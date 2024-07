Incognia und FREENOW verkünden strategische Partnerschaft zum Schutz städtischer Mobilitätsnutzer

Führender Anbieter von Identitätslösungen der nächsten Generation stärkt Kundenvertrauen und betriebliche Effizienz für Europas Multi-Mobility-App FREENOW

SAN JOSE, Kalifornien, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Incognia, der Innovator von Identitätslösungen der nächsten Generation für sichere digitale Erlebnisse, kündigt eine neue Partnerschaft mit FREENOW an, Europas Multi-Mobilitäts-App, in deren Mittelpunkt Taxis stehen. Diese Partnerschaft ist das Debüt von Incognia in Europa und erweitert die Präsenz des Unternehmens auf fast 190 Länder weltweit.

Es wird erwartet, dass der globale Ride-Hailing-Markt bis 2028 ein Volumen von $215 Milliarden erreichen wird, wobei Europa mehr als 10 % dieses prognostizierten Wachstums ausmacht. FREENOW ist in 9 Märkten sowie über 150 Städten tätig und bietet die größte Fahrzeugauswahl in Europa. Durch die Partnerschaft wird FREENOW die Spitzentechnologie von Incognia als Teil seiner Plattform-Sicherheitsstrategie nutzen und damit den proaktiven Ansatz des Unternehmens zur Betrugsprävention und sein Engagement zum Schutz seiner Wachstumsinitiativen vor Fehlverhalten weiter unter Beweis stellen.

„Wir setzen uns dafür ein, die urbane Mobilität effizienter, sicherer und zuverlässiger zu machen", sagte Ashu Singhal, der Leiter für den Bereich Produkt- und Technologie bei FREENOW. „Die Partnerschaft mit Incognia ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass unsere Plattform eine vertrauenswürdige Wahl für unsere Nutzerinnen und Nutzer in ganz Europa bleibt. Da wir weiter wachsen, sind innovative Identitätslösungen unerlässlich, um das Vertrauen und die Zufriedenheit sowohl der Fahrgäste als auch der Fahrzeugführenden zu erhalten."

Die Technologie zur Geräteidentifizierung von Incognia schützt FREENOW vor potenziellem Betrug, indem sie die Legitimität neuer Benutzer- und Fahrerkonten überprüft. Incognias Lösung „Device Fingerprinting" (Gerätefingerabdruck) stellt sicher, dass sich Marketing- und Wachstumsbemühungen auf vertrauenswürdige neue Nutzerinnen und Nutzer konzentrieren, indem riskantes Verhalten und gefälschte Konten erkannt werden. Mit Incognia kann sich FREENOW auf effizientes und nachhaltiges Wachstum konzentrieren.

„Incognia ist davon überzeugt, dass Betrugsprävention ein wichtiger Faktor für das Wachstum eines Unternehmens ist. Unsere Technologie bietet einen hervorragenden Schutz vor Betrug, ohne dass es für rechtmäßige Nutzerinnen und Nutzer zu zusätzlichen Problemen kommt. Dies ermöglicht es Unternehmen wie FREENOW, sich auf die Weiterentwicklung und die Zufriedenheit ihrer Kundschaft zu konzentrieren", so André Ferraz, CEO und Mitbegründer von Incognia. „Wir freuen uns, unsere fortschrittlichen Lösungen auf den europäischen Markt zu bringen und FREENOW bei der Bereitstellung von sicheren und zuverlässigen Mobilitätsdiensten zu unterstützen."

Nachdem Incognia Anfang des Jahres 31 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten hat, um die Betrugsprävention über Web- und Mobilplattformen zu verbessern, unterstützt das Unternehmen nun den Erfolg von FREENOW mit einer 99,9-prozentigen Genauigkeit der Gerätefingerabdrücke, ergänzt durch Standortinformationen und Manipulationserkennung.

Informationen zu FREENOW



FREENOW ist die Mobilitätsapp mit der größten Fahrzeugauswahl in ganz Europa und klarem Taxifokus. In neun Märkten und über 150 Städten können Kunden bereits heute aus dem größten Angebot von Mobilitätsoptionen in nur einer App wählen. Durch die Integration verschiedener Mobilitätsmarken und Payment-Möglichkeiten können sie das nächstgelegene Taxi, Carsharing oder Mikromobilitätsoptionen wie E-Scooter, E-Mopeds und E-Bikes sowie Tickets für den ÖPNV innerhalb der FREENOW App buchen. Das Unternehmen bündelt so zahlreiche Mobilitätspartner, um urbane Mobilität effizienter und nachhaltiger zu gestalten, ohne neue Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Das deutsche Unternehmen gehört zum Mobilitäts-Joint-Venture der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility. CEO ist Thomas Zimmermann.

Weitere Informationen zu FREENOW finden Sie auf unserer Website. Die FREENOW App ist kostenlos für iOS- oder Android-Nutzer zum Download verfügbar.

Informationen zu Incognia

Incognia ist der Innovator von Identitätslösungen der nächsten Generation, die sichere und nahtlose digitale Erfahrungen ermöglichen. Mit seiner persistenten Gerätefingerabdrucklösung kombiniert Incognia erstklassige Geräteerkennungssignale, Standortanalyse und Manipulationserkennung für eine reibungslose Benutzerverifizierung und Betrugsprävention. Incognias anpassbare Risikobewertung und umsetzbare Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen in den Bereichen Lebensmittellieferung, Mitfahrdienste, Marktplätze und Finanzdienstleistungen, ihren Ruf, ihre Kundenbindung und ihre Einnahmen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie auf Incognia.com.