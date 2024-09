IFA 2024: Roborock revolutioniert Zukunft der automatisierten Reinigung mit Weltneuheiten Roborock 05 Sep, 2024, 13:06 GMT Artikel teilen Artikel teilen Weltpremiere auf der IFA 2024: Smart-Cleaning-Vorreiter Roborock präsentiert zukunftsweisende Technologie-Innovationen für die automatisierte Reinigung DÜSSELDORF, Deutschland, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Roborock, ein weltweit führender Anbieter hochintelligenter Haushaltsroboter zur Vereinfachung des täglichen Lebens, hat heute auf der IFA 2024 fünf neue Smart-Cleaning-Modelle vorgestellt: drei innovative Saugroboter, einen kabellosen Staubsauger sowie einen intelligenten Waschtrockner. Mit der neuen Produktreihe und wegweisenden Innovationen, die den Alltag der Nutzer spürbar erleichtern, bleibt Roborock der nutzerzentrierten Unternehmensphilosophie treu – und das schon seit 10 Jahren: Roborock Qrevo Curv und Roborock Qrevo Edge: Continue Reading

Roborock IFA 2024

Spitzenleistung garantiert: Das Dual Anti-Tangle System des Roborock verhindert effektiv das Verheddern von Haaren. Mit dem AdaptiLift Chassis passt er sich an verschiedene Bodenarten an und gewährleistet eine mühelos-perfekte Reinigung.

Roborock Qrevo Slim:

Der mit 8,2 cm Höhe schlankste 3D Time-of-Flight (ToF) Navigationsroboter der Branche. Er verbindet fortschrittliche Navigation, automatische Hinderniserkennung und starke Saugleistung in einem schlanken Design.

Roborock H5:

Außergewöhnliche Saugleistung und eine fortschrittliche Filterung sorgen für ein blitzblankes Reinigungserlebnis - völlig kabellos.

Roborock Zeo Lite:

Der intelligente Waschtrockner mit der weltweit ersten Zeo-cycle™-Technologie kombiniert effizientes Waschen mit einer schonenden Trocknung bei moderaten Temperaturen.

„Mit unserer neuesten Produktvorstellung auf der IFA 2024 leiten wir einen revolutionären Wandel in der intelligenten Haushaltsreinigung ein", so Mr. Quan, Präsident von Roborock. „Dieses Jahr ist ein wichtiger Meilenstein für uns, denn wir feiern das 10-jährige Bestehen von Roborock. Wir haben uns von einem visionären Start-up zu einem weltweit führenden Anbieter von Smart-Home-Technologien entwickelt, der kontinuierlich die Grenzen der Innovation vorantreibt, um das Reinigungserlebnis zu maximieren. Mit Blick auf die Zukunft bleibt unsere Hingabe unverändert – das Leben unserer Nutzer mit intelligenten Lösungen zu bereichern, die unsere nutzerzentrierte Philosophie verkörpern. Diese aktuellen Entwicklungen spiegeln unseren Weg und unser fortwährendes Streben nach Exzellenz wider und setzen neue Maßstäbe für eine saubere, flexible und harmonische Wohnumgebung."

Neue Maßstäbe durch das branchenweit erste AdaptiLift Chassis und das revolutionäre Dual Anti-Tangle System

Der Roborock Qrevo Curv und Qrevo Edge läuten eine branchenweite Innovation ein: drei voneinander unabhängige Räder, die den Saugroboter um bis zu 10 mm anheben können. Das AdaptiLift Chassis enthält die weltweit erste voneinander unabhängig anpassbare Drei-Rad-Steuerung (linkes und rechtes Hauptrad sowie Omni-Rad). So steigert sich die Reiningungsabdeckung erheblich: Verschiedene Bodenarten? Mittellange bis langflorige Teppiche? Doppellagige Türschwellen mit bis zu 4 cm Höhe? Alles kein Problem! Das Chassis hebt sich entsprechend an und überwindet gekonnt Schwellen, hebt die Seitenbürste aus dem Teppich heraus oder passt sich Unebenheiten optimal an. So setzt Roborock einen neuen Maßstab für die Branche.

Jeder Hürde gewachsen: Dank des branchenweit ersten AdaptiLift Chassis überwinden der Roborock Qrevo Curv und Qrevo Edge selbstständig bis zu 4 cm hohe, doppellagige Türschwellen (Bild: Roborock)

Nie wieder verhedderte Haare, nie wieder Wollmaus-Ansammlungen an den Seiten: Mit dem revolutionären Dual Anti-Tangle System, bestehend aus einer DuoDivide-Hauptbürste und einer FlexiArm-Arc-Seitenbürste, gehört das der Vergangenheit an. Die zwei kurzen und mit spiralförmigen Klingen versehenen Borstenwalzen der DuoDivide-Hauptbürste leiten Haare gezielt und garantiert ohne Verheddern in Richtung Staubbehälter. Das einzigartige Design ist so effektiv, dass Haare sich zu 0% in den Bürsten verfangen und zu 100% restlos entfernt werden – getestet und zertifiziert durch den weltweit führenden Warenprüfkonzern SGS.

Blitzblank bis in die letzte Ecke: Dank FlexiArm-Technologie erreicht die ausfahrbare Seitenbürste mit einem auf der rechten Seite integrierten, rotierenden Wischmopp jegliche Kanten und Winkel nahtlos. Die enorm leistungsstarke HyperForce-Saugkraft von 18.500 Pa sorgt für makellose Sauberkeit und maximale Reinigungseffizienz in einem Durchgang. Das neue Multifunktions-Dock 3.0 reinigt die Wischmopps mit 75° heißem Wasser und entfernt so über 99,9 % der Bakterien – für eine sorglose und hygienische Reinigungsleistung.

Der Roborock Qrevo Curv zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus Ästhetik und Funktionalität aus und bewältigt komplexe Reinigungsaufgaben mühelos. Er verfügt über eine exklusive All-in-One-Dockingstation, die das schlanke, abgerundete Design des Saugers perfekt ergänzt.

3D-ToF-Navigationsroboter – schlanker geht's nimmer – mit fortschrittlicher Navigations- und Hinderniserkennungs-Technologie

Mit dem Roborock Qrevo Slim, dem branchenweit schlanksten 3D-ToF-Navigationsroboter mit fortschrittlicher Navigations- und Hinderniserkennungstechnologie und einer Höhe von nur 8,2 cm, bricht eine neue Ära der Haushaltsreinigung an. Das hochmoderne Gerät erreicht mühelos sämtliche Bereiche für eine makellose Reinigung – selbst unter Möbeln und an schwer zugänglichen Stellen.

Der Roborock Qrevo Slim ist nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch sehr kompakt: Dank seines niedrigen Rahmens mit nur 8,2 cm kann er problemlos auch Bereiche erobern, die sonst nur schwer erreichbar wären. (Bild: Roborock)

Das autonome StarSight™-System des Roborock Qrevo Slim verfügt über die branchenweit erste Dual-Light-3D-ToF-Technologie, die ein hochdichtes Laser-Array mit über 21.600 Sensorpunkten und einer Abtastfrequenz von 38.400 Hz bildet. Zudem ist es mit einer intelligenten RGB-Kamera ausgestattet, die präzise Navigation und Hinderniserkennung gewährleistet. Diese Technologie ist das Ergebnis von über fünf Jahren gemeinsamer Forschung und Entwicklung von Roborock, Infineon, PMD und OFlim und hat nun erfolgreich die Massenproduktion erreicht.

„Die enge Zusammenarbeit mit Roborock ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich unsere innovativen Halbleitertechnologien in Vorteile für den Endverbraucher umsetzen lassen", sagte Andreas Kopetz, Vizepräsident für Umgebungssensorik bei Infineon. „Wir sind stolz darauf, Roborock mit Infineons REAL3™-Hybrid-ToF-Lösung beim Eintritt in eine neue Ära schlanker und leistungsstarker Reinigungsroboter zu unterstützen – beginnend mit dem Qrevo Slim, dem bisher schlanksten 3D-ToF-Navigations-Staubsaugerroboter der Branche.

Der Roborock Qrevo Slim zeichnet sich durch seine unvergleichlichen Mapping-Fähigkeiten aus und setzt einen neuen Branchenmaßstab, indem er Höhe und Tiefe seiner Umgebung präzise erfasst. Dieses umfassende Verständnis der Umgebung ermöglicht es dem Roborock Qrevo Slim, mit höchster Präzision zu navigieren und Hindernisse effizient zu überwinden. So erkennt das Gerät mühelos bis zu 73 Arten von Hindernissen und reagiert entsprechend. Besonders beeindruckend ist die rasend schnelle Reaktion auf unerwartete Hindernisse wie Haustiere: Das Gerät stoppt sofort seine Hauptbürste und passt seine Fahrtrichtung intelligent an, um die pelzigen Begleiter nicht zu stören.

Ausgestattet mit der FlexiArm-Seitenbürste, dem FlexiArm-Mopp, der leistungsstarken DuoRoller-Riser-Bürste und einer Saugleistung von 11.000 Pa garantiert der Roborock Qrevo Slim eine gründliche Reinigungsleistung. In Kombination mit dem neuen Multifunktions-Dock 3.0, das verbesserte Mopp-Wasch- und Selbstreinigungsfunktionen bietet, ermöglicht das Gerät dank gesteigerter Leistung und Intelligenz ein vollständig freihändiges Putzerlebnis und hebt die Reinigung auf ein völlig neues Niveau.

Roborock H5: Leistungsstarker und präziser kabelloser Staubsauger mit fortschrittlicher Filtertechnologie

Zusätzlich präsentierte Roborock den H5, einen kabellosen Handstaubsauger, der leistungsstarke Saugkraft mit fortschrittlicher Filtration in einem schlanken, leichten Design kombiniert. Der Roborock H5 bietet eine Saugleistung von 158 AW und wiegt mit seiner integrierten motorisierten Minibürste nur 1,82 kg. Das Gerät ist mit einer ausgeklügelten Neun-Zyklon-Staubtrennungstechnologie und einem fünfstufigen Filtersystem ausgestattet, die für ein unvergleichliches Maß an Sauberkeit in Ihrem Zuhause sorgen.

Das federleichte, kabellose Design machen den Roborock H5 perfekt für die schnelle Reinigung zwischendurch. Dank der starken Saugleistung sowie einem bis zu 60 Min. langlebigen Akku ist der Handstaubsauger verlässlich und vielfältig einsetzbar (Bild: Roborock)

Roborock Zeo Lite: Innovatives Waschen und Trocknen mit der weltweit ersten Zeo-cycle™-Technologie

Mit dem Roborock Zeo Lite, einem intelligenten All-in-One-Waschtrockner, erweitert Roborock sein Portfolio im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungslösungen. Dieses Modell verfügt über die weltweit erste Zeo-cycle™-Trocknungstechnologie, die die herausragende Wasseraufnahmefähigkeit des Zeolith nutzt, um empfindliche Stoffe zu schützen, indem auf extreme Hitze verzichtet wird. Die KI-gesteuerte Trocknung bei moderaten Temperaturen fängt Feuchtigkeit effizient ein und gewährleistet so eine optimale Pflege verschiedenster Textilien.

Der Roborock Zeo Lite bietet ein erhöhtes Fassungsvermögen von 10 kg beim Waschen und 6 kg beim Trocknen und durchläuft einen kompletten Zyklus in nur einer Stunde, ohne dass die Wäsche umgeladen werden muss. Mit 27 anpassbaren, über die Roborock-App steuerbaren Wasch- und Trocknungsmodi automatisiert das intelligente System des Geräts die Wasser- und Trocknungseinstellungen sowie die Dosierung des Waschmittels basierend auf dem Gewicht der Ladung und sorgt so für ein rundum effizientes und freihändiges Wascherlebnis.

Der Roborock Zeo Lite ist ein intelligenter All-in-One-Waschtrockner, mit dem Waschen und Trocknen und nur einer Stunde möglich ist. (Bild: Roborock)

Preise und Verfügbarkeiten:

Roborock Qrevo Curv: 1.499,99 €

Verfügbar bei Amazon, im Roborock-Shop sowie online bei Mediamarkt und Saturn.

Pre-Sale-Aktion mit Early-Bird-Rabatt vom 9. bis 22. September.

Verfügbar bei Amazon, im Roborock-Shop sowie online bei Mediamarkt und Saturn. Pre-Sale-Aktion mit Early-Bird-Rabatt vom 9. bis 22. September. Roborock H5: 299,99 €

Erhältlich bei Amazon und im Roborock-Shop.

Pre-Sale-Aktion mit Early-Bird-Rabatt vom 9. bis 22. September.

Der Roborock Qrevo Slim wird für 1.299,99 € erhältlich sein, der Roborock Zeo Lite für 999,00 € (Ankündigungen folgen).

Über Roborock

Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von intelligenten Reinigungslösungen verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Unsere auf Benutzerbedürfnisse ausgerichteten, forschungs- und entwicklungsgetriebenen Lösungen erfüllen vielfältige Reinigungsbedürfnisse in über 15 Millionen Haushalten in mehr als 170 Ländern. Mit Hauptsitz in Peking und strategischen Tochtergesellschaften in wichtigen Märkten, darunter die USA, Japan, die Niederlande, Polen, Deutschland und Südkorea, ist Roborock bestrebt, seine Marktpräsenz weltweit zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.roborock.com

