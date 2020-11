Hyundai Mobis ernennt früheren Valeo Vorstand Axel Maschka zum Head of Global Sales verantwortlich für die internationale Expansion

Axel Maschka hat nach einem Abschluss an der Universität Stuttgart, einschließlich 2 Jahren an der Grand Ecole Telecom Paris Tech, 30 Jahre in der Automobilbranche verbracht. Er ist in Deutschland geboren und hat bei verschiedenen Automobilherstellern und -zulieferern gearbeitet, darunter bei Volvo, Mercedes-Benz, Bosch, and Continental. Zuletzt fungierte er in Frankreich als Gründer und CEO von AMA-ADVISORS, einer Beratungsfirma für die Transformation hin zur Elektro-Mobilität.