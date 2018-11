Innodisk führt die neue Generation NAND-Flash in den Industrie-Embedded-Markt ein

Die Serie verwendet reine Toshiba 3D TLC NAND-Flash in der Industrieausfertigung mit einer nominalen P/E-Zykluszahl von 3000, was eine solide Langlebigkeit gewährleistet, während die vollständig selbst entwickelte Firmware auf den industriellen Einsatz ausgerichtet ist. Die SSD verwendet Direktbefehle und vermeidet SLC-Cache, was die Leistung einer SSD letztendlich abnehmen lässt und wodurch aufgeblähte P/E-Zykluszahlen entstehen. Des Weiteren kann die Firmware zum großen Teil an alle spezifischen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Serie schließt zwei Produktlinien ein: Die DRAM-lose 3TE7 und die 3TG6-P mit integriertem DRAM unter Nutzung eines Marvell-Controllers. Die Produktlinien sind in Kapazitäten bis zu 1TB bzw. 2TB erhältlich. Sie können beide mit dem Trio der Stromstabilisierungs-Technologien von Innodisk iCell™, iPower Guard™ and iData Guard™ installiert werden, um die Datenintegrität in Bereichen, die anfällig für Stromschwankungen sind, noch besser zu wahren.

Die 3D NAND SSD verwenden außerdem den End-to-End Power-Path-Schutz, der eine Fehlerkorrektur an jedem Datentransferpunkt mit dem Host und innerhalb der Laufwerke selbst gewährleistet. Für empfindlichere Daten, sind Laufwerke in der betriebsintern entwickelten Software verfügbar, die AES-Verschlüsselung verwenden, um den Einsatz und die Verwaltung zu erleichtern.

Innodisk wurde von Forbes' Asia unter die 200 Best Under A Billion-Unternehmen gewählt und ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Als Unternehmen mit zufrieden Kunden in den Bereichen Embedded, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Cloud Storage und mehr, ist unsere Verpflichtung für anpassungsfähige, zuverlässige Lösungen und unvergleichlichen Service unser Hauptmerkmal.

Innodisk wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei in Taiwan. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden weltweit durch technischen Support und Verkaufsteams in Festland-China, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten.

Für weitere Informationen zu Innodisk besuchen Sie bitte https://www.innodisk.com.

