Huawei Roadshow 2024 macht Halt in Wien und Graz

Gezeigt werden Möglichkeiten zur Beschleunigung der industriellen Intelligenz mit grünen und digitalen Technologien.

WIEN, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Huawei hat seine jährliche Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024 gestartet. Das „Technologiezentrum auf Rädern" wurde entwickelt, um die neuesten Produktinnovationen und Branchenlösungen des Technologieausrüsters zu präsentieren: für Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, das Gesundheitswesen, den Bildungssektor oder den Einzelhandel. In Österreich macht der Truck am 23. Mai in Wien am Wilhelminenberg und am 2. Juli in Graz Halt.

Digital & Green

Huawei Europe Enterprise Roadshow 2024

Im Mittelpunkt der Roadshow steht die Frage, wie der grüne und digitale Wandel die nachhaltige Entwicklung der europäischen Industrie vorantreibt. Huawei präsentiert innovative IKT-Technologien und hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale und intelligente Transformation in Schlüsselindustrien voranzutreiben.

Zu den ausgestellten Technologien gehört die Datacom-Technologie, mit der Huawei im Gartner® Magic Quadrant™ 2024 für kabelgebundene und drahtlose LAN-Infrastrukturen in Unternehmen als führend eingestuft wurde. Zudem wird das OceanStor-Datenspeicherportfolio „All Flash for All Scenarios" vorgestellt. Auch optische, ISP- und MSP-Produkte sowie weitere Lösungen wie der 10-Gbit/s-CloudCampus, das ultrasolide Rechenzentrumsnetzwerk, die Virtualisierungslösung für Rechenzentren (DCS), die OceanProtect Appliance, FTTH- und FTTR-Lösungen und das Huawei eKit für den kommerziellen Markt und Distributoren gibt es zu entdecken.

Besonders nah an den Herausforderungen der Kunden

Zusätzlich zu den Produkten werden die Expertinnen und Experten von Huawei szenariobasierte Lösungen demonstrieren, die speziell auf die Anforderungen wichtiger Branchen wie Bildung, Gesundheitswesen, Transport oder Einzelhandel zugeschnitten sind. „Als führendes Unternehmen bei IKT-Technologien bietet Huawei ein Lösungsportfolio, das den Anforderungen von Unternehmen in allen Bereichen gerecht wird – vom Netzwerk über die Datenspeicherung bis hin zu Cloud und Unified Communications", erklärt Willi Song, Präsident von Huawei European Enterprise Business. „Durch die Roadshow erhalten wir einen 360-Grad-Blick auf die Herausforderungen der digitalen und intelligenten Transformation unserer Kunden und können mit Innovationen reagieren, die schnell einsetzbar, einfach zu verwalten und kostengünstig sind."

Nach dem Erfolg der letzten Roadshow, an der mehr als 7.000 Kunden und Partner teilnahmen, bietet die diesjährige Ausgabe erneut eine einzigartige Plattform für den Dialog, das Lernen und den Ideenaustausch mit Fachleuten aus der IKT-Branche.

Über Huawei

Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein führender Anbieter für Infrastruktur von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie Smart Devices. Das globale Unternehmen beschäftigt weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen in über 170 Ländern und versorgt mehr als drei Milliarden Menschen mit Technologie. Im Jahr 2023 erzielte Huawei einen Umsatz von 704,2 Milliarden CNY (90,3 Milliarden Euro). Knapp ein Viertel des Umsatzes fließt zurück in die Forschung und Entwicklung, mehr als die Hälfte des Personals ist in diesem Bereich tätig. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten, beschäftigt hierzulande 140 Mitarbeiter:innen, engagiert sich intensiv für die Förderung von Studierenden und stellt seine Technologie für Natur- und Artenschutzprojekte zur Verfügung.

