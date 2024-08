IFA 2024: ESR stellt sein neuestes Sortiment an MagSafe Ladegeräten mit CryoBoost sowie robustes Apple Zubehör vor

ESR wird sowohl auf der IFA als auch auf der ShowStoppers seine neuesten innovativen und zuverlässigen Ladelösungen vorstellen, die die volle Leistung von MagSafe ausschöpfen

BERLIN, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- ESR, eine preisgekrönte Marke für technisches Zubehör, stellt auf der IFA 2024 in Berlin seine neueste Kollektion von Qi2 Ladegeräten vor. ESR wird auch seine neueste Zubehörkollektion vorstellen, darunter Hüllen und Displayschutzfolien für neue Apple Geräte. ESR bietet die kühlsten, schnellsten und zuverlässigsten Lösungen zu den besten Preisen an, um das Ladeerlebnis der Nutzer zu verbessern.

Ständig innovativ, um das schnellste MagSafe Laden zu ermöglichen

ESR stellt auf der IFA 2024 seine neuesten innovativen und zuverlässigen Ladelösungen vor

Als Nr. 1 Marke für MagSafe Zubehör in Bezug auf die Verkäufe auf Amazon (Stand: Juni 2024) hat ESR sein Angebot mit einer breiten Palette von MagSafe kompatiblen Produkten erweitert, darunter Ladegeräte, Autoladegeräte, Wallets, Powerbanks, Handyhüllen und AirPods Hüllen in verschiedenen Kategorien und Anwendungsfällen. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten", sagte Tim, CEO von ESR. „Das Engagement von ESR für kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen im MagSafe Bereich hat dazu geführt, dass die Produkte von ESR bei Kunden auf der ganzen Welt beliebt sind und Vertrauen genießen. Um eine erschwinglichere Alternative zum MagSafe 15W Schnellladen zu bieten, hat ESR Anfang 2024 eine neue Reihe von Qi2 Ladegeräten auf den Markt gebracht. Jetzt stellen wir Qi2 Ladegeräte mit unserer CryoBoost Technologie der zweiten Generation mit verbessertem Kanaldesign für aktive Kühlung und schnelleres Laden als je zuvor vor, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die kühlsten, schnellsten, zuverlässigsten und günstigsten MagSafe Ladelösungen erhalten."

Erlebe die Leistung von Qi2 und CryoBoost

Die neuen Qi2 Ladegeräte von ESR bieten die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der offiziellen MagSafe Ladegeräte, ergänzt durch die patentierte CryoBoost Technologie. Die von ESR erfundene und patentierte CryoBoost Technologie bewältigt eines der größten Probleme beim kabellosen Laden: Hitze. Die CryoBoost Technologie von ESR verfügt über einen fortschrittlichen Lüfter mit wärmeableitenden Komponenten, die dafür sorgen, dass dein Handy kühl bleibt und mit maximaler Geschwindigkeit geladen wird.

Mit diesen Innovationen können die Qi2 Ladegeräte von ESR ein iPhone 15 Pro Max in nur 2 Stunden vollständig aufladen -mindestens 30 Minuten schneller als andere Qi2 Ladegeräte und fast so schnell wie die MagSafe Ladegeräte von Apple, und das zu einem günstigeren Preis. Die neueste Produktreihe umfasst zwei Qi2 + CryoBoost Ladegeräte: Die ESR Qi2 3 in 1 kabellose Ladestation mit CryoBoost (HaloLock) ist ein Qi2 zertifiziertes Multi-Ladegerät mit Kühlluftgebläse, das die schnellste verfügbare Ladegeschwindigkeit von 15W bietet, während das ESR Qi2 kabellose Autoladegerät mit CryoBoost (HaloLock) das schnellste MagSafe Laden auf die Straße bringt.

Darüber hinaus hat ESR seine Qi2 Familie um die dünnste Powerbank auf dem Markt erweitert: die Qi2 MagSlim Ständer Powerbank 5.000mAh. Das Ladegerät bietet 15W schnelles MagSafe Laden für das iPhone und ist sehr kompakt und dünn, mit einer Dicke von nur 15,5 mm - 38% dünner als die Modelle der Konkurrenz.

Verbessere deinen Schutz für neue Apple Geräte

ESR hat eine neue Reihe von iPhone Hüllen vorgestellt, die für ultimativen Schutz und erweiterte MagSafe Funktionalität entwickelt wurden: Versteck Ständer Hüllen. Diese Hüllen schützen nicht nur die beliebten Apple Geräte, sondern verbessern auch das alltägliche technische Erlebnis der Benutzer. Die patentierte Classic Hybrid Hülle mit Versteck Ständer (HaloLock) für die neueste iPhone Serie zeichnet sich durch ein 1,6 mm dünnes Rückschalendesign aus, das schnelleres Laden mit MagSafe unterstützt und gleichzeitig militärnorm Schutz bietet. Dank der stoßdämpfenden Air Guard Ecken übersteht er Stürze aus einer Höhe von bis zu 3,35 m. Die preisgekrönte iPad Shift magnetische Hülle verwandelt das iPad mit ihrer magnetischen Abdeckung und abnehmbaren Rückschale in ein neues Erlebnis und bietet sechs vielseitige Nutzungsmodi zum Anschauen, FaceTiming, Spielen und mehr. Die Cyber FlickLock Hülle für AirPods verfügt über einen innovativen magnetischen Öffnungsmechanismus, der durch die versetzte Anordnung der Magnete eine mühelose einhändige Bedienung ermöglicht.

Besuche ESR auf der IFA 2024

ESR wird auf der ShowStoppers am 5. September von 18 bis 21 Uhr CET in der Eingangshalle Süd und am Stand H3.2-303 der Messe Berlin vom 6. bis 11. September vertreten sein. Weitere Informationen über die innovativen Produkte von ESR findest du bei Amazon oder auf der offiziellen Website von ESR.

Die vollständige Pressemappe findest du hier .

Über ESR

ESR wurde 2009 gegründet und hat mittlerweile über 100 Millionen Nutzer weltweit. Von Hüllen, die mehr als nur schützen, bis hin zu kabellosen Ladegeräten, die die Möglichkeiten von MagSafe neu definieren, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie einfacher zu machen. Weitere Informationen über ESR findest du unter www.esrgear.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2491558/image_5002959_38834804.jpg