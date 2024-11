HydrogenPro und J.H.K. schließen exklusive Partnerschaft für grüne Wasserstoffprojekte in Deutschland, Österreich und Benelux

Kollaboratives Know-how, um den Ausbau von grünem Wasserstoff in Europa mit Projekten von 5-50 MW

OSLO, Norway, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- HydrogenPro, ein führender Hersteller in der Elektrolyseurtechnologie, und J.H.K., ein etabliertes Industrieanlagenbau- und Engineering-Unternehmen, freuen sich, eine exklusive Partnerschaft bekannt zu geben, die sich auf die Umsetzung grüner Wasserstoffprojekte in Deutschland, Österreich und den Benelux-Ländern konzentriert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird HydrogenPro seine hochmoderne druckgeladene alkalische Elektrolyseurtechnologie liefern, während J.H.K. als Systemintegrator und EPC-Contractor fungieren und die Projektausführung und Lieferung an die Kunden durchführen wird.

Die Partnerschaft zielt auf grüne Wasserstoffprojekte im Bereich von 5 bis 50 MW ab. Diese Zusammenarbeit vereint das Know-how von HydrogenPro in der Elektrolysetechnologie mit der über hundertjährigen Erfahrung von J.H.K. im Bereich von industriellen Anlagenbaudienstleistungen und schafft eine leistungsstarke Kombination, die darauf abzielt, die Einführung nachhaltiger Energielösungen in ganz Europa zu beschleunigen.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, unterstreicht: "HydrogenPro richtet sich in erster Linie an groß angelegte Wasserstoffprojekte, aber wir stellen fest, dass Teile des Marktes in zunächst kleinerem Maßstab in die Energiewende eintreten. J.H.K. bringt hierfür das notwendige Know-how mit, um unsere fortschrittliche Technologie in kleineren grünen Wasserstoffprojekten auf dem europäischen Markt einzusetzen. Diese Partnerschaft versetzt uns in die Lage, eine Komplettlösung anzubieten, die unsere hochmodernen Elektrolyseure mit der Erfahrung von J.H.K. im EPC-Sektor integriert und so eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen und, was noch wichtiger ist, für unsere Kunden, die einen Übergang zu grüner Energie anstreben, schafft. Bei größeren Projekten kooperiert HydrogenPro mit der Andritz AG"

Julius Kramer, CEO der J. Heinr.Kramer Gruppe erklärte: "Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt nach vorne, um grüne Wasserstofflösungen im industriellen Maßstab voranzutreiben. Basierend auf der herausragenden Energieeffizienz von HydrogenPro's alkalischer Hochdrucktechnologie sehen wir sehr gute Möglichkeiten, die steigende Nachfrage nach dezentraler grüner Wasserstoffproduktion für den Einsatz im Bereich der Industrie, der Mobilität und der Netzstabilisierung zu bedienen, und so unseren Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten."

Gemeinsam engagieren sich HydrogenPro und J.H.K. dafür, wirkungsvolle grüne Wasserstofflösungen bereitzustellen, die die Ziele Europas zur Energiewende unterstützen und den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft beschleunigen.

Pressekontakt:

HydrogenPro ASA

Anne C. Syversen,

Pressesprecher

+47 93423456

[email protected]

