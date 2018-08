Green Growth, Green Life - Solar Decathlon China 2018 findet in Dezhou statt

DEZHOU, China, 30. August 2018 /PRNewswire/ -- Wie sieht das Haus Ihrer Träume aus? Wie in der Science Fiction, mit umweltfreundlicher Energie und technischer Anbindung – solche futuristischen Häuser wurden kürzlich auf dem Solar Decathlon China 2018 (SDC2018) gezeigt, der vom 3. bis zum 17. August im chinesischen Dezhou (Provinz Shandong) stattfand.

Der Solar Decathlon (SD) ist ein internationaler Wettbewerb für Studenten, in dessen Rahmen Häuser entworfen und gebaut werden, die mit Solarenergie versorgt werden. Mit Technik und Innovationen von weltweit führenden Teams für Forschung, Entwicklung und Entwurf zielt der SD darauf ab, Solarenergie, Energieeinsparung und Architektur auf neue Weise zu integrieren, um komfortable, lebenswerte und nachhaltige Solarhäuser mit allen Funktionen zu bauen.

Der SDC2018 wurde von der Stadtverwaltung von Dezhou unter dem Motto „Green Growth, Green Life" (umweltfreundliches Wachstum und Leben) organisiert. 19 Teams von 34 Universitäten aus 8 Ländern und Regionen hatten die Aufgabe, Solarhäuser mit ein oder zwei Stockwerken und 120 bis 200 Quadratmetern Fläche für die permanente Nutzung zu bauen. Die Häuser mussten über die wesentlichen Haushaltsgeräte wie Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine und Computer verfügen, die vollständig durch Solarenergie angetrieben wurden.

Die Entwürfe der Studenten lieferten wertvolle Einsichten in die Strategie für die Neubelebung des ländlichen Raumes und erzeugten Lösungen für drängende soziale Fragen wie die künftige städtische Entwicklung und Auswirkungen der Alterung.

Das Team SEU-TUBS (Southeast University/Technische Universität Braunschweig) mischte Getreidestängel in die Ziegel (Getreidestängelanteil 65 %), was einen Ziegel ergibt, der gleichzeitig härter und leichter als gewöhnliche Ziegel ist. Das Team THU (Tsinghua University) nahm ein System zum Sammeln und für die Selbstreinigung von Wasser auf, um Regenwasser effizient zu Trinkwasser zu machen. Das (S)LOW House des Teams B&R (The University of Hong Kong/Beijing University of Civil Engineering and Architecture) zielte darauf ab, die Menschen zurück zur Natur und einem einfachen Leben zu führen. Generations des Teams XJTU-WNEU-POLIMI (Xi'an Jiaotong University/Western New England University/Politecnico di Milano) konzentrierte sich auf den Entwurf einer Villengemeinschaft für Senioren und ein intelligentes Haus.