Infortrend präsentiert horizontal skalierbare All-Flash-NAS-Lösungen für HPC- und M&E-Anwendungen

TAIPEH, 21. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), führender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, bietet ab sofort All-Flash-Modelle in seinem horizontal skalierbaren EonStor CS NAS-Portfolio an. Durch die All-Flash-Plattform kann CS die Verarbeitung massiver unstrukturierter Datenmengen enorm beschleunigen. Dies gilt vor allem für leistungsintensive Anwendungen wie 4K-Übertragung oder Echtzeit-Streaming im M&E- und HPC-Segment (High Performance Computing).

Bei EonStor CS handelt es sich um eine horizontal skalierbare NAS-Lösung, die bis zu 144 Knoten pro Cluster mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von insgesamt mehr als 100 GB/s und einer Kapazität von 100 PB unterstützt. Mit dem neuen All-Flash-Modell CS 4025B unterstützt CS jetzt eine Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit von 3,4/2 GB je Knoten. Darüber hinaus unterstützt CS RDMA-Verbindungen zwischen Knoten von 40 GB/s, was den Kundenanforderungen bei der ultraschnellen Datenverarbeitung genügt.

Und CS bietet jetzt eine flexiblere Architektur mit einer Hybridkonfiguration aus All-Flash- und Voll-HDD-Pools. Die Nutzer können leistungsintensive Workloads an den All-Flash-Pool abgeben und kalte Daten oder kapazitätsintensive Anwendungen im Voll-HDD-Pool belassen. Eine flexible Konfiguration bedeutet maximale Systemeffizienz und intelligenteres Datenmanagement.

Der HPC- und M&E-Sektor zieht den größten Nutzen aus dieser Hybridkonfiguration, da hier in der Regel massive Datenmengen vorliegen, die sehr schnell verarbeitet werden müssen. Bei HPC-Anwendungen kann man beispielsweise das Parallelrechnen und die Analyse an den All-Flash-Pool abgeben und dann die massiven Datenmengen im Voll-HDD-Pool sichern bzw. archivieren. Im M&E-Segment kommt es bei Anwendungen wie 4K-Videoübertragung, Postproduktion und Live-Streaming auf hohe Leistung an – also ein idealer Kandidat für den All-Flash-Pool. Die enormen Mengen an Videodateien lassen sich wiederum im Voll-HDD-Pool archivieren.

Weitere Informationen zum horizontal skalierbaren EonStor CS NAS-Portfolio

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Weitere Links

http://www.infortrend.com



SOURCE Infortrend Technology, Inc.