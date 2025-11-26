Infrastructure Investor Global Summit feiert 20-jähriges Bestehen mit Umzug in die STATION Berlin

LONDON, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Veranstaltung für Infrastrukturinvestitionen markiert im Jahr 2026 einen wichtigen Meilenstein – der Infrastructure Investor Global Summit feiert sein 20-jähriges Bestehen mit seiner bisher ehrgeizigsten Ausgabe.

Vom 24. bis 27. März 2026 kehrt der Kongress nach Berlin zurück und findet in der STATION Berlin statt, einem der dynamischsten Veranstaltungszentren für Innovation und Zusammenarbeit in der Stadt.

Infrastructure Investor Global Summit

Das Gipfeltreffen steht ausschließlich Mitgliedern des „Infrastructure Investor Network" offen und bringt die weltweit größte Gemeinschaft institutioneller Investoren und Manager im Infrastrukturbereich zusammen. Über 3000 Branchenführer, darunter mehr als 1000 LPs aus mehr als 50 Ländern, werden zusammenkommen, um Kontakte zu knüpfen, Erkenntnisse auszutauschen und die Zukunft der Anlageklasse zu gestalten.

Eine neue Ära in der STATION Berlin

Der Umzug in die STATION Berlin markiert den Beginn einer neuen Ära für den Global Summit. Mit mehr Platz, Energie sowie Flexibilität schafft dieser legendäre Veranstaltungsort einen Rahmen, der für wirkungsvolle Diskussionen und echte Geschäftsbeziehungen geschaffen wurde.

Dies ist nicht nur eine weitere Konferenz. Dies ist der Treffpunkt für die globale Infrastrukturgemeinschaft, wo Strategien verglichen, Partnerschaften gebildet und die Richtung der Branche festgelegt werden.

20 Jahre Führung und Wachstum

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich der Global Summit zum wichtigsten Treffen für Infrastrukturinvestoren weltweit entwickelt.

Hier treffen sich LPs mit echter Entscheidungsbefugnis direkt mit GPs, Entwicklern sowie politischen Entscheidungsträgern, um die Kapitalzuteilung und Innovation in diesem Sektor voranzutreiben.

Jedes Jahr entwickelt sich der Gipfel weiter, um das sich verändernde Gesicht der Infrastruktur widerzuspiegeln – mit neuen Formaten, breitgefächerten Themen und tieferem Engagement, um den Anforderungen einer sich schnell verändernden Anlageklasse gerecht zu werden.

Networking, das etwas bringt

Der Umfang und die Energie des Kongresses machen ihn zur leistungsfähigsten Networking-Plattform der Branche.

An vier vollgepackten Tagen können die Teilnehmer Tausende spontane und strukturierte Meetings erwarten – von informellen Einführungen bis hin zu kuratierten Investorensitzungen, die Gespräche in dauerhafte Partnerschaften verwandeln.

Einsicht, die zukunftsprägend ist

Mehr als 400 hochkarätige Redner werden die Bühne betreten und die angesehensten Namen der Infrastrukturbranche repräsentieren, darunter Tom Fanning, ehemaliger Vorsitzender von Southern Company, Emily Maitlis, Rundfunksprecherin und Journalistin, sowie Sam Pollock, Geschäftsführer von Brookfield Infrastructure, die Grundsatzreden halten werden.

Die Diskussionen werden sich mit der Energiewende, der digitalen Revolution, der Zukunft des Verkehrs, der sozialen Infrastruktur und der Nachhaltigkeit befassen und sich mit den Chancen und Herausforderungen befassen, die das nächste Jahrzehnt der Investitionen prägen werden.

Jede Sitzung ist darauf ausgerichtet, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Zusammenarbeit zu fördern und den Ton für den globalen Markt anzugeben.

Beteiligen Sie sich an der globalen Konversation

Der Infrastructure Investor Global Summit feiert sein 20-jähriges Bestehen und ist nach wie vor der Ort, an dem über die Zukunft von Infrastrukturinvestitionen entschieden wird.

Wenn es Ihrem Unternehmen mit der Infrastruktur ernst ist – heute und morgen – können Sie es sich nicht leisten, diese Veranstaltung zu verpassen.

Mehr Zugang. Mehr Auswirkungen. Mehr Geschäft.

Seien Sie in Berlin dabei. Seien Sie in der STATION. Nehmen Sie am Gespräch teil.

www.live.peievents.com/infrastructure-investor-global-summit

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828835/Infrastructure_Investor_Global_Summit.jpg