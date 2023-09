Hangzhou: Das aufstrebende neue „Paradies" verbindet das kulturelle Erbe mit modernen Elementen

HANGZHOU, China, 25. September 2023 /PRNewswire/-- Hangzhou, eine Stadt mit über12 Millionen Menschen an der Südostküste Chinas, die für ihr kulturelles Erbe und ihre malerischen Panoramen bekannt. Hangzhou, gilt schon länger als „Paradies auf Erden" und wird die dritte chinesische Stadt sein, die die Asian Games ausrichtet. Hangzhou hat schon länger einen Weg eingeschlagen, der sich durch anhaltenden wirtschaftlichen Wohlstand und eine harmonische Entwicklung von Mensch und Wirtschaft auszeichnet, so die Volksregierung der Stadt Hangzhou. Heute möchte die altehrwürdige Stadt ein brandneues „Paradies" fördern, das kulturelles Erbe und moderne Elemente vereint.

Als eine der führenden nationalen historischen und kulturellen Städte in China beherbergt Hangzhou drei Weltkulturerbestätten: Die Kulturlandschaft am Westsee, den Kaiserkanal und die archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu. Wie eine historische und kulturelle Schatzkammer wartet Hangzhou darauf, von den Menschen entdeckt und erkundet zu werden.

Viele renommierte chinesische Dichter haben ihre Spuren in Hangzhou hinterlassen, darunter Bai Juyi in der Tang-Dynastie, Su Shi und Liu Yong in der nördlichen Song-Dynastie und Lu You in der südlichen Song-Dynastie. So bietet Hangzhou Besuchern nicht nur ein malerisches Panorama, sondern auch ein tiefgründiges kulturelles Vermächtnis.

In dieser Stadt, die seit 16 Jahren in Folge auf der Liste der glücklichsten Städte Chinas steht, erfreuen sich eine Reihe von Veranstaltungen zur Präsentation der kulturellen Stile der Song-Dynastie, einer Blütezeit Hangzhous in der Antike, größter Beliebtheit, und die Theaterstücke aus Hangzhou sind zu Hits geworden.

Gleichzeitig ist Hangzhou auch eine Metropole mit modernem Flair. Der einzigartige Charme und das Entwicklungspotenzial der digitalen Wirtschaft haben die Stadt zu einem beliebten Ziel für junge Menschen gemacht, denn hier bieten historisches Kulturerbe und moderne Wolkenkratzer zusammen eine beeindruckende Kulisse.

Weniger als fünf Kilometer vom Westsee entfernt, bietet Chinas erster nationaler Feuchtgebietspark im Westen von Hangzhou den Besuchern einen spektakulären Blick auf den Süden des Jangtse-Flusses

Nur sechs oder sieben Kilometer entfernt liegt die Hangzhou Future Sci-tech City, wo sich der globale Hauptsitz des E-Commerce-Riesen Alibaba mit einer Gesamtbaufläche von fast einer Million Quadratmetern befindet. Der große intelligente Komplex hat sich zu einem neuen lokalen Wahrzeichen entwickelt.

Angetrieben von der digitalen Wirtschaft verfügt Hangzhou über erstklassige Infrastruktur und fortschrittliche Technologiebranchen, mit Dutzenden von führenden Unternehmen wie Alibaba und Hikvision sowie wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen wie der Westlake-Universität, dem Zhejiang-Labor und der Alibaba DAMO Akademie. Im Jahr 2022 erzielte die Kernindustrie der digitalen Wirtschaft von Hangzhou eine Wertschöpfung von 507,6 Milliarden Yuan, was 27,1 Prozent des BIPs der Stadt ausmacht.

Im Nordwesten von Hangzhou liegt die archäologische Stätte der antiken Stadt Liangzhu. Mit seinen großartigen Jade-Artefakten, den prächtigen Stätten mit drei Komponenten und den Relikten eines groß angelegten Wasserschutzprojekts beweist die Stätte, dass China vor über 5.000 Jahren eine große prähistorische Reis-Zivilisation und städtische Zivilisation hatte.

Ungefähr eine Autostunde von der antiken Stadt Liangzhu entfernt, stellt World of Metaverse, ein hochintelligenter Park im Qiantang-Distrikt von Hangzhou, eine große Zahl zukunftsorientierter Start-ups vor, die sich mit den Kerntechnologien des Metaversums, wie der digitalen Zwillingstechnologie, und neuen Anwendungsszenarien wie Spielen, sozialen Netzwerken und Bildung beschäftigen.

Hangzhou hat in verschiedenen Bereichen Fortschritte gemacht.

Im Bereich der Wissenschaft und Technologie hat die Stadt einen Sprung von der Entwicklung von Meerestechnologien und der Integration von Land und Meer hin zur Förderung von Innovationen im High-Tech-Bereich gemacht.

Was die kulturelle Entwicklung betrifft, so hat Hangzhou nicht nur beliebte Tourismusstädte geschaffen, die kulturelle und natürliche Ressourcen miteinander verbinden, sondern auch eine Reihe von Projekten zum kulturellen Erbe durchgeführt, wie z. B. die Sammlung verschiedener chinesischer Malschulen seit der Antike und die örtliche Zweigstelle des Chinesischen Nationalarchivs für Publikationen und Kultur.

Im Rahmen der humanistischen wirtschaftlichen Entwicklung schafft Hangzhou in vielerlei Hinsicht eine „Stadt der Zukunft" und strebt danach, eine Modellstadt für die Modernisierung im chinesischen Stil zu werden.

Die 19. Asian Games wurden am 23. September in Hangzhou eröffnet.

Die Stadt wird die Asian Games und die Asian Para Games nutzen, um das Stadtmanagement und die Dienstleistungen für die Spiele gleichzeitig zu verbessern, was die umfassende Wirkung der Spiele verstärkt und ein brandneues „Paradies" mit einzigartigem Charme schafft, sagte Chen Weiqiang, Generalsekretär des Organisationskomitees der Asian Games in Hangzhou und stellvertretender Bürgermeister von Hangzhou.

Durch die Umsetzung des vorrangigen Regierungsprojekts zur Verbesserung der Qualität der digitalen Wirtschaft durch Innovation wird Hangzhou das lokale Einkommensverteilungssystem verbessern, indem es mehr Menschen mit mittlerem Einkommen geben wird und das Wohlergehen der Gemeinschaft mit niedrigem Einkommen verbessert wird, so dass ein brandneues „Paradies" mit robuster Innovation und Unternehmertum entstehen kann, in dem Glück geteilt wird und gute Gesetze und eine gute Regierungsführung praktiziert werden, so Chen weiter.

SOURCE The People's Government of Hangzhou Municipality