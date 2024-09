Smarte Lichtinnovationen für jeden Tag – und speziell die Weihnachtszeit

BERLIN, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Govee , das innovative Unternehmen in der Smart-Lighting-Branche , präsentiert auf der IFA 2024 in Halle 1.2 and Stand 208 seine neuesten intelligenten Beleuchtungslösungen: die Flaggschiff-LED-Leuchtbänder Govee Strip Light 2 Pro und Govee COB Strip Light Pro sowie weitere Produkte.

IFA 2024: Govee präsentiert neue intelligente Beleuchtungslösungen

Govee bietet intelligente Beleuchtungslösungen und hat das Ziel, jedem Haushalt den Zugang zu smarter Beleuchtung zu ermöglichen. Die neuen Produkte sind deshalb darauf zugeschnitten, das Ambiente zu verbessern und die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen. Durch die Integration innovativer Technologien und benutzerfreundlicher Funktionen fügen sie sich nahtlos in das Leben der Kunden ein.

Govee Strip Light 2 Pro: Upgrade auf eine lebendige Farbwelt

Govee Strip Light 2 Pro ist mit dem neuen LuminBlend™ Color Control System von Govee ausgestattet und setzt neue Maßstäbe in Sachen Farbleistung. Das Produkt beinhaltet den selbst entwickelten G1151-Chip, eine verbesserte 16-Bit-Signalanalyse und eine Fünf-Wege-Farbsteuerung, was zu einer erweiterten RGB-Farbtiefe und -genauigkeit führt. Für eine präzise Farbwiedergabe – besonders bei helleren Farbtönen – sorgen die verbesserten 5-in-1-RGBWW-Lichtperlen und der ausgeklügelte Farbmischalgorithmus.

Zudem ist Govee Strip Light 2 Pro in hohem Maße anpassbar und kann in bis zu zehn Abschnitte pro Meter unterteilt werden, um einzigartige Lichteffekte zu erzielen. Über 100 voreingestellte Szenenmodi und 16 Musikmodi bieten den passenden Hintergrund für alle Gelegenheiten – vom gemütlichen Abend bis hin zur lebhaften Party. Die Integration von Matter, Amazon Alexa und Google Assistant ermöglicht ein nahtloses und bequemes Smart-Home-Erlebnis auf allen Plattformen.

Govee COB Strip Light Pro: Makellose Brillanz mit der Beleuchtung der nächsten Generation

Govee COB Strip Light Pro ist die erste COB-Beleuchtungslösung von Govee. Umhüllt von Silikon bietet das Produkt ein makelloses diffuses Licht, das sich perfekt für Oberflächenmontagen eignet. Die RGBICW-LEDs ermöglichen eine Vielzahl von Beleuchtungsoptionen und schaffen mit zwölf anpassbaren Segmenten pro Meter individuelle Lichteffekte. Mit Schnittmarken alle acht Zentimeter ist der Lichtstreifen auf flexible, leichte Installation ausgelegt und passt in kleine, gemütliche Räume ebenso gut wie in große Wohnbereiche. Farben, Helligkeit, Effekte und Modi werden mühelos über die Govee Home App, die Sprachsteuerung über Alexa, Google Assistant und Matter gesteuert.

Beleuchtungslösungen für den Alltag und die Weihnachtsfeiertage

Darüber hinaus präsentiert Govee neue Produkte wie den Star Light Projector (Aurora), das Curtain Light 2, die Holiday Lights Collection einschließlich Christmas String Lights 2 und Icicle Lights. Alle intelligenten Beleuchtungsprodukte bieten DIY-Funktionen, mit denen Nutzer ihr Zuhause in einen smarteren und persönlicheren Raum verwandeln können. Zudem sind sie Matter-kompatibel für eine nahtlose Smart-Home-Integration. Der Star Light Projector (Aurora) wird ab dem 14. September 2024 erhältlich sein, die Curtain Lights 2 und die Holiday Lights Collection ab Ende September. Zusätzlich gibt Govee die Verfügbarkeit des AI Sync Box Kit 2 bekannt, das ab dem 14. Oktober 2024 erhältlich ist.

Produktverfügbarkeit

Govee Strip Light 2 Pro (erhältlich ab dem 10. September 2024 in EU und USA)

EU: EUR 99.99 ( 5 m ) / EUR 149.99 ( 10 m )

( ) / ( ) USA : USD 59.99 ( 2 m ) / USD 99.99 ( 5 m ) / USD 149.99 ( 10 m )

Govee COB Strip Light Pro (erhältlich ab dem 10. September 2024 in EU und USA)

EU: EUR 99.99 ( 3 m ) / EUR 149.99 ( 5 m )

( ) / ( ) USA : USD 99.99 ( 3 m ) / USD 149.99 ( 5 m )

Weiterführende Informationen unter govee.com.

Über Govee

Seit 2017 revolutioniert Govee smarte Wohnerlebnisse mit innovativen Beleuchtungslösungen. Von Settings für das Gaming bis hin zu Wohnräumen und Außenbereichen – die intelligenten Leuchten von Govee sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern bereichern alltägliche Momente mit personalisierten und ansprechenden Lichterlebnissen. Unter dem Motto „Licht kann Spaß machen" hat sich Govee das Ziel gesetzt, Anwendern die Möglichkeit zu verschaffen, einen angenehmen und bereichernden intelligenten Lebensstil mit unseren Produkten zu schaffen. Mehr Informationen über Govee finden Sie unter govee.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2496217/image.jpg