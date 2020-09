Hennessy X.O. präsentiert ein Meisterwerk zum 150. Geburtstag von Frank Gehry

150 Jahre nach seiner Entstehung gab Hennessy X.O. in der Erntesaison 2020 eine bemerkenswerte World Odyssey in Auftrag, die Frank Gehrys Schöpfung am 25. September der Welt enthüllte, am selben Tag, an dem das epische, ephemere Tagesfeuerwerk des Künstlers Cai Guo-Qiang über der Charente von Cognac stattfand. Das Herzstück von Hennessy X.O's 150-jährigem Jubiläumsprogramm World Odyssey - die Veranstaltung wurde weltweit per Livestream übertragen - eine Premiere sowohl für Cai Guo-Qiang als auch für die Maison. In dieser Zeit der globalen Transformation und des Zusammenlebens bringen diese beiden Freunde und kreativen Vordenker ihre doppelte Vision einer hoffnungsvollen Zukunft zum Ausdruck, während sie auf die universellen Werte von Hennessy Maison - Freude, Optimismus und Widerstandsfähigkeit - reagieren und sie verstärken.

Sprechend auf der Zusammenarbeit Frank Gehry sagte „Es war eine Ehre, gebeten zu werden, diesen Meilenstein für Hennessy X.O. zu feiern. Während ich aufgeregt war, war es auch entmutigend, denn eine Flasche Cognac ist bereits ein Kunstwerk - eines, das man riechen, schmecken und fühlen kann - es braucht keine Verschönerung, da es bereits vorhanden ist Wir zeigen, wie wir innerhalb dieser Sprache kreativ sein können. Die Geschichte und das emotionale Engagement der Menschen, die dieses Produkt herstellen, sind so beeindruckend. Sie hat eine Resonanz, die interessant ist, um daran anzuknüpfen und ein Teil davon zu werden."

Um mehr zu erfahren und einen Film über das Meisterwerk zum 150. Jahrestag von Frank Gehry zu sehen, besuchen Sie https://www.hennessy.com/en-int/collaborations/hennessy-xo-x-frank-gehry

Um Cai Guo-Qiangs Feuerwerksfeier von Hennessy's „A World Odyssey" zu sehen und mehr zu erfahren, besuchen Sie Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event

EIN SCHIMMERNDES LEUCHTFEUER DES MEISTERHANDWERKS

Frank Gehrys grenzenlose Entwürfe (darunter das Guggenheim Bilbao, die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles und die Fondation Louis Vuitton in Paris, um nur einige zu nennen) hören nie auf, das Thema Bewegung voranzutreiben - der Boden krümmt sich, die Wände neigen sich, die Linien trotzen der Schwerkraft, und das Unmögliche wird nicht nur erdacht, sondern mit reiner Emotion und visueller Poesie ausgeführt.

Frank Gehry hat das Meisterwerk Hennessy X.O. mit der gleichen Philosophie, Leidenschaft und Neugierde geschaffen, wie er es bei der Gestaltung seiner architektonischen Meisterwerke tut. Genauso wie er stets die Umgebung seiner Arbeit respektiert, hat Frank Gehry die reichen Bräuche, die Komposition und die Kunst der Destillation des sagenumwobenen Hennessy X.O Cognacs sowie das savoir faire Erbe der Hennessy Maison berücksichtigt.

EIN SUGGESTIVER ANSATZ

Inspiration von der reichen Hennessy X.O Mischung ziehend, und der lebenswichtige Boden, verdrehende Reben, und der funkelnde Charente Fluß, der durch das Hennessy Maison läuft, Frank Gehry hat ein zutreffendes sensorisches Meisterwerk verursacht. Die ikonische Hennessy X.O.-Flasche ist in eine zerknitterte Hülle aus 24 Karat goldgetauchter Bronze gehüllt, die an die strahlende Bewegung des Wassers erinnert, wenn es das Licht reflektiert. Der skulpturale Dekanter ist von einem Glorifizierer aus zerbrochenem Glas umhüllt, der die Inspiration von Wasser und Licht noch verstärkt.

„Ich wollte ihn zum Leben erwecken, und so ließ ich mich von seinem Geburtsort inspirieren und nutzte diesen Knittereffekt des Materials, der ihm ein Gefühl von Bewegung verleiht", fügt Gehry hinzu. „Die Materialien, die ich ausgewählt habe, fangen das Licht und machen dies zu einem wirklich schönen Objekt für sich allein, aber dann merkt man, dass es eine Flasche Hennessy X.O. ist."

Das zum Nachdenken anregende und herausfordernde Design wurde mit der Arbeit von Kunsthandwerkern ausgeführt, die die zweite Haut von Hennessy X.O. schufen. Genau wie die Blendermeister, die ihr Fachwissen weitergeben, verewigen die Kunsthandwerker eine Kunstform und die Gabe der geheimen Handwerkskunst. Alle Phasen, die dazu beitrugen, Gehrys Idee zum Leben zu erwecken, erforderten Sorgfalt, Aufmerksamkeit, hohe Standards und Geduld.

EINE EINZIGARTIGE UND UNVORHERSEHBARE NOTE

Um die Erfahrung des Dekanters zu fördern, hat Frank Gehry einen leuchtenden und wunderschön zurückhaltenden Fusil aus Messing und Gold geschaffen. Das Gerät spiegelt deutlich das Ritual des Hennessy-Kellermeisters wider, den extra alten Cognac zu extrahieren. Um dem Element der Überraschung und des Kontrasts weiter gerecht zu werden, sind Dekanter, Glorifizierer und Fusil in einer Schutzhülle verpackt, die an sich schon ein Designobjekt ist, mit Frank Gehrys Unterschrift bedruckt und aus komprimierter Pappe hergestellt wurde - eine Hommage an eine Serie von Wellpappmöbeln, die Frank Gehry in den 1970er Jahren entwarf.

INFORMATIONEN ZUM 150. JUBILÄUM VON HENNESSY X.O.

Im Jahr 1870 bat Maurice Hennessy, ein Mitglied der vierten Generation der Hennessy-Familie, den Kellermeister Emile Fillioux, einen besonderen Cognac für seine Familie und Freunde zu kreieren, wobei er zur Vervollkommnung der Mischung lang gealterte Branntweine verwendete. Sie nannten es „X.O." für „Extra Old". Hennessy X.O. wurde die erste Hausmischung, die internationales Ansehen erlangte, bis zu dem Punkt, dass die X.O.-Klassifizierung zu einem Maßstab für kompromisslose Qualität wurde.

1947 schuf Gérald de Geoffre - der Urenkel von Maurice Hennessy - seinen ikonischen Dekanter, eine von einer umgedrehten Traube inspirierte Form. Heute bleibt Hennessy X.O. so wahr, wie er war, als Maurice Hennessy ihn erstmals mit seinem inneren Kreis teilte. Als zeitloses Symbol mit einer kraftvollen und ausgewogenen Struktur verspricht er einen extrem langen Abgang: Jeder Tropfen ist eine Einladung, sich auf eine Odyssee der Sinne durch sieben Verkostungsnotizen einzulassen.

Im Jahr 2020 feiert Hennessy X.O. seinen 150. Geburtstag, indem es seine Geschichte ehrt und gleichzeitig in die Zukunft blickt. Aus diesem Anlass wird Hennessy Maison in diesen beispiellosen Zeiten der Erneuerung von World Odyssey auf bemerkenswerte Weise fortfahren, indem es die globale Gemeinschaft durch Wohltätigkeitsinitiativen unterstützt. Die Odyssee geht weiter mit einer gemeinsamen Vision von Gemeinschaft und Verbundenheit, während wir mit Ausdauer und Versprechen gemeinsam voranschreiten.

INFORMATIONEN ZU HENNESSY

Der Maison Hennessy ist führend im Bereich Cognac und glänzt seit mehr als 250 Jahren weltweit mit seinen außergewöhnlichen Mischungen. Die Marke, die auf dem Eroberungsgeist des Gründers Richard Hennessy aufbaut, ist in mehr als 160 Ländern eingereicht.

Mit Sitz im Herzen der Charente-Region ist Hennessy auch eine unerschütterliche Stütze der regionalen Wirtschaft, der Fahnenträger für einen Sektor, der reich an Fachwissen ist. Der Erfolg und die Langlebigkeit des Hauses wurzeln in der Exzellenz seiner Cognacs, von denen jeder einzelne aus einem einzigartigen Prozess der Weitergabe von Generation zu Generation hervorgegangen ist.

Als erstes Spirituosenhaus, das nach ISO 14001 zertifiziert wurde, vereint Hennessy seine Fähigkeit zur Innovation und die Unterstützung aller seiner Partner, um diesen außergewöhnlichen Bereich zu schützen.

Als Kronjuwel der LVMH-Gruppe leistet Hennessy einen wichtigen Beitrag zum internationalen Handel Frankreichs, wobei 99 % der Produktion im Export verkauft werden, und ist ein weltweiter Botschafter der französischen Lebenskunst.

Hennessy wird in den USA von Moët Hennessy USA importiert und vertrieben. Hennessy bietet eine vollständige Palette an: Hennessy V.S, Hennessy V.S.O.P Privilege, Hennessy Black, Hennessy X.O, Hennessy Privé, Hennessy Paradis, Hennessy Paradis Imperial und Richard Hennessy.

Importierter Cognac Hennessy® 40 % Alc./Vol. (80º), ©2020 Importiert von Moët Hennessy USA, Inc., New York, NY

[1] Die in den einzelnen Ländern verfügbaren Materialien können aufgrund lokaler Vorschriften zur Alkoholwerbung variieren

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSBEWUSST - NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IN FRANKREICH BESTIMMT

Will Davis, [email protected], 212-463-7245

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1281116/Frank_Ghery_XO_Collaboration.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281119/Hennessy_XO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1281120/Hennesy_Logo.jpg

SOURCE Hennessy