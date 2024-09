IDEXX kündigt einen neuartigen diagnostischen Test für Nierenschädigungen an und erweitert damit eines der umfassendsten Nierentestportfolios in der Veterinärmedizin

Der IDEXX Cystatin B Test kann Tierärzten/innen helfen, eine Nierenschädigung vor Veränderungen der Nierenfunktion zu erkennen und einen besseren Behandlungsabschluss zu erzielen.

WESTBROOK, Maine, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit, gab die Einführung des ersten veterinärmedizinischen diagnostischen Tests zum Nachweis einer Nierenschädigung bei Katzen und Hunden bekannt. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage von IDEXX stehen bis zu einem Drittel der von Tierärzten/innen beobachteten Nierenfälle im Zusammenhang mit Nierenschädigungen, wobei die Diagnose aufgrund lediglich subtiler oder unspezifischer Symptome eine Herausforderung darstellen kann.1 Der IDEXX Cystatin B Test wird in bestimmte Profile zur Beurteilung der Nierengesundheit aufgenommen und liefert neue klinische Erkenntnisse für geschätzte zwei Millionen Fälle pro Jahr. Diese Tests sind jetzt beim IDEXX Labor in Deutschland verfügbar.

Die Nieren sind lebenswichtig für die allgemeine Gesundheit eines Patienten. Sie regulieren unter anderem den Blutdruck und den Elektrolythaushalt, sind wichtig für die Produktion von Erythrozyten und entfernen Giftstoffe aus dem Körper. IDEXX SDMA bietet Tierärzten/innen wichtige Einblicke in die Nierenfunktion. Der IDEXX Cystatin B Test ermöglicht einen Blick auf die Gesundheit der Nieren, indem Schädigungen erkannt werden, selbst wenn die Nierenfunktion noch unverändert scheint. Zusammen bieten der IDEXX Cystatin B Test und IDEXX SDMA® Test einen umfassenden Überblick über die Nieren, indem sie strukturelle Schädigungen und eine eingeschränkte Nierenfunktion aufdecken.

„Mit dem IDEXX Cystatin B Test freuen wir uns, den branchenweit ersten Biomarker für Nierenschädigungen anbieten zu können", sagte Jay Mazelsky, IDEXX President und Chief Executive Officer. „Das IDEXX-Portfolio an Tests und Technologien ermöglicht es Tierärzten/innen, früher einzugreifen, die Behandlung voranzutreiben und jetzt auch die Erkennung von Nierenschädigungen, was zu besseren Ergebnissen mit Blick auf das gesamte Leben ihrer Patienten führt."

Das erweiterte Portfolio der Nierentests von IDEXX umfasst nun:

IDEXX Cystatin B Test , der Nierenschädigungen mit oder ohne Veränderungen der Nierenfunktion erkennt und wertvolle Erkenntnisse in Fällen wie beispielsweise einer frühen Toxinexposition liefert.

, der Nierenschädigungen mit oder ohne Veränderungen der Nierenfunktion erkennt und wertvolle Erkenntnisse in Fällen wie beispielsweise einer frühen Toxinexposition liefert. IDEXX SDMA ® Test und Kreatinin, um einen Ausgangswert für die Nierenfunktion zur Überwachung und Früherkennung von Nierenerkrankungen zu ermitteln.

und Kreatinin, um einen Ausgangswert für die Nierenfunktion zur Überwachung und Früherkennung von Nierenerkrankungen zu ermitteln. IDEXX FGF-23 Test , der durch das Monitoring eines erhöhten Phosphatstoffwechsels sicherere Empfehlungen für eine gezielte Therapie bei Katzen mit chronischer Nierenerkrankung (CNE) ermöglicht.

der durch das Monitoring eines erhöhten Phosphatstoffwechsels sicherere Empfehlungen für eine gezielte Therapie bei Katzen mit chronischer Nierenerkrankung (CNE) ermöglicht. Urinuntersuchungen, die ein tieferes Verständnis der gesamten Nierengesundheit ermöglichen, indem sie die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Urins untersuchen.

Weitere Informationen zum IDEXX Cystatin B Test und den IDEXX Lösungen für die Nierengesundheit finden Sie auf unserer Webseite zu IDEXX Cystatin B Test.

Eine gemeinsame Erklärung von drei Gründungsmitgliedern des American College of Veterinary Nephrology and Urology unterstreicht den Wert dieses neuen Biomarkers in der Veterinärmedizin und stimmt mit einer aktuellen Erklärung der International Renal Interest Society (IRIS) überein:

„Das Aufkommen diagnostischer Biomarker, die in der Lage sind, das Vorhandensein einer akuten sowie einer aktiven und anhaltenden Nierenschädigung vor oder ohne Veränderungen der konventionellen Marker der Nierenfunktion zu erkennen, bedeutet einen wichtigen Fortschritt in der Bewertung der akuten und chronischen Nierenerkrankung bei Hunden. Die Entwicklung und Validierung von Cystatin B als aktiver Biomarker für Nierenschädigungen bei Hunden, der Tierärzten/innen leicht zugänglich sein wird, hat das Potenzial, die zukünftigen diagnostischen und therapeutischen Ausrichtungen bei Nierenerkrankungen neu zu gestalten. Als Nephrologen warten wir gespannt auf diese neue Ära der frühzeitigen Entdeckung und Behandlung von Krankheiten."

Gilad Segev, DVM, DECVIM-CA (Internal Medicine)

American College of Veterinary Nephrology and Urology, Founding Member

Associate Professor of Veterinary Medicine

Head, Small Animal Internal Medicine

Koret School of Veterinary Medicine

The Hebrew University of Jerusalem

Shelly Vaden, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

American College of Veterinary Nephrology and Urology, Founding Member

Professor of Internal Medicine (Nephrology and Urology)

Medical Director, Extracorporeal Therapies

Chief of Staff, Small Animal

North Carolina State University

College of Veterinary Medicine

Larry D. Cowgill, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

American College of Veterinary Nephrology and Urology, Founding Member

Professor, Department of Medicine and Epidemiology

School of Veterinary Medicine

University of California-Davis

Über IDEXX

IDEXX ist ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich der Tiergesundheit. Unsere Diagnose- und Softwareprodukte und Dienstleistungen schaffen Klarheit in der komplexen, sich ständig weiterentwickelnden Welt der Veterinärmedizin. Wir unterstützen ein längeres, erfüllteres Leben für Haustiere, indem wir Einblicke und Lösungen liefern, die der veterinärmedizinischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt helfen, souveräne Entscheidungen zu treffen - um die medizinische Versorgung voranzutreiben, die Effizienz zu verbessern und erfolgreiche Praxen aufzubauen. Unsere Innovationen tragen auch dazu bei, die Sicherheit von Milch und Wasser auf der ganzen Welt zu gewährleisten und die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu erhalten. IDEXX Laboratories, Inc. ist Mitglied des S&P 500® Index. IDEXX mit Hauptsitz in Maine beschäftigt fast 11.000 Mitarbeiter und bietet Kunden in mehr als 175 Ländern und Gebieten Lösungen und Produkte an. Weitere Informationen zu IDEXX finden Sie unter: www.idexx.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „erwartet", „kann", „antizipiert", „beabsichtigt", „würde", „wird", „plant", „glaubt", „schätzt", „sollte", „projizieren" und ähnlichen Wörtern und Ausdrücken identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse liefern; sie basieren auf aktuellen Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen und sind keine Garantien für die zukünftige Leistung. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder stillschweigenden abweichen können. Die von IDEXX gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen eingereichten Berichte enthalten Erörterungen einiger dieser Risiken und Unsicherheiten. IDEXX übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig. Den Lesern wird empfohlen, die Einreichungen von IDEXX bei der United States Securities and Exchange Commission (die in der Edgar-Datenbank der SEC unter sec.gov und auf der Website von IDEXX unter idexx.com verfügbar sind) zu überprüfen.

