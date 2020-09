Gründung der China Business School E20 Alliance - Beginn einer neuen Ära der Executive Education

PEKING, 22. September 2020 /PRNewswire/ -- Die Executive Education of China Elite Alliance, oder die China E20 Alliance, unter der Leitung des Executive-Education-Programms der Renmin University of China Business School, hielt ihre Eröffnungssitzung vom 15. bis 16. September in Hefei City, Provinz Anhui, China, ab. Das erste Offline-Treffen brachte die Leitungskräfte der Management-, wirtschaftswissenschaftlichen und Finanzfakultäten der Double-First-Class-Universitäten des Landes zusammen.