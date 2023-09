Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. unterzeichnet Lizenzvereinbarung für die CRISPR-Cas9-Technologie zur Genomeditierung mit Broad Institute und Corteva Agriscience

RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, 25. September 2023 /PRNewswire/ -- Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., ein Agrartechnologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine gemeinsame Lizenzvereinbarung für geistiges Eigentum mit Corteva Agriscience und dem Broad Institute of MIT and Harvard für grundlegende CRISPR-Cas9 und damit in Zusammenhang stehende Tools zur Genomeditierung zur weiteren Forschung und Entwicklung von gegenüber Herbiziden von Harpe-Bioherbicide toleranten Nutzpflanzensystemen abgeschlossen hat.

Das Unternehmen erweitert sein Portfolio an natürlichen, nicht selektiven Herbizidformulierungen weiterhin auf eine kommerziell einsatzbereite Phase mittels einer Reihe von Wirkstoffverbindungen, die in Pflanzenextrakten zu finden sind. Der Nachweis der Möglichkeiten von Pflanzen, die gegenüber Anwendungen von Harpe Bioherbicide mit CRISPR-Cas9-Technologie tolerant sind, wird dazu beitragen, den Bedarf der Landwirte nach erweiterten und differenzierten Unkrautvernichtungslösungen zu decken und gleichzeitig die kommerzielle Chance der Technologie weiter auszubauen.

Mit neuen Standorten und Wirkmechanismen wird Harpe Bioherbicide Solutions nicht nur eine führende Rolle im Markt für Bioherbizide für neue Produkte übernehmen, sondern auch entwickelte Produkte werden davon betroffen sein, was die übergeordneten Ziele der Industrie konventioneller Herbizide verbessert.

Produkte von Harpe Bioherbicide können sowohl zur Unkrautprävention als auch nach dem Auftreten von Unkraut zur Unkrautvernichtung verwendet werden. Sie können allein oder in Kombination mit synthetisch-chemischen Herbiziden verwendet werden, um resistentes und schwer abzutötendes Unkraut effektiv zu beseitigen. Dies führt zu weniger Schäden für den Boden und die Umwelt und erhöht gleichzeitig sicher die Ernteerträge.

„Wir freuen uns, unserer Plattform von Werkzeugen die CRISPR-Cas9-Technologie hinzuzufügen, die darauf abzielt, der Branche einen nachhaltigeren Herbizideinsatz zu bieten", so Dr. Chad Brommer, Chief Technology Officer Harpe Bioherbicide Solutions. „Diese bahnbrechenden Tools werden in der Zukunft dazu beitragen, die neuen Bioherbizidformulierungen von Harpe während der Saison zu nutzen, um die zunehmenden Herausforderungen durch Unkrautresistenzen zu mildern und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in der globalen Lebensmittelproduktion voranzutreiben."

Harpe Bioherbicide Solutions arbeitet mit dem in Saint Louis niedergelassenen Unternehmen Solis Agrosciences (https://solisagrosciences.com) zusammen, um die Entwicklung der herbizidtoleranten Nutzpflanzensysteme von Harpe zu beschleunigen. Solis bietet hochmoderne Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und eine komplette Entwicklung, die transgene und genomeditierte Pflanzen schnell und kostengünstig entwirft, generiert und testet.

Informationen zu Harpe Bioherbicide Solutions Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. ist ein agrartechnisches Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen zur Expansion und Bereitstellung neuer Möglichkeiten für die biologische Landwirtschaft konzentriert, während gleichzeitig die Verwendung synthetischer Chemikalien in Reihenkultur und Sonderkultur, Handel und Verbraucherprodukten reduziert oder ersetzt und Synergien mit Synergieeffekten kombiniert werden. Das Ergebnis wird den Erfolg der Landwirte durch die Bewältigung aktueller Herausforderungen bei der Unkrautbekämpfung unterstützen und neue nachhaltige Agrarpraktiken bieten, um unsere Nahrungsmittelversorgung zu verbessern. Gleichzeitig wird die Umwelt verbessert, indem der Bedarf an synthetischen Chemieprodukten verringert wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.harpebio.com.

Medienkontakt: Daniel Pepitone

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1740088/Harpe_Bioherbicide_Solutions_Logo_Logo.jpg

SOURCE Harpe Bioherbicide Solutions