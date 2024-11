HydrogenPro ASA meldet solide Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024

OSLO, Norway, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- HydrogenPro ASA hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben, die solide Fortschritte bei Schlüsselprojekten und bei der finanziellen Gesamtleistung zeigen. Das Unternehmen erzielte im 3. Quartal einen Umsatz von 72 Mio. NOK und erreichte damit eine Bruttomarge von 26 %. Zu den bemerkenswerten Erfolgen in diesem Quartal gehören die termingerechte Belieferung des 100-MW-Projekts in Salzgitter und die Sicherung von 16,5 Mio. EUR aus dem EU-Innovationsfonds zur Unterstützung der geplanten Großproduktionsanlage, die sich auf die Elektrodentechnologie der dritten Generation konzentriert.

Dieser Zuschuss ist eine Schlüsselkomponente bei der Finanzierung des H2-GIGA-Projekts und ergänzt die im Mai 2024 vom dänischen Export- und Investitionsfonds gewährten 35 Mio. DKK. Zusammen decken diese Zuschüsse mehr als 50 % der Gesamtinvestition für das Projekt ab. Die H2-GIGA-Großfabrik wird die Erfahrungen aus der Produktionslinie im großen Maßstab nutzen und so konzipiert sein, dass sie eine zusätzliche Kapazität von 500 MW liefert, mit Raum für eine deutliche Skalierung, um die weitere Nachfrage der Kunden zu befriedigen.

Darüber hinaus ist HydrogenPro weiterhin auf Kurs, seine Produktionskapazität für Elektroden der dritten Generation auf 350 MW zu erhöhen, wobei der Betrieb für das erste Quartal 2025 erwartet wird.

Das Unternehmen nimmt ebenfalls aktiv das ACES-Projekt in Betrieb, das die Fertigstellung der Installation zwischen H2 2024 und H1 2025 anstrebt.

Eine exklusive Partnerschaft wurde mit J.H.K., einem etablierten Unternehmen für den Industrieanlagenbau und -engineering, geschlossen. Die Partnerschaft zielt auf grüne Wasserstoffprojekte im Bereich von 5 bis 50 MW in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern ab. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird HydrogenPro seine hochmoderne Elektrolyseur-Technologie liefern, während J.H.K. als Anlagenintegrator und EPC-Auftragnehmer (Engineering, Procurement and Construction) die Projektabwicklung und die erfolgreiche Lieferung an die Kunden übernehmen wird.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, kommentierte: "Durch die Fertigstellung von zwei der größten Wasserstoffprojekte der Welt stärkt HydrogenPro seine Position als großer OEM im globalen Maßstab. Darüber hinaus sind wir eine exklusive Partnerschaft mit J.H.K. eingegangen, in deren Rahmen HydrogenPro als Unterlieferant von alkalischen Hochdruck-Elektrolyseuren in kleinerem Maßstab (5-50 MW) in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern fungieren wird. Darüber hinaus ist Sicherheit in unserer Branche von grundlegender Bedeutung, und es ist beruhigend zu sehen, dass HydrogenPro mehr als 300 Tage ohne Unfälle verzeichnet hat. Das ist eine Bestätigung dafür, dass sich unser täglicher Fokus auf QHSE auszahlt. Der Markt ist nach wie vor herausfordernd, aber die Vertriebspipeline von HydrogenPro baut sich weiter auf, da mehrere Projekte der endgültigen Investitionsentscheidung näher kommen."

