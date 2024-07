BERLIN, July 18, 2024 /PRNewswire/ -- Das süße und saftige Fruchtfleisch der Melone macht sie zu einer der beliebtesten Früchte im Sommer. Sie sind nicht nur köstlich, sondern enthalten auch die Vitamine A und C sowie Mineralsalze.

Doch unter gibt es noch viel mehr über diese vielseitige und beliebte Frucht zu erfahren, als nur ihre Verwendung in köstlichen Smoothies, frischen Fruchtspießen, Salaten und Eislutschern. „I love fruit & veg from Europe", die Kampagne zur Förderung des Verzehrs von frischem und saisonalem Obst und Gemüse in mehreren Ländern, darunter Deutschland, wird von der Europäischen Union kofinanziert. Sie wird von einer Gruppe italienischer landwirtschaftlicher Erzeuger - Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia und Terra Orti - verwaltet, die Ihnen helfen wollen, mehr zu entdecken.

Melonen haben eine lange Geschichte und wurden vermutlich schon vor etwa 4.000 Jahren in einem Gebiet angebaut, das den heutigen Iran, Indien und Afrika umfasst. Sie wurden von den alten Ägyptern, Griechen und Römern wegen ihrer Süße und Saftigkeit sehr geschätzt.

Es gibt mehrere faszinierende Geschichten, die mit Melonen verbunden sind. Es heißt, dass die Melone in der Antike in einigen Kulturen als Symbol für Fruchtbarkeit und Wohlstand galt und als Opfergabe für die Götter verwendet wurde. Im heutigen Japan werden Melonen sorgfältig kultiviert, um perfekte Früchte zu erhalten, die zu wichtigen Anlässen wie Hochzeiten und Geburtstagen verschenkt und manchmal zu astronomischen Preisen verkauft werden, da sie als echte gastronomische „Schätze" gelten.

Melonen sind äußerst vielseitig und eignen sich sowohl für süße als auch für herzhafte Gerichte. Hier ist eine kreative und leckere Idee, die Ihnen den Sommer versüßt.

Melone Gazpacho

Zutaten für 4 Personen

1 reife Melone, entkernt und geschält

2 reife Tomaten, entkernt

1 Salatgurke, geschält

1 grüne Paprika, entkernt

1/2 rote Zwiebel

2 Esslöffel Olivenöl

2 Esslöffel Weißweinessig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Frische Minze Blätter zum garnieren

Methode

Die Melone, die Tomaten, die Gurke, die Paprika und die Zwiebel in große Stücke schneiden. Alle Zutaten zu einer glatten, cremigen Suppe pürieren. Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Das Gazpacho vor dem Servieren mindestens eine Stunde lang kalt stellen. Mit frischen Minzblättern garnieren und servieren.

Feiern Sie den Sommer mit dieser kostbaren, saftigen Frucht!

Enjoy. It's from Europe!

Weitere Rezepte finden Sie unter: www.ilovefruitandvegfromeurope.de

