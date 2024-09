IFA 2024 ECOVACS präsentiert Neuheiten in drei Reinigungsroboter-Familien vom Premium bis Einstieg: DEEBOT X8, DEEBOT T50 und DEEBOT N30 mit bahnbrechender Wischtechnologie und Lösungen für die automatische Bodenreinigung

BERLIN and DÜSSELDORF, Deutschland, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Die ECOVACS Group präsentiert vom 6. bis 10. September auf der IFA 2024 in Berlin ihre neuesten Innovationen in der Servicerobotik und intelligenten Haushaltsgeräten. Zum ersten Mal treten die beiden Marken der Gruppe, ECOVACS ROBOTICS und TINECO, gemeinsam auf. Im Mittelpunkt von ECOVACS ROBOTICS steht die Einführung der DEEBOT X8 Familie mit dem neuen im Roboter integrierten Moppreinigungssystem. Die DEEBOT T50 Familie beeindruckt durch ihr ultraflaches Design und mit der DEEBOT N30 Familie können Verbraucher nun auch im Einsteigersegment von neuesten Technologien profitieren. Der ECOVACS-Stand befindet sich in Halle 9, Stand 405.

ECOVACS Service Robotics Family

Über 1,6 Millionen Einheiten der DEEBOT X Serie wurden weltweit verkauft, und der Umsatz in Europa stieg 2023 um 40,5 Prozent, was die wachsende internationale Präsenz der Marke verdeutlicht. David Cheng Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS, erklärt: „Wir sind stolz darauf, die neuesten Technologien von ECOVACS auf der IFA zu präsentieren. Unser Ziel ist es, kontinuierlich Maßstäbe in der Bodenreinigungsindustrie zu setzen. Über die DEEBOT-Serie hinaus erweitern wir unsere Robotik-Technologie auf verschiedene Anwendungen. Unser Mähroboter GOAT gewinnt in Europa an Bedeutung. Durch unsere Serviceroboter möchten wir die Verbraucher von Haushaltsarbeiten befreien und die Branche durch kontinuierliche Innovation voranbringen."

DEEBOT X8 PRO OMNI: Der weltweit erste Reinigungsroboter mit integriertem Moppreinigungssystem für makellos saubere Böden

Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist der erste Bodenreinigungsroboter, der mit einem innovativen integriertem Moppreinigungssystem ausgestattet ist: Der Wischmopp befindet sich auf der OZMO-Reinigungswalze, die beim Wischvorgang einen Druck von bis zu 4.000 Pa ausübt. Mit 200 Umdrehungen pro Minute und 13.000 Pa Saugkraft entfernt der Roboter hartnäckige Flecken. Zudem wird der Mopp bereits während des Wischvorgangs mit jeder Umdrehung gereinigt, um Schmutz und Abwasser zu entfernen. Anschließend wird sauberes Wasser durch 16 Düsen zurückgeführt, um die Oberfläche nass zu halten und eine Sekundärverschmutzung zu verhindern. Diese Technologie wurde von der ECOVACS-Marke TINECO adaptiert.

Ausgestattet mit TruEdge 3D-Kantensensoren und AIVI 3D kann der Roboter Flecken erkennen, in Echtzeit darauf reagieren und Hindernisse präzise umgehen. Mit einer Höhe von nur 98 mm reinigt der DEEBOT X8 PRO OMNI mühelos unter niedrigen Möbeln. Die neue, kompakte Mini-OMNI-Station, nur 39 cm hoch, bietet automatische Selbstreinigung, integrierte Reinigungsmitteldosierung und reinigt auch die Mopps selbstständig mit 60° C heißem Wasser.

DEEBOT T50 Familie: Leistungsstarke Reinigung im ultraflachen Design

Die DEEBOT T50 Familie, ebenfalls erstmalig auf der IFA vorgestellt, hat mit einer Höhe von nur 81 mm den niedrigsten Reinigungsroboter von ECOVACS. Sein Lasermodul wurde, wie bei der X-Serie, im Gehäuse integriert. Der DEEBOT T50 PRO OMNI saugt mit 15.000 Pa und erreicht vollumfänglich Kanten und Ecken, dafür wurde er vom TÜV Rheinland für „Effektive Reinigung von Kanten und Ecken" zertifiziert. Die ZeroTangle 2.0 Technologie verhindert das Verwickeln von Haaren, was die Wartung erleichtert und mit der „Anti-Hair Wrap"-Zertifizierung anerkannt wurde. Die Mini-OMNI-Station und das YIKO-GPT-System sorgen für eine effiziente und intelligente Reinigungslösung.

DEEBOT N30 PRO OMNI: Intelligente Reinigung im Einsteigersegment

Der DEEBOT N30 PRO OMNI von ECOVACS bietet eine umfassende Reinigungslösung bereits im Einsteigersegment. Mit Technologien wie ZeroTangle 2.0, TrueEdge und OZMO Turbo 2.0 beseitigt er effektiv Schmutz und erreicht alle Ecken des Hauses. Die OMNI-Station vereinfacht die Reinigung durch automatische Selbstreinigung und intelligente Steuerungsfunktionen. Die Wischmopps werden mit 60°C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 40°C heißer Luft getrocknet. Ganz neu ist ein integrierter fester Bodenreinigerstick, der sich während des Mopp-Waschvorgangs mit dem Wasser vermischt und für etwa einen Monat für noch sauberere Böden sorgt. Nutzer können ihre Reinigungsroutinen über die ECOVACS HOME App individuell anpassen, einschließlich Saugkraft, Wasserfluss und Reinigungsmodi. Der DEEBOT N30 PRO OMNI ist ab Ende Oktober 2024 im Handel erhältlich und wird 699 € Euro kosten.

Im Rahmen der IFA wird außerdem der neue DEEBOT T30S PRO mit der KI-unterstützten Hinderniserkennung AIVI 3D vorgestellt, der ab dem 20. September im Handel für 1.099 Euro verfügbar sein wird. Ab dem 6. September kann der neue DEEBOT bereits vorbestellt werden, hier gibt es bis zum 19. September ein 100 Euro günstigeres Launchangebot.

