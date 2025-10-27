Haoqi E-Bike Black Friday Sale gestartet - Die besten Mittelmotor-E-Bikes zum Spitzenpreis, nur 30 Stück für 1.399 €!

Erleben Sie den echten Fahrspaß eines Mittelmotor-E-Bikes – stark, effizient und natürlich.

Premium-Mittelmotor zum unschlagbaren Preis

Mengkofen, Germany, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zum diesjährigen Black Friday bietet haoqi zwei seiner beliebtesten E-Bike-Modelle zu einem sensationellen Preis von nur 1.399 € an – streng limitiert auf 30 Stück:

HAOQI Cheetah 5 All-Terrain E-MTB

Leistungsstarkes E-Mountainbike mit Mittelmotor und hervorragender Geländegängigkeit. Ideal für Abenteurer und Naturfreunde.

HAOQI Falke Step-Thru Elektrofahrrad

Komfortables Tiefeinsteiger-E-Bike mit sanfter Kraftentfaltung – perfekt für Alltag, Freizeit und längere Touren.

Beide Modelle sind mit einem effizienten Mittelmotor, intelligentem Drehmomentsensor und langlebigem Akku ausgestattet, was ein natürliches Fahrgefühl, starke Steigleistung und hohe Reichweite garantiert.

Warum ein Mittelmotor-E-Bike?

Im Vergleich zu herkömmlichen Heckmotoren bietet der Mittelmotor:

Bessere Balance & Gewichtsverteilung

Natürlicheres Tretgefühl

Höhere Effizienz bei Steigungen

Mehr Kontrolle und Stabilität

Erleben Sie den Unterschied – spüren Sie, wie sanft und kraftvoll E-Mobilität wirklich sein kann.

Jetzt zugreifen – nur solange der Vorrat reicht!

Der haoqi Black Friday Sale ist live!

Nur 30 E-Bikes zu diesem Sonderpreis – sichern Sie sich Ihr Traumrad, bevor es vergriffen ist.

Jetzt entdecken & bestellen

Über HAOQI

Seit über 8 Jahren steht HAOQI für Qualität, Innovation und Fahrspaß im Bereich E-Mobilität.

Mit dem Ziel, mehr Menschen in Europa den Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen E-Bikes zu ermöglichen, bringt HAOQI leistungsstarke Modelle mit modernem Design und zuverlässiger Technik auf die Straße.

Aktion gültig bis 30. November oder solange der Vorrat reicht!

Jetzt mehr erfahren: https://haoqiebike.de/pages/haoqi-ebike-sales