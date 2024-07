IMOU Fest startet im Juli: Erhalten Sie massive Rabatte auf die besten Sicherheitskameras!

BERLIN, Deutschland, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, ein führendes Smart-IoT-Unternehmen, kündigte heute die Verkaufsveranstaltung IMOU Fest an, die im Juli stattfindet. In diesem Sommer können Kunden von massiven Preisnachlässen auf die neuesten Sicherheitskameras von IMOU profitieren, darunter preisgünstige Modelle für den Innenraum und Premium-Modelle für den Außenbereich.

Profitieren Sie vom IMOU Fest und Amazon Prime Day

Den ganzen Juli über erhalten Sie IMOU-Produkte, einschließlich beliebter drahtloser Sicherheitskameras, mit bis zu 29 % Rabatt bei deutschen Einzelhändlern wie Conrad und Reichelt. Vom 16. bis 17. Juli erhalten Sie beim Amazon Prime Day Rabatte von bis zu 20 % auf die neuesten Sicherheitskameras von IMOU - Innen-, Außen- und Dual-Kamera-Systeme.

IMOU-Dual-Serie-Kameras

Sicherheitskameras mit zwei Objektiven stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Überwachungstechnologie dar, da sie zwei Objektive verwenden, um die Momente aus mehreren Perspektiven einzufangen. Mit Ranger Dual und Cruiser Dual ist jeder Winkel Ihres Hauses vollständig abgedeckt und von innen nach außen geschützt.

Ranger Dual und Cruiser Dual verfügen beide über PT- und feststehende Objektive, die jeweils mit IMOU Sense KI-Algorithmen ausgestattet sind, die von IMOU selbst entwickelt wurden und fortschrittliche Funktionen wie die präzise Erkennung von Personen und Fahrzeugen sowie die Unterscheidung zwischen Personen und Haustieren umfassen. Die intelligente Verfolgungsfunktion gewährleistet eine umfassende Überwachung mit unvergleichlicher Genauigkeit.

Während Ranger Dual Ihnen die vollständige Kontrolle über die Sicherheit Ihres Hauses gibt, ist Cruiser Dual so konzipiert, dass Sie sich auf die Sicherheit außerhalb Ihres Grundstücks verlassen können. Cruiser Dual ist sowohl mit festen als auch mit drehbaren Linsen ausgestattet und entspricht der Schutzklasse IP66, um stürmischen und staubigen Außenbedingungen standzuhalten. Zu den weiteren anpassbaren Funktionen gehören intelligentes Farbsehen, Alarmplanung und personalisierte Alarmtöne. Damit sind IMOU-Kameras die ultimative Wahl für maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für Ihr Zuhause.

Ranger Dual 6MP

Cruiser Dual 8MP

Cruiser Dual 6MP

Batteriebetriebene Kabellose kameras von IMOU

Die drahtlosen IMOU-Überwachungskameras sind die ideale Lösung für Sicherheitsszenarien im Freien, in denen keine Steckdose zur Verfügung steht. Die neu eingeführte Cell 3C von IMOU ist mit einem 5000-mAh-Akku ausgestattet, der mit einer einzigen Ladung bis zu 120 Tage Schutz bietet. Das Cell 3C Kit ist sogar mit effizienten Solarpanels kompatibel, die mehr Energie sparen und eine 24/7-Überwachung ermöglichen.

Cell Go ist so konzipiert, dass es überall und jederzeit eingesetzt werden kann. Installieren Sie bei Ihrer nächsten Gartenparty Cell Go, um die Szene aufzuzeichnen und die Erinnerungen festzuhalten. Da Cell Go klein, 100 % kabellos und tragbar ist, können Sie es auch an jedem anderen interessanten Ort im Haus installieren - im Spielzimmer der Kinder, in der Garage oder an jedem anderen Ort, an dem die Sicherheit eine Rolle spielt.

Das Cell PT Kit ist für die Langzeitüberwachung im Freien konzipiert und verfügt über einen großen 15.000-mAh-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 280 Tage lang betrieben werden kann, und unterstützt ein Solarpanel für endlose Stromversorgung. Das Cell PT Kit verfügt außerdem über eine Schwenk- und Neigefunktion, die eine umfassende Abdeckung Ihres Grundstücks ermöglicht.

Cell 3C

Cell Go

Cell 3C-Kit

Cell PT-Kit

Angebote von Conrad und Reichelt: Ursprünglich €129,99, jetzt nur €99,99 (23 % Rabatt)

In diesem Sommer bietet IMOU während des IMOU-Festes enorme Preisnachlässe auf seine Sicherheitskameras an. Für eine begrenzte Zeit sind die Online-Angebote von IMOU auf Amazon um bis zu 20 % reduziert, während ausgewählte Modelle bei Conrad und Reichelt mit einem Preisnachlass von bis zu 29 % erhältlich sind.

Über IMOU

IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Produkten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch fortschrittliche Technologie und intelligente Produkte einen einfacheren, intelligenteren und sichereren Lebensstil für Nutzer und ihre Familien zu schaffen. Die 4 Hauptproduktsysteme von IMOU - Security, Robots, Lights und Link - nutzen KI und Cloud-Technologie, um diversifizierte Lösungen für unterschiedliche Nutzungsszenarien anzubieten. IMOU ist inzwischen in über 100 Ländern vertreten, und mehr als 30 Millionen Nutzer weltweit genießen die Sicherheit und den Komfort der Lösungen des Unternehmens.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2455717/Imou_Fest.jpg