mit der präzisen Lichtbrechung von Kunststoff, wodurch chromatische Aberrationen und Verzerrungen reduziert werden und so schärfere Kanten und klarere Details erzielt werden. Ein erweiterter IR-Filter für das rote Spektrum verbessert die Empfindlichkeit für warme Farbtöne und ermöglicht so eine präzise Erkennung von Rottönen und warmen Umgebungsfarben. In Kombination mit einem 1080p-Bildsensor mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis, der mit 30 Bildern pro Sekunde arbeitet, erfasst das System klarere Schatten, weniger Rauschen und einen stärkeren Kontrast – und ermöglicht so eine Echtzeit-Anpassung an das Umgebungslicht, vom Sonnenuntergang bis zur Dämmerung.

KI-gestütztes intelligentes Mehrzonen-Farbmapping

Das TV Backlight 3 unterteilt den Bildschirm in bis zu 24 unabhängige Zonen, von denen jede ihren entsprechenden Bereich analysiert und wiedergibt. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger, natürlicher Umgebungsschein, der den Eindruck vermittelt, als würde das Bild über die Ränder des Displays hinausfließen. Die Govee-KI-Inhaltsfilter passen sich automatisch an das Wiedergabematerial an – stimmungsvoll und zurückhaltend für Thriller, lebendig und dynamisch für Animationsfilme, sanft und warm für Dokumentationen –, sodass die Atmosphäre stets zum Moment passt.

Hochdichter RGBWIC-Lichtstreifen mit professionellen Farbalgorithmen

Der TV Backlight 3 verfügt über hochdichte RGBWIC-LEDs mit einem dedizierten Weißkanal für sattere, natürlichere Farben als bei Standard-RGB und ermöglicht mit 60 LEDs pro Meter sanfte Übergänge ohne sichtbare Unterbrechungen. Professionelle Farbalgorithmen (Gamma-Kalibrierung, Weißlichtmischung) sorgen für präzise Farben über alle Helligkeitsstufen hinweg und verstärken Farbtöne mit geringer Sättigung für eine lebendige Bildschirmverlängerung.

Immersive Raumbeleuchtung und nahtlose Smart-Home-Steuerung

Mit der Govee Home App können Nutzer Hunderte von voreingestellten Szenen freischalten und die DreamView-Synchronisation über bis zu 10 Govee-Geräte hinweg für ein immersives Beleuchtungserlebnis genießen. Das TV Backlight 3 ist vollständig kompatibel mit Matter und lässt sich nahtlos in Alexa, Apple HomeKit, Google Home und Samsung SmartThings integrieren.

Preis und Verfügbarkeit

Das Govee TV Backlight 3 ist ab dem 18. Mai 2026 auf Amazon und Govee.com erhältlich.

TV Backlight 3 für 55"-65" Fernseher - €149,99

für 55"-65" Fernseher - TV Backlight 3 für 75"-85" Fernseher - €169,99

Informationen zu Govee

Seit 2017 revolutioniert Govee das Smart-Living-Erlebnis mit innovativen, stimmungsvollen Beleuchtungslösungen. Von Wohnräumen über Gaming-Setups bis hin zu Außenbereichen – die Smart-Home-Technologie von Govee ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch funktional und verwandelt kleine Alltagsmomente in persönlichere und lebendigere Lichterlebnisse. Wir machen uns die Idee „Das Leben ist bunt" zu eigen und erweitern die Grenzen dessen, was Beleuchtung leisten kann, indem wir Design und Funktionalität miteinander verbinden. Um mehr über Govee zu erfahren, besuchen Sie bitte govee.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981841/image2.jpg