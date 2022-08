Index beschleunigt die Digitalisierung des Hafengüterhandels und hilft bei der Vernetzung von Industrie- und Lieferketten

QINGDAO, China, 19. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Auf dem 2022 Qingdao Land-Sea Linkage Seminar, das am 15. August 2022 stattfand, wurden der International Shipping Hub Development Index -- RCEP Regional Report (2022), der Xinhua-SPG Port Commodity Index Report (2022) und der RCEP Seaborne Trade Index Report 2022 veröffentlicht. Die Experten waren der Ansicht, dass die hochentwickelte Verbindungsinfrastruktur für die Industrie- und Lieferkette durch eine genaue Darstellung der Veränderungen im Hafengüterhandel sowie durch eine effiziente Verknüpfung von Hafenschifffahrt, Waren und Handel bereitgestellt werden könnte.

Der vom China Economic Information Service erstellte International Shipping Hub Development Index (ISHDI) - RCEP Regional Report (2022) war ein weiterer weltweit eingeführter Hafen- und Schifffahrtsbewertungsindex von Weltrang, dessen Schwerpunkt auf den Wettbewerbselementen von Schifffahrtszentren auf der Grundlage des Xinhua - Baltic International Shipping Center Development Index lag. Sie soll eine reibungslose Zusammenarbeit und eine koordinierte Entwicklung der Drehkreuzhäfen erleichtern.

Der ISHDI umfasst 17 sekundäre Indikatoren, die sich in fünf primäre Dimensionen unterteilen lassen, nämlich Infrastrukturkapazität, Betriebsdienstleistung, Netzanbindung, intelligentes und grünes Niveau der Häfen und wirtschaftliche Vitalität des Hinterlandes. Um die Entwicklung der Häfen und Drehkreuze in der RCEP-Region zu untersuchen, wählte das ISHDI-Projektteam 29 wichtige Schifffahrtsdrehkreuze in den RCEP-Mitgliedsstaaten nach Größe und Repräsentativität aus. Nach den Berechnungen werden 29 Beispielhäfen in vier Klassen unterteilt, Klasse A-D. Als führende Kraft sind der Hafen von Shanghai und der Hafen von Singapur Schifffahrtszentren der Klasse A, die eine entscheidende Rolle in der weltweiten Schifffahrtsindustrie spielen, Shanghai und Singapur sind auch die weltweit führenden Schifffahrtszentren. Der Hafen von Ningbo-Zhoushan, der Hafen von Qingdao, der Hafen von Shenzhen und der Hafen von Busan wurden in die Klasse B eingestuft. Diese Häfen haben nicht nur erhebliche Vorteile in Bezug auf die Infrastruktur und die Netzanbindung, sondern auch eigene Merkmale wie gute Dienstleistungen, führende Innovationen usw.

Der Xinhua-SPG Port Commodity Index wurde gemeinsam von der Shandong Port Group und dem China Economic Information Service entwickelt und zusammengestellt. Es wurde im Oktober 2021 erstmals in Qingdao veröffentlicht. Und das Indexsystem umfasste den Rohölpreisindex, den Eisenerzbestand und den Ein- und Austrittsindex, den Koksbestand und den Ein- und Austrittsindex, den Preisindex für Stahlknüppel und den Preisindex für warmgewalzte Coils. Der Eisenerzpreisindex und der Kokspreisindex wurden dieses Mal neu veröffentlicht und bilden ein umfassendes Überwachungssystem, das die Preise für Eisenerz und Koks, die Lagerbestände sowie die Ein- und Ausgänge in den Häfen der Shandong Port Group erfasst. Es ist geplant, die Kategorien des späteren Indexsystems weiter auszubauen und den Erfassungsbereich auch auf andere Häfen entlang der Küste auszudehnen, um mehr Informationen über vorteilhafte Ladungsarten in den Häfen zu erhalten.

Der RCEP Seaborne Trade Index Report 2022 nahm die 14 Mitgliedsländer des RCEP mit Ausnahme von Laos als Forschungsobjekte und wählte sechs Hauptkategorien von Gütern, einschließlich Containerfracht, Eisenerz, Kohle, Erdölprodukte, LNG und Automobile, die etwa zwei Drittel des RCEP-Seehandelsvolumens ausmachten, als Analyseobjekte aus, um den jährlichen Entwicklungstrend des RCEP-Seehandels aus den zwei Dimensionen - Gesamthandelsvolumen und Seehandelsvolumen - wiederzugeben. Der RCEP-Seehandelsindex lag im Jahr 2021 bei 101,1 und damit über dem höchsten Stand vor der COVID-19-Pandemie (2019). Der Bericht wies auch darauf hin, dass sich die Liberalisierung und Erleichterung des RCEP-Warenhandels sowie die kontinuierliche Vertiefung der Regeln für die Akkumulation in der Herkunftsregion in Zukunft positiv auf den Warenverkehr auf dem Seeweg in der Region auswirken und den RCEP-Seehandelsindex weiter nach oben treiben werden.

Der Seeverkehr ist der wichtigste Verkehrsträger für den Welthandel, und die Häfen sind seine Drehscheiben und Brücken. Huang Youfang, Vorsitzender des 8. Chinesischen Instituts für Schifffahrt und stellvertretender Vorsitzender der China Federation of Logistics & Purchasing, vertrat die Ansicht, dass die Veröffentlichung der drei verbesserten Indizes als digitale Informationsverbindung den Status der Häfen als internationale Schifffahrtsdrehkreuze verbessern, die Drehkreuzhäfen zu einer reibungslosen Zusammenarbeit anleiten und die globalen Häfen und die Schifffahrt bei der Optimierung der Ressourcenzuweisung und einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen wird.

SOURCE China Economic Information Service