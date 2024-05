Hyundai Mobis veranstaltet Investitionskonferenz im Silicon Valley

Hyundai Mobis veranstaltet den „Mobis Mobility Day" zum Thema „Umweltfreundliche Mobilität", um die technologischen Entwicklungen und Zukunftsvisionen des Unternehmens vorzustellen

Die Veranstaltung sucht nach Möglichkeiten der geschäftlichen Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherung von Verbündeten in Zukunftstechnologien wie der Elektrifizierung liegt

Kontinuierliche Interaktion mit lokalen Investmentexperten führt zu erfolgreichen Investitionen und beschleunigt die Sicherung zukünftiger Wachstumstreiber

SAN FRANCISCO, 26. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) gab am 26. Mai bekannt, dass es den „3. Mobis Mobility Day" veranstaltet hat, der von Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV), seinem nordamerikanischen Zentrum für offene Innovationsinvestitionen, organisiert wurde. Bei dieser groß angelegten Veranstaltung stellt das Unternehmen weltweiten Startups, Akademiker und Investoren seine Geschäftsvision und Investitionspläne für Startups vor. Mit dieser Initiative will Hyundai Mobis vielversprechende Unternehmen mit innovativen Technologien im Mobilitätssektor, wie z. B. Software, autonomes Fahren und Infotainment, ausfindig machen und „zukünftige Technologieverbündete" gewinnen.

Hyundai Mobis held the "3rd Mobis Mobility Day" in Silicon Valley, USA.

Rund 250 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter geladene Vertreter von Start-up-Unternehmen aus dem Silicon Valley, Akademiker, Investoren aus der Industrie und lokale Investmentmanager von globalen Automobilherstellern, die Networking-Möglichkeiten suchten.

Der Mobis Mobility Day ist eine Plattform, auf der Hyundai Mobis seinen technologischen Entwicklungsstand und seine Zukunftsvisionen mit lokalen Unternehmen teilt und seine zukünftigen Investitionspläne erläutert. Jedes Jahr sucht Hyundai Mobis nach Kooperationspartnern im Silicon Valley, einer Drehscheibe für Ressourcen, Technologie, Talent und Kapital, um seine globale technologische Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der zukünftigen Mobilität zu verbessern.

Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto „Green Mobility" und entsprach damit dem Trend der weltweiten Automobilindustrie zur Elektrifizierung. Hyundai Mobis präsentierte seinen Wettbewerbsvorteil bei Fahrwerkstechnologien, die für elektrifizierte Fahrzeugplattformen optimiert sind, wie z. B. Brems-, Lenk- und Aufhängungssysteme. Das Unternehmen hob auch sein Portfolio an Kernkomponenten für die Elektrifizierung hervor, darunter Batterie- und PE-Systeme.

Die Investoren aus dem Silicon Valley, die an der Veranstaltung teilnahmen, räumten ein, dass sich der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge zwar vorübergehend verlangsamt hat, die Ära der umweltfreundlichen Fahrzeuge aber unausweichlich ist. Sie sagten weitere Investitionen in den Bereichen „Nachhaltigkeit" und „saubere Technologien" in der Automobilbranche voraus.

Hyundai Mobis gründete 2018 Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV), um auf das sich schnell verändernde Mobilitätsökosystem zu reagieren. Über MVSV identifiziert und investiert das Unternehmen weiterhin in vielversprechende Start-ups im Bereich der künftigen Mobilität und fördert die technologische Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen vor Ort.

Die lokale Investitionstätigkeit von MVSV hat zu greifbaren Ergebnissen geführt. Im Jahr 2020 investierte Hyundai Mobis in das britische Unternehmen Envisics, um gemeinsam an der Technologie für Augmented-Reality-Head-up-Displays (AR-HUD) zu arbeiten. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Geschäftspartnerschaften mit Zendar, einem Entwickler von Hochleistungs-Radargeräten für das autonome Fahren, LightIC, einem KI-basierten Halbleiter-LIDAR-Unternehmen, und Sonatus, einem Spezialisten für Softwareplattformen, und setzt damit seine Zusammenarbeit im Bereich zukünftiger Schlüsseltechnologien für die Mobilität fort.

Medienkontakt

Choon Kee Hwang: [email protected]

Myong Sun Song: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2421383/Hyundai_Mobis_held_3rd_Mobis_Mobility_Day_Silicon_Valley_USA.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg