Halozyme nimmt Vorschlag über Zusammenschluss mit Evotec aufgrund fehlender Gesprächsbereitschaft von Evotec zurück

SAN DIEGO, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) („Halozyme" oder das „Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es sein unverbindliches Angebot zum Zusammenschluss mit der Evotec SE (NASDAQ: EVO) („Evotec") für einen Barpreis in Höhe von 11,00 € pro Aktie zurückgenommen hat. Das Angebot entsprach einem Eigenkapitalwert auf vollständig verwässerter Basis von 2,0 Milliarden €.

Helen Torley, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Halozyme, gab folgende Erklärung ab:

„Wir sind nach wie vor überzeugt davon, dass ein Zusammenschluss von Halozyme und Evotec ein führendes, vielseitiges und globales Pharmaunternehmen schaffen würde, von dem Aktionäre, Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren würden. Bis zuletzt hat Evotec jedoch keinerlei Bereitschaft gezeigt, mit uns über einen möglichen Zusammenschluss in einen Dialog zu treten. Das Unternehmen hat öffentlich über einen Unternehmenssprecher mitteilen lassen, dass es das Ziel von Evotec sei, unabhängigzu bleiben. Aus diesem Grund ziehen wir unser Angebot zum Erwerb von Evotec für einen Barpreis in Höhe von 11,00 € pro Aktie zurück.

In den Monaten vor Abgabe unseres Angebots haben wir eine umfassende externe Unternehmensprüfung (Due Diligence) durchgeführt. Wir haben uns darum bemüht, mit Evotec Gespräche über unsere Vorstellungen und die Vorteile eines Zusammenschlusses zu führen. Frühzeitig haben wir informelle Gespräche mit einem Mitglied des Aufsichtsrats geführt und unser Interesse an der Sondierung eines möglichen Zusammenschlusses bekundet. Anschließend haben wir versucht, die Vorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec ernsthaft für die Vorstellungen von Halozyme und unsere Sicht auf die vielen Vorteile der Transaktion zu gewinnen. Bedauerlicherweise wurden unsere wiederholten Anfragen nach einem Treffen nicht angenommen. Daher war die Abgabe eines formellen und marktgerechten Angebots an den CEO der einzige Weg zu vermitteln, dass unser Interesse die Möglichkeiten einer Transaktion auszuloten ernsthaft, glaubhaft und wohlüberlegt war. Es hat sich nun gezeigt, dass seitens des Aufsichtsrats und Vorstands von Evotec derzeit kein Interesse besteht, konstruktiv mit Halozyme zusammenzuarbeiten und eine mögliche Transaktion zu prüfen.

Unsere Mission, die Behandlung von Patienten und die daraus resultierenden Ergebnisse zu verbessern, werden wir weiter verfolgen. Wir sind zuversichtlich, was die Zukunft von Halozyme angeht. Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um unsere bestehende Strategie weiter umzusetzen, mit dem klaren Ziel von 10 zugelassenen Produkten mit ENHANZE® im Jahr 2025 sowie der Erwirtschaftung von 1 Milliarde US-Dollar an Lizenzeinnahmen im Jahr 2027 und der weiteren Schaffung einer enormen Wertschöpfung für alle Beteiligten vor Augen. Wir bekräftigen unsere kürzlich angehobene Prognose für 2024 mit einem Umsatz von 970 bis 1.020 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 595 bis 625 Millionen US-Dollar. Dies stellt ein signifikantes zweistelliges Wachstum dar, wobei zu erwarten ist, dass sich diese starke Dynamik auch im Jahr 2025 fortsetzt."

Weitere Informationen über Halozyme sowie die Strategie, Finanzdaten und Prioritäten bei der Kapitalallokation des Unternehmens finden Sie unter https://ir.halozyme.com/overview/default.aspx.

Über Halozyme

Halozyme ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das wegweisende Lösungen zur Verbesserung der Patientenerfahrungen und -ergebnisse bei neuen und etablierten Therapien entwickelt. Halozyme hat die ENHANZE®-Technologie zur Arzneimittelabgabe entwickelt. Hierbei wird die kommerziell validierte Lösung von Halozyme zur Erleichterung der subkutanen Verabreichung von injizierten Medikamenten und Flüssigkeiten mit dem selbstentwickelten patentierten Enzym rHuPH20 eingesetzt. Ziel ist es, die Patientenerfahrung durch eine schnelle subkutane Verabreichung und eine geringere Behandlungsbelastung zu verbessern. Halozyme hat mit acht vermarkteten Produkten auf mehr als 100 Märkten weltweit bereits über 800.000 Patienten versorgt. Führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie Roche, Takeda, Pfizer, Janssen, AbbVie, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, argenx, ViiV Healthcare, Chugai Pharmaceutical und Acumen Pharmaceuticals haben von dem Unternehmen Lizenzen für die ENHANZE®-Technologie erworben.

Halozyme entwickelt, produziert und vermarktet außerdem für sich selbst oder mit Partnern Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Medizinprodukten. Verwendet werden dabei die fortschrittlichen Autoinjektor-Technologien von Halozyme, die darauf ausgelegt sind, kommerzielle oder funktionale Vorteile wie verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Verträglichkeit sowie erhöhten Patientenkomfort und Therapietreue zu bieten. Das Unternehmen hat zwei kommerzielle Eigenprodukte, Hylenex® und XYOSTED®, kommerzielle Partnerprodukte und laufende Produktentwicklungsprogramme mit Teva Pharmaceuticals und Idorsia Pharmaceuticals.

Halozyme hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in Ewing, New Jersey, und Minnetonka, Minnesota. In Minnetonka befindet sich auch die Betriebsstätte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.halozyme.com. Sie können auch über LinkedIn und Twitter mit uns in Kontakt treten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zusätzlich zu den historischen Informationen enthalten die Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen betreffend die erwartete zukünftige finanzielle Leistung des Unternehmens (einschließlich der finanziellen Vorausschau des Unternehmens für 2024) und der Erwartungen für zukünftiges Wachstum, Produktzulassungen, Profitabilität, Gesamtumsatz, Lizenzerlöse und die das bereinigte EBITDA. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffend die ENHANZE® Wirkstoffverabreichungstechnologie des Unternehmens können mögliche Vorteile und Eigenschaften von ENHANZE®, seiner möglichen Anwendung zur Unterstützung der Verteilung und Aufnahme anderer injizierter therapeutischer Wirkstoffe und der Begünstigung einer schnelleren Verabreichung und Aufnahme größerer Mengen von injizierbaren Wirkstoffen durch subkutane Verabreichung, enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung der Wörter „erwarten", „glauben", „ermöglichen", „können", „werden", „könnten", „möglicherweise", „dauerhaft", „Wachstum", ‚innovativ", "etwaig", „beabsichtigen", „schätzen", „antizipieren", „planen", „vorhersagen", „wahrscheinlich", „potenziell", „möglich", „sollten", „fortsetzen" und anderer Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unerwartete Einnahmen, Ausgaben und Kosten des Unternehmens, unerwartete Ergebnisse oder Verzögerungen beim Wachstum des Unternehmens oder bei der Entwicklung, behördlichen Überprüfung oder Vermarktung der Partner- oder Eigenprodukte des Unternehmens, behördliche Genehmigungsanforderungen, unerwartete unerwünschte Ereignisse oder Patientenergebnisse und Wettbewerbsbedingungen. Diese und andere Faktoren, die zu Abweichungen führen können, werden ausführlicher im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens gemäß Formular 10-K und in den Quartalsberichten gemäß Formular 10-Q erörtert, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu berücksichtigen.

Nicht GAAP-konforme Finanzmaßnahmen:

Diese Unterlagen enthalten bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzmaßnahmen und -prognosen einschließlich des bereinigten EBITDAs sowie Erwartungen zu solchen Maßnahmen zusätzlich zu und nicht als Ersatz oder übergeordnet gegenüber den gemäß GAAP berechneten Finanzmaßnahmen. Das Unternehmen stellt keine Überleitungen für zukunftsgerichtete angepasste Maßnahmen auf GAAP zur Verfügung, da es schwierig ist, bestimmte Beträge, die für eine solche Überleitung erforderlich sind, vorherzusagen und zu quantifizieren.

