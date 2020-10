HPD LendScape geht eine Partnerschaft mit der Emirates Development Bank ein, um eine neue nationale Plattform für die Finanzierung der Lieferkette einzuführen

LONDON, 12. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- HPD LendScape, ein führender internationaler Anbieter von Plattformen für besicherte Kredite, gibt heute die Partnerschaft mit der Emirates Development Bank (EDB) zur Einführung der National Supply Chain Finance (SCF)-Plattform der VAE bekannt, die Unternehmen in den VAE einen verbesserten Zugang zu Betriebskapital ermöglicht, insbesondere da sie mit dem zusätzlichen Druck der COVID-19-Pandemie fertig werden müssen.

SCF-Lösungen ermöglichen den Lieferanten einen schnelleren Zugang zu den ihnen geschuldeten Geldern, während die Käufer mehr Zeit haben, ihre Guthaben zu begleichen, und die neue Plattform wird eine einfache, schnelle und transparente Möglichkeit für Bankkreditgeber bieten, sowohl Käufer als auch Lieferanten an Bord zu nehmen. Die erste Phase des Projekts, in der eine Finanzierungslösung für Verbindlichkeiten angeboten wurde, ist jetzt in Betrieb gegangen. In der nächsten Phase soll eine umfassende Reihe von einkäufer- und lieferantenzentrierten SFC-Varianten angeboten werden, darunter auch Islamic Finance-Produkte.

Durch die Zusammenführung von Käufern, Lieferanten und Banken auf einer Plattform hilft die Lösung von National Supply Chain Finance, Abläufe zu vereinfachen und zu automatisieren, Risiken effektiver zu mindern und KMU-Finanzierungen leicht zugänglich zu machen - was in den VAE heute dringend benötigt wird.

Claudia Perri, Regional Commercial Director Southern EMEA für HPD LendScape, kommentierte : „Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit der Emirates Development Bank bekannt zu geben und die National Supply Chain Finance-Plattform einzuführen. Über diese Plattform haben die VAE-Banken und andere Kreditgeber die Möglichkeit, Unternehmen bei der Optimierung der Lieferketten, der Verbesserung des Betriebskapitals und der Rationalisierung ihrer Operationen zu unterstützen - niemals kritischer als während der Pandemie."

Faisal Aqil Al Bastaki, Chief Executive Officer der EDB, sagte: „Da die KMU vor einer beispiellosen Herausforderung stehen, ist der Zugang zu effizienten Finanzmitteln von entscheidender Bedeutung. In unserer Rolle als Entwicklungsbank der Vereinigten Arabischen Emirate füllt die EDB die Lücke und hat eine erstklassige nationale Plattform für die Lieferkettenfinanzierung auf den Markt gebracht, die von einem der besten Namen in der Branche, HPD LendScape, betrieben wird. Eine solch hochentwickelte und digital verbesserte SCF-Plattform ist eine entscheidende Ressource für jede gut funktionierende Wirtschaft; Kreditgeber und Käufer sollten sie nutzen, um sicherzustellen, dass KMU auch lange nach dem Ende von Covid-19 weiterhin ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum der VAE leisten."

Kevin Day, CEO von HPD LendScape, sagte: „Wir sind begeistert, mit der EDB bei dieser bahnbrechenden Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Das Projekt, das in Rekordzeit live geschaltet und vollständig aus der Ferne umgesetzt wurde, zeigt den Wert eines wirklich kooperativen Ansatzes, bei dem wir selbst, der EDB und die IFC erfolgreich zusammenarbeiten, um den Projekterfolg sicherzustellen."

SOURCE HPD LendScape