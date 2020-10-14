Hennessy X.O впервые представляет шедевр Фрэнка Гери, созданный к 150-летию бренда

Открывший для себя Hennessy X.O откроет для себя неожиданную чувственность. Этот характер воплощен в эксклюзивном ограниченном тираже из 150 графинов с уникальными номерами и вытисненным на них автографом Фрэнка Гери. Расширенный выпуск бутылок Hennessy X.O специальной серии, автором которых также является Фрэнк Гери, появится на рынках по всему миру в ознаменование этого выдающегося творческого союза.

Спустя 150 лет после основания бренда, в сезон сбора урожая 2020 года, производитель коньяка Hennessy X.O заказал выдающуюся World Odyssey, чтобы впервые показать всему миру творение Фрэнка Гери 25 сентября — в тот же день, что и грандиозное кратковременное дневное пиротехническое шоу художника Цай Гоцяна (Cai Guo-Qiang) над рекой Шаранта в Коньяке. Гвоздем программы World Odyssey, подготовленной к 150-летию бренда Hennessy X.O, было событие, транслировавшееся в прямом эфире на весь мир и ставшее первым в своем роде как для Цай Гоцяна, так и для Maison. В наше время глобальных преобразований и духовного единения эти два друга и выдающихся изобретательных ума выражают свое двуединое видение благополучного будущего в форме своего отклика на универсальные ценности Hennessy Maison — радость, оптимизм и стойкость — с элементами творческой гиперболизации.

Говоря об этом сотрудничестве, Фрэнк Гери отметил: «Для меня было большой честью принять просьбу о превознесении этого важного события для Hennessy X.O. Помимо радостного волнения, меня также посетило чувство обескураженности, поскольку бутылка коньяка уже является произведением искусства — которое можно попробовать на запах, на вкус и на ощупь — и которое не нуждается в украшении, поскольку оно уже наличествует. Мы демонстрируем то, насколько креативными мы можем быть при такой постановке вопроса. Люди, создающие этот продукт, доносят до нас внушительную историю и вызывают у нас серьезную эмоциональную привязанность. Возникает некий резонанс, вызывающий живую заинтересованность в том, чтобы иметь к нему отношение и быть причастным к нему».

Для получения более подробной информации и просмотра фильма о шедевре, созданном Фрэнком Гери к 150-летию бренда, посетите сайт https://www.hennessy.com/en-int/collaborations/hennessy-xo-x-frank-gehry

Для просмотра пиротехнического шоу Цай Гоцяна в честь "A World Odyssey" фирмы Hennessy и получения более подробной информации посетите страницу по адресу Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event

МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК МАСТЕРСТВА

Безграничные замыслы Фрэнка Гери (включая музей Гуггенхейма в Бильбао, Концертный зал им. Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, здание Фонда Луи Виттон в Париже и многие другие) непрерывно продвигают тему движения: земля изгибается, стены наклоняются, линии не повинуются земной гравитации, а невозможное не только вообразимо, но и реализовано в сопровождении неподдельных эмоций и элементов визуальной поэзии.

Свой шедевральный графин для коньяка Hennessy X.O Фрэнк Гери создал на тех же принципах, с тем же энтузиазмом и диковинкой, что и при проектировании своих архитектурных шедевров. С неизменно присущим ему вниманием ко всему, что окружает его работу, Фрэнк Гери глубоко анализировал богатые традиции, состав и искусство дистилляции коньяка Hennessy X.O, а также принимал во внимание находчивость и сметливость, присущие коньячным мастерам Hennessy Maison и передаваемые ими из поколения в поколение.

ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОДХОД

Черпая вдохновение из насыщенного купажа Hennessy X.O и его питательной почвы — вьющейся виноградной лозы, а также искрящейся реки Шаранты, протекающей через угодья Hennessy Maison, Фрэнк Гери создал поистине чувственный шедевр. Легендарная бутылка Hennessy X.O обрамлена изогнутым рукавом из бронзы с 24-каратной позолотой, навевающим мысли о движении воды, излучающей отражаемый свет. Скульптурный графин помещен в глорифайер из стекла с изломами, еще более усиливающий вдохновение от переливов воды и света.

«Желая воплотить его в жизнь, я черпал вдохновение из места его происхождения и использовал этот эффект смятия материала, который придает ему ощущение движения, ― добавляет Гери. ― Выбранные мною материалы улавливают свет, делая его по-настоящему красивым предметом самим по себе, но затем вы осознаете, что это бутылка Hennessy X.O».

Эта интригующая и вызывающая задумка была реализована благодаря искусной работе мастеров, создавших «вторую кожу» Hennessy X.O. Точно так же, как и мастера-купажисты, передающие свои знания и опыт, эти мастера увековечивают художественную форму и дарованные им секреты мастерства. Каждая стадия претворения идеи Гери в жизнь требовала заботы, внимания, терпения и соответствия высоким стандартам.

УНИКАЛЬНАЯ И НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ МАНЕРА

В развитие образа, реализованного при создании графина, Фрэнк Гери добавил блестящий и в то же время эстетично строгий дозатор, изготовленный из латуни и золота. Это устройство живо отражает ритуал извлечения экстра-старого коньяка мастером коньячного производства Hennessy. Для поддержания элемента неожиданности и контраста графин, глорифайер и дозатор упакованы в защитный футляр, который сам по себе является предметом творческого замысла, с вытисненным автографом Фрэнка Гери, изготовленный из спрессованного картона — в честь серии мебели из гофрированного картона, спроектированной Фрэнком Гери в 70-е годы.

О 150-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ HENNESSY X.O

В 1870 году представитель 4-го поколения рода Hennessy Морис Хеннесси (Maurice Hennessy) обратился к коньячному мастеру Эмилю Филью (Emile Fillioux) с просьбой создать особый коньяк для его родных и друзей с использованием многолетнего о-де-ви в целях получения идеального купажа. Они назвали его "X.O", что означало "Extra Old" (экстра-старый). Hennessy X.O стал первым купажированным напитком этой фирмы, получившим международное признание, достигшее такого уровня, что принадлежность к классу X.O стала показателем безупречного качества.

В 1947 году Жераль де Жоффр (Gerald de Geoffre) — праправнук Мориса Хеннесси — создал свою легендарную бутылку в форме графина, напоминающей перевернутую гроздь винограда. В наши дни Hennessy X.O остается тем же напитком, что и тот, которым Морис Хеннесси впервые поделился со своим ближайшим окружением. Этот неподвластный времени символ с ярко выраженным и уравновешенным характером обещает чрезвычайно долгое послевкусие, приглашая каждой своей каплей погрузиться в насыщенный мир ощущений, насладившись семью вкусовыми оттенками.

В 2020 году бренд Hennessy X.O празднует свое 150-летие, воздавая должное своей истории и с оптимизмом заглядывая в будущее. Чтобы отметить данное событие в эти беспрецедентные времена обновления, компания Hennessy Maison продолжит реализацию проекта World Odyssey особенным способом, оказывая поддержку мировому сообществу посредством благотворительных программ. Жизненный путь продолжается, подкрепленный единомыслием и взаимодействием в рамках сообщества, и мы вместе движемся вперед с упорством и надеждой.

О КОМПАНИИ HENNESSY

Компания Maison Hennessy, занимающая ведущее положение в Коньяке, уже более 250 лет блистает по всему миру благодаря своей выдающейся продукции. Эта марка, пронизанная духом победы ее создателя Ричарда Хеннесси (Richard Hennessy), представлена в более чем 160 странах.

Компания Hennessy, расположившаяся в самом сердце региона Шаранта, также является одной из надежных опор региональной экономики и флагманом своего сектора, обладающим богатейшим опытом. В основе успеха и долголетия этой фирмы лежит превосходное качество ее коньяков, каждый из которых рожден в результате уникального процесса передачи ее секретов из поколения в поколение.

Фирма Hennessy, первой среди производителей алкогольной продукции получившая сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 14001, направляет свой инновационный потенциал на поддержку всех своих партнеров в целях защиты этой исключительной территории.

Будучи «жемчужиной в короне» LVMH Group, компания Hennessy является одним из крупнейших участников французской внешней торговли, 99% продукции которого реализуется на экспорт, а также одним из достойных представителей французского «искусства жить».

Импорт и распространение продукции Hennessy в США осуществляются компанией Moët Hennessy USA. Компания Hennessy предлагает полный ассортимент продукции под следующими марками: Hennessy V.S, Hennessy V.S.O.P Privilege, Hennessy Black, Hennessy X.O, Hennessy Privé, Hennessy Paradis, Hennessy Paradis Imperial и Richard Hennessy.

Коньяк импортный Hennessy® 40% алк./об. (80º), ©2020 Импортер: Moët Hennessy USA, Inc., New York, NY

[1] Материалы, доступные в каждой стране, могут различаться в зависимости от местных нормативных требований, регулирующих рекламу алкогольной продукции

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ – ПРОДУКТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦИИ

Уилл Дэвис (Will Davis), [email protected], 212-463-7245

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1281116/Frank_Ghery_XO_Collaboration.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1281119/Hennessy_XO.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1281120/Hennesy_Logo.jpg

SOURCE Hennessy