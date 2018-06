Infortrend entwirft leistungsstarke GSc-Familie für beschleunigten Cloud-Einsatz und -Zugriff

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 26. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) kündigte heute mit der EonStor GSc-Familie eine neue Hybrid-Cloud-Speicherlösung an, die für Unternehmen zur Optimierung der Cloud-Nutzung entwickelt wurde. Dabei werden Daten auf transparente Weise zwischen lokalem Storage und der Cloud verschoben und verwaltet. GSc bietet dabei auch differenzierte Funktionen für Cloud-Cache, Cloud-Backup und Cloud-Tiering.