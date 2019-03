Infortrend von CIO Applications Europe als „Top-10-Anbieter für Cloud-Lösungen im Jahr 2019" ausgezeichnet

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 26. März 2019 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) wurde vom CIO Applications Europe Magazine als einer der Top-10-Anbieter für Cloud-Lösungen im Jahr 2019 ausgezeichnet. Die Auswahl basiert auf der Glaubwürdigkeit und den innovativen Cloud-Lösungen von Infortrend, von denen mehrere Unternehmen profitieren konnten.

CIO Applications Europe erkennt an, dass Infortrend an vorderster Front dabei ist, wenn es darum geht die dringendsten Probleme der Cloud-Nutzung zu lösen. Nebenbei überwinden ihre innovativen Plattformen die in vielen Branchen relevanten Hürden – darunter im Regierungswesen, Bildung, Finanzen, Medien/Unterhaltung, Überwachung und Gesundheitswesen. „Wir freuen uns, Infortrend als einen der Top-10-Anbieter für Cloud-Lösungen im Jahr 2019 bekannt zu geben. Infortrend ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die die spezifischen Geschäftsanforderungen der Kunden erfüllen. Wir würdigen Infortrend für seine exemplarischen Produktlinien NAS, SAN Storage, Unified Storage, Hybrid Cloud, All-Flash Storage und mehr", resümiert Joe Phillip, Chefredakteur von CIO Applications Europe.

Seit mehr als 25 Jahren liefert Infortrend weltweit leistungsstarke und qualitätsgesicherte Speichersysteme mit einer installierten Basis von mehr als 600.000 Einheiten. Unsere Marke wurde seit 2010 vom Gartner Magic Quadrant im Bereich allgemeiner Festplatten-Arrays ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis von Infortrend Speichern vom Storage Performance Council (SPC), einem Fachgremium für Branchenstandards mit Schwerpunkt im Bereich der Speicherindustrie, sowohl in der SPC-1- als auch der SPC-2-Kategorie als führend ausgezeichnet.

Dabei gilt besonders die EonStor GSc Hybrid Cloud Appliance als innovative Lösung, um die Bereitstellung und den Zugriff auf die Cloud zu optimieren. Sie ermöglicht Unternehmen, alle Vorteile von Cloud-Speichern zu nutzen und gleichzeitig Probleme wie langsamen Datenzugriff, Inkompatibilität mit der bestehenden IT-Umgebung und Sicherheitsbedenken zu lösen.

„Für uns bei Infortrend unterstreicht diese Auszeichnung unsere langjährige Vision, unseren Kunden im Zeitalter der Cloud innovative und sich ergänzende Speicherlösungen anzubieten", erklärte Thomas Kao, Leiter der Abteilung für Produktplanung.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur EonStor GSc-Familie zu erhalten.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum deren jeweiliger Inhaber.





