Hain Celestial Unveils Refreshed Logo, Zweck und Werte

Die aktualisierte Unternehmensidentität spiegelt die Transformation des Unternehmens für zukünftiges Wachstum wider

HOBOKEN, N.J., 13. Sept. 2023 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN) hat heute auf ihrem Investorentag in New York City ihr neues Firmenlogo und ihre neue Unternehmensidentität vorgestellt. Die Veröffentlichung war Teil der größeren Enthüllung seiner Hain Reimagined -Strategie, einem mehrjährigen Transformationsplan zur Erzielung eines nachhaltigen profitablen Wachstums.

Hain Celestial reveals new corporate identity Hain Celestial reveals new corporate identity - refreshed logo and purpose mission vision and values.

Unsere neue Unternehmensidentität repräsentiert unsere Vision von Hains Zukunft als führender globaler Hersteller von "Better-for-you"-Marken und markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der 30-jährigen Geschichte unseres Unternehmens", sagte Wendy Davidson, Präsidentin und CEO von Hain Celestial.

The Hain Way

Heute stellte das Unternehmen auch "The Hain Way" vor, der den neuen Zweck, die Mission, die Vision und die Werte von Hain umfasst.

Zweck: Hain hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren.

Mission: Unsere Mission ist es, zweckorientierte Marken zu schaffen, die ein gesünderes Leben ermöglichen, indem wir unsere Mitarbeiter befähigen, unsere Partner einbinden und unsere Werte leben.

Vision: Wir wollen der globale Wachstumsführer für "Better-for-You"-Marken sein.

Werte: Own it, Be Curious, Win Together, Foster Inclusion.

"Nach sorgfältiger Planung und dem Feedback unserer Teams auf der ganzen Welt bringt 'The Hain Way' unser Unternehmensethos und das, was uns als Hain Team verbindet, zum Ausdruck", so Davidson weiter. Während wir uns in ein global integriertes Unternehmen verwandeln, ermöglicht es uns unser fokussiertes Portfolio von "Better-for-you"-Marken, unserem Ziel gerecht zu werden und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Verbraucher und Kunden zu erfüllen.

Die Veröffentlichung des neuen Logos und der neuen Unternehmensidentität ist ein weiterer Schritt zur Unterstützung der mehrjährigen Umgestaltung des Unternehmens, Hain Reimagined. Im August gab Hain den Standort seines neuen globalen Hauptsitzes und das Hub-and-Spoke-Arbeitsmodell bekannt. Im September gab das Unternehmen mit der Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds und CFO Änderungen in seinem Vorstand und Führungsteam bekannt

Das Logo wird in den kommenden Monaten auf allen digitalen Plattformen von Hain, einschließlich der Website und der sozialen Medien des Unternehmens, sowie in den Büros und Produktionsstätten eingeführt. Das Unternehmen wird auch globale Trainingsworkshops mit den Mitarbeitern durchführen, um The Hain Way in der Organisation zu verankern und die starke Unternehmenskultur weiter auszubauen.

Informationen zu Hain Celestial Group

Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich unser Portfolio an beliebten Marken darauf, Ernährung und Wohlbefinden zu bieten, die sich positiv auf das Heute und Morgen auswirken. Hain Celestial hat seinen Hauptsitz in Hoboken, N.J., und vermarktet und verkauft seine Produkte aus den Bereichen Snacks, Baby, Getränke, Mahlzeitenkomponenten und Körperpflege in über 75 Ländern auf der ganzen Welt. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie® Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Babynahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® pflanzliche Getränke, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei, und Alba Botanica® natürliche Sonnenpflege. Weitere Informationen erhalten Sie auf hain.com und LinkedIn.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2208300/Hain_Celestial_New_Corporate_Identity.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2208298/Hain_Celestial_Mission.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/450862/Hain_Celestial_Logo_v1.jpg

